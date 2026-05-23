Ra quân hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng dự án đường vành đai phía Đông

Nguyễn Oanh
(Baohatinh.vn) - Đông đảo các lực lượng thuộc phường Thành Sen và phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được huy động cùng hỗ trợ bà con bàn giao mặt bằng cho dự án đường vành đai phía Đông.

Để đảm bảo tiến độ thi công dự án đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (cũ), sáng 23/5, UBND phường Thành Sen huy động toàn thể cơ quan, đoàn thể trực thuộc ra quân hỗ trợ bà con nhân dân TDP Trung Hưng dời dọn công trình nằm trong phạm vi GPMB dự án. Trong ảnh: Chủ tịch UBND phường Thành Sen Nguyễn Văn Chung chỉ đạo công tác dời dọn mặt bằng.
Trong đợt này, TDP Trung Hưng có 8 hộ tiên phong thực hiện dời dọn tài sản, vật dụng đến nơi ở tạm, chính thức bàn giao mặt bằng cho dự án.
Khoảng 300 người gồm các lực lượng: quân sự, công an, cán bộ, công chức... phường Thành Sen có mặt tại hiện trường để hỗ trợ người dân.
Các lực lượng hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa...
...di dời các công trình, vật kiến trúc...
...và bố trí phương tiện hỗ trợ bà con vận chuyển đồ đạc, tài sản đến nơi ở tạm trong thời gian chờ hoàn thành nhà mới tại khu tái định cư. Được biết, phường Thành Sen cũng đã rà soát, bố trí một số điểm tại nhà văn hoá, trụ sở cũ đủ điều kiện để bà con có nhu cầu ở tạm hoặc dùng làm nơi cất giữ đồ đạc, tài sản trong thời gian làm nhà mới.
Đối với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, lãnh đạo địa phương tiếp tục động viên, thăm hỏi, đồng thời hỗ trợ thêm một phần kinh phí để người dân yên tâm ổn định tại nơi ở tạm. Trong ảnh: Lãnh đạo phường Thành Sen thăm hỏi, động viên gia đình bà Dương Thị Loan.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh cũng bố trí lực lượng, phương tiện để dời dọn công trình, cây cối đảm bảo phạm vi, mốc GPMB theo quy định.
Tại phường Trần Phú, việc dời dọn mặt bằng phục vụ dự án đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (cũ) cũng được triển khai rầm rộ tại TDP Tiến Giang.
Lãnh đạo địa phương trực tiếp tuyên truyền, vận động bà con đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương của Nhà nước. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu vì sự phát triển chung, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, tạo động lực phát triển KT-XH.
Các lực lượng tích cực hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi ở tạm thời, nhường đất cho dự án.
Trong đợt này, phường Trần Phú đã hỗ trợ 6 hộ dân di dời tài sản, đồng thời tháo dỡ 33 ki-ốt kinh doanh tại chợ Đò thuộc phạm vi GPMB. Chiều cùng ngày (23/5), đơn vị phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chi trả tiền hỗ trợ, bồi thường cho 12 hộ dân TDP Tiến Giang; tiếp tục vận động bà con sớm bàn giao mặt bằng sạch cho dự án.
Chính quyền địa phương động viên, hỗ trợ thêm kinh phí cho một số hộ khó khăn thuộc diện di dời.
Chị Lưu Thị Nguyệt - TDP Tiến Giang cho biết: "Gia đình tôi được bàn giao đất ở mới tại khu tái định cư và vừa khởi công nhà mới được 2 ngày thì chồng đột ngột qua đời. Bàn thờ chồng vừa mới lập trong ngôi nhà cũ chưa được bao lâu nhưng vì mục tiêu chung, mẹ con động viên nhau gác lại nỗi buồn để sớm di dời, bàn giao mặt bằng cho dự án".

Dự án đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (cũ) có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, đi qua địa bàn phường Thành Sen và phường Trần Phú. Đến nay, mặt bằng dự án đã bàn giao được 10,5/11,15 km, khối lượng thi công đạt 82% kế hoạch.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Thành Sen, UBND phường Trần Phú đang tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành GPMB toàn bộ dự án trước ngày 30/6/2026.

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội

Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.
Chung tay giữ bình yên cho đàn chim trời

Từ những đảo xanh nhân tạo giữa lòng đô thị đến những khu vườn rợp bóng cây nơi làng quê Hà Tĩnh, từng đàn chim trời đang bay về trú ngụ ngày một đông đúc...
KPI - áp lực hay động lực?

Hà Tĩnh đang từng bước triển khai đánh giá cán bộ bằng KPI nhằm nâng cao hiệu quả công vụ. Tuy nhiên, nhiều băn khoăn được đặt ra: KPI sẽ là động lực đổi mới hay tạo thêm áp lực?
Thông tin để người dân Kỳ Thượng rõ về chính sách chuyển đổi nghề khi thu hồi đất dự án Rào Trổ

Theo xác định của Tổ công tác tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) đã thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng là đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.
ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam

Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.
Bước tiến mới của bộ máy cấp xã

Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cấp xã ở Hà Tĩnh đang có nhiều chuyển động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển KT-XH.
