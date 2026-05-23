Ra quân hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng dự án đường vành đai phía Đông

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ra công điện đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư 20/05/2026 17:57 Công điện vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ban hành nhấn mạnh, việc thực hiện công tác quản lý, khai thác, xử lý nhà, đất dôi dư là một trong những tiêu chí để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với người đứng đầu đơn vị, địa phương.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trong năm nay 20/05/2026 08:58 Hơn 82 triệu thửa đất vẫn chờ chuẩn hóa dữ liệu. Để tháo gỡ điểm nghẽn, Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải lên kế hoạch chi tiết, xử lý nghiêm việc chậm trễ tiến độ.

Không để gián đoạn việc thực hiện các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp 19/05/2026 15:24 Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký Văn bản số 527/TTg-CĐS ngày 18/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện kinh doanh (ĐKKD) bảo đảm thực chất, phù hợp thực tiễn, đáp ứng yêu cầu quản lý.

Dự kiến mức trần thù lao đối với lãnh đạo hội 19/05/2026 09:51 Dự thảo nghị định mới của Bộ Nội vụ đề xuất quy định cụ thể mức thù lao tối đa với chủ tịch, phó chủ tịch chuyên trách các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, theo từng cấp hoạt động và địa bàn.

Công bố quyết định bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 18/05/2026 20:35 Chiều 18/5, tại Tòa án nhân dân Hà Tĩnh, Tòa án nhân dân tối cao tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Chánh án Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Trần Ngọc Sơn giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh 18/05/2026 16:03 Thực hiện chủ trương phân công, bố trí chánh án TAND cấp tỉnh không phải là người địa phương, Chánh án TAND tối cao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Trần Ngọc Sơn - Chánh án TAND tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh làm việc với Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội về đào tạo nhân lực và AI 18/05/2026 14:47 Sáng 18/5, UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc với Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội về hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, ứng dụng AI, triển khai giáo dục STEM - AI - Robotics.

Hà Tĩnh thúc đẩy đào tạo nhân lực chất lượng cao, ứng dụng AI trong quản lý và giáo dục 18/05/2026 12:59 Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội đề xuất nhiều nội dung hỗ trợ, hợp tác với Hà Tĩnh như phối hợp đào tạo, bồi dưỡng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý, điều hành; triển khai Chương trình giáo dục STEM – AI – Robotics; trao tặng học bổng toàn phần cho học sinh...

Chung tay giữ bình yên cho đàn chim trời 18/05/2026 08:36 Từ những đảo xanh nhân tạo giữa lòng đô thị đến những khu vườn rợp bóng cây nơi làng quê Hà Tĩnh, từng đàn chim trời đang bay về trú ngụ ngày một đông đúc...

Hà Tĩnh rộng mở "cánh cửa" hợp tác với doanh nghiệp Nhật Bản 17/05/2026 05:05 Chuyến công tác tại Nhật Bản của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm và đoàn công tác Hà Tĩnh đã mở thêm nhiều kênh hợp tác với các tổ chức và cộng đồng doanh nghiệp "đất nước mặt trời mọc".

i-HaTinh vượt mốc 70.000 tài khoản sau gần 2 tháng vận hành 16/05/2026 09:00 Sau gần 2 tháng ra mắt, ứng dụng công dân số i-HaTinh đang trở thành nền tảng tương tác số quan trọng giữa chính quyền và người dân Hà Tĩnh.

Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Tinh gọn từ cơ sở, mở đường phát triển 15/05/2026 10:14 Từ năm 2015 đến nay, Hà Tĩnh giảm 936 thôn, tổ dân phố sau sắp xếp, sáp nhập; góp phần tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực, thúc đẩy xây dựng nông thôn mới và chuyển đổi số.

Bí thư, chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư 15/05/2026 09:25 Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 14/5/2026 về việc đẩy nhanh tiến độ khai thác, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Hà Tĩnh lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ 15/05/2026 05:15 Hà Tĩnh đặt mục tiêu đột phá trong cải cách hành chính giai đoạn 2026 - 2030 với nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thứ 2 xem xét nhiều nội dung thuộc thẩm quyền 14/05/2026 12:34 Sáng 14/5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 15/5 14/05/2026 05:18 Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có thông báo về việc Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 5 năm 2026.

Tập trung tháo gỡ mặt bằng, đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm ở Hà Tĩnh 13/05/2026 12:45 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tăng cường phối hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ các dự án, công trình trọng điểm ở Hà Tĩnh.

Xây dựng VNeID thành kênh giao tiếp chính thức giữa người dân và Nhà nước 12/05/2026 05:14 Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng ứng dụng VNeID thành nền tảng số quốc gia đa tiện ích, trở thành kênh giao tiếp chính thức, đảm bảo an toàn, bảo mật, hiệu quả giữa người dân với Nhà nước.

Đại sứ Vương quốc Bỉ trao quà cho học sinh khó khăn Hà Tĩnh 11/05/2026 13:40 Những món quà, học bổng do Đại sứ Vương quốc Bỉ tại Việt Nam trao tặng góp phần động viên học sinh khó khăn, hỗ trợ trường học tại Hà Tĩnh nâng cao điều kiện dạy và học.

Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương và tặng quà người có công tại Ngã ba Đồng Lộc 10/05/2026 14:50 Sáng 10/5, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã đến dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Cần tháo gỡ "điểm nghẽn", giảm tỷ lệ hồ sơ trễ hẹn 09/05/2026 15:52 Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn ở Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay đạt 96,77%. Đây là kết quả tích cực, tuy nhiên vẫn còn nhiều hồ sơ trễ hẹn cần sớm có giải pháp khắc phục.

KPI - áp lực hay động lực? 09/05/2026 08:25 Hà Tĩnh đang từng bước triển khai đánh giá cán bộ bằng KPI nhằm nâng cao hiệu quả công vụ. Tuy nhiên, nhiều băn khoăn được đặt ra: KPI sẽ là động lực đổi mới hay tạo thêm áp lực?

Thủ tướng lệnh điều động lãnh đạo cấp phó dôi dư ở tỉnh về xã 08/05/2026 19:39 Tinh thần được Thủ tướng nhấn mạnh là triệt để phân công, điều động đối với các lãnh đạo, quản lý cấp phó đang vượt quy định của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh, thành ủy, UBND cấp tỉnh về cấp xã.

Thông tin để người dân Kỳ Thượng rõ về chính sách chuyển đổi nghề khi thu hồi đất dự án Rào Trổ 08/05/2026 13:52 Theo xác định của Tổ công tác tỉnh, Hội đồng bồi thường huyện Kỳ Anh (cũ) đã thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, tạo việc làm đối với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án cấp nước cho Khu kinh tế Vũng Áng tại xã Kỳ Thượng là đúng quy định pháp luật, phù hợp với thực tiễn và các chính sách hỗ trợ được áp dụng tại thời điểm thực hiện.

Hà Tĩnh khuyến khích cán bộ năng động, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm 08/05/2026 05:13 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các xã, phường chủ động thực hiện nội dung về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV.

ASEAN tiếp tục là ưu tiên chiến lược hàng đầu trong tổng thể chính sách đối ngoại của Việt Nam 07/05/2026 12:32 Sáng 7/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines từ ngày 7 đến 8/5/2026 theo lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr, Chủ tịch ASEAN năm 2026.

Hà Tĩnh chấn chỉnh lề lối làm việc, yêu cầu thực hiện nguyên tắc “6 rõ” 06/05/2026 05:13 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ tư duy, thực hiện nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số...

Bước tiến mới của bộ máy cấp xã 02/05/2026 15:00 Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy cấp xã ở Hà Tĩnh đang có nhiều chuyển động tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và thúc đẩy phát triển KT-XH.

Đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới 02/05/2026 14:44 Thông tin về kết quả hội đàm, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết hai bên đã nhất trí các định hướng lớn để đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nhật Bản tiến vào giai đoạn phát triển mới.