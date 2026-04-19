35 hộ dân hiến hơn 1.200m² đất mở rộng tuyến đường liên thôn

Con đường dài hơn 2 km nối từ quốc lộ 8C vào các thôn Lâm Thọ, Lâm Khê (xã Sơn Giang) từng là nỗi trăn trở kéo dài của người dân địa phương. Mặt đường hẹp, chỉ rộng khoảng 4m, lại xuống cấp theo thời gian khiến việc đi lại gặp nhiều khó khăn, vào mùa mưa thì lầy lội, trơn trượt, còn mùa nắng lại bụi bặm, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sản xuất. Tuyến đường xuống cấp còn là điểm nghẽn trong kết nối giao thương, khiến việc vận chuyển nông sản, hàng hóa gặp nhiều trở ngại.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng đường tại thôn Lâm Thọ và Lâm Khê đã hoàn thành.

Trước yêu cầu thực tiễn đó, chủ trương mở rộng tuyến đường được địa phương xác định là nhiệm vụ cấp thiết, vừa phục vụ dân sinh, vừa tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, bài toán đặt ra là phải khơi dậy được nội lực trong Nhân dân, tạo sự đồng thuận cao để triển khai hiệu quả.

Từ cách làm phù hợp, kiên trì trong tuyên truyền, vận động, phong trào hiến đất mở đường đã nhanh chóng lan tỏa. Chỉ trong thời gian ngắn, 35 hộ dân ở hai thôn Lâm Thọ và Lâm Khê đã tự nguyện hiến hơn 1.200 m² đất, chủ yếu là đất vườn cùng nhiều cây trồng lâu năm.

Nhờ sự đồng thuận cao, đến nay, tuyến đường đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, mở rộng từ 4m lên gần 8m (bao gồm cả lề đường). Trên nền mặt bằng sạch đã được bàn giao, các hạng mục thi công đang được triển khai đồng bộ; công tác san lấp nền được đẩy nhanh, song song với việc xây dựng hệ thống mương thoát nước, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng bền vững.

Chính quyền địa phương trao đổi với gia đình ông Phan Đình Phùng về việc hiến đất, mở đường.

Điểm nổi bật trong phong trào hiến đất mở đường ở Sơn Giang chính là vai trò tiên phong, gương mẫu 19 hộ dân là đồng bào Công giáo. Không chỉ tự nguyện hiến đất, nhiều hộ còn tích cực vận động người thân, hàng xóm cùng tham gia, qua đó tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư.

Giáo dân Phan Đình Phùng (thôn Lâm Thọ) là một trong những người đi đầu trong phong trào. Gia đình ông đã tự nguyện hiến gần 150m² đất vườn và cây trồng lâu năm để mở đường. Với ông, đó không chỉ là sự đóng góp vật chất mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Với ông Phan Đình Phùng (ngoài cùng bên trái), việc hiến đất mở đường không chỉ là sự đóng góp vật chất mà còn là trách nhiệm đối với cộng đồng.

Ông Phùng chia sẻ: “Đường là của chung, tôi hiến đất để làm đường thì con cháu tôi và bà con đều được hưởng lợi. Trước đây đường hẹp, đi lại khó khăn, nay thấy mở rộng, lại đang thi công bài bản nên ai cũng phấn khởi”.

Bà Võ Thị Báo (thôn Lâm Thọ) cũng đã hiến hơn 100 m² đất cùng tường rào và cây lâu năm. Dẫu không tránh khỏi những băn khoăn ban đầu, song khi nhận thức rõ lợi ích lâu dài, gia đình bà đã sớm đồng thuận với chủ trương chung.

Bà Võ Thị Báo bộc bạch: “Đất vườn là tài sản bao năm nên lúc đầu cũng có chút tiếc nhưng nếu ai cũng giữ thì đường không thể mở rộng. Khi thấy bà con đồng lòng, đặc biệt là các hộ giáo dân cùng gương mẫu thực hiện, tôi càng tin tưởng. Bây giờ nhìn con đường đang được san lấp, làm mương thoát nước quy củ, tôi thấy việc mình làm là hoàn toàn đúng đắn”.

Tuyến đường liên thôn đang được đơn vị thi công tích cực triển khai, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Được biết, để đạt được sự đồng thuận ấy là kết quả của quá trình dân vận kiên trì, linh hoạt, đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chủ trương. Ông Đoàn Tiến Sĩ - Trưởng thôn Lâm Thọ cho biết: “Ban đầu cũng có một số hộ còn băn khoăn, nhất là những gia đình phải hiến nhiều đất. Nhưng khi chúng tôi phân tích rõ lợi ích lâu dài, đồng thời phát huy vai trò gương mẫu của các hộ đi đầu thì dần dần mọi người đều đồng thuận. Đến nay, khi mặt bằng đã hoàn thành và công trình đang được triển khai, bà con càng thêm tin tưởng, phấn khởi”.

Không chỉ dừng lại ở việc hiến đất, nhiều hộ dân còn tự nguyện tháo dỡ tường rào, chặt cây, hỗ trợ ngày công, tạo điều kiện thuận lợi để đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Từ một công trình giao thông cụ thể, Sơn Giang đang từng bước khẳng định cách làm hiệu quả trong huy động nội lực Nhân dân, qua đó trở thành điểm sáng trong phong trào dân vận khéo ở cơ sở. Tinh thần “Nhà nước và Nhân dân cùng làm” được thể hiện rõ nét, góp phần tiết kiệm chi phí, rút ngắn thời gian thực hiện công trình.

Đánh giá về kết quả này, ông Lương Đinh Sỹ - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Giang khẳng định: “Việc người dân tự nguyện hiến đất để mở rộng tuyến đường, giúp công trình nhanh chóng hoàn thành giải phóng mặt bằng và bước vào giai đoạn thi công là kết quả rất đáng trân trọng. Đây không chỉ là công trình giao thông mà còn là minh chứng cho hiệu quả của công tác dân vận khéo tại cơ sở. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phát huy cách làm này để triển khai hiệu quả các công trình hạ tầng khác, góp phần xây dựng nông thôn mới ngày càng bền vững”.