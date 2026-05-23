Ra quân hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng dự án đường vành đai phía Đông

(Baohatinh.vn) - Đông đảo các lực lượng thuộc phường Thành Sen và phường Trần Phú (Hà Tĩnh) được huy động cùng hỗ trợ bà con bàn giao mặt bằng cho dự án đường vành đai phía Đông.
Các lực lượng hỗ trợ tháo dỡ nhà cửa...
...di dời các công trình, vật kiến trúc...
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh cũng bố trí lực lượng, phương tiện để dời dọn công trình, cây cối đảm bảo phạm vi, mốc GPMB theo quy định.
Lãnh đạo địa phương trực tiếp tuyên truyền, vận động bà con đồng thuận, chấp hành tốt chủ trương của Nhà nước. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu vì sự phát triển chung, góp phần xây dựng diện mạo đô thị ngày càng khang trang, tạo động lực phát triển KT-XH.
Các lực lượng tích cực hỗ trợ người dân di dời tài sản đến nơi ở tạm thời, nhường đất cho dự án.
Chị Lưu Thị Nguyệt - TDP Tiến Giang cho biết: "Gia đình tôi được bàn giao đất ở mới tại khu tái định cư và vừa khởi công nhà mới được 2 ngày thì chồng đột ngột qua đời. Bàn thờ chồng vừa mới lập trong ngôi nhà cũ chưa được bao lâu nhưng vì mục tiêu chung, mẹ con động viên nhau gác lại nỗi buồn để sớm di dời, bàn giao mặt bằng cho dự án".
Dự án đường vành đai phía Đông thành phố Hà Tĩnh (cũ) có tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, đi qua địa bàn phường Thành Sen và phường Trần Phú. Đến nay, mặt bằng dự án đã bàn giao được 10,5/11,15 km, khối lượng thi công đạt 82% kế hoạch.
Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, UBND phường Thành Sen, UBND phường Trần Phú đang tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành GPMB toàn bộ dự án trước ngày 30/6/2026.
