Nghiên cứu chính sách hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cơ sở

Sáng 21/5, tại xã Trường Lưu, ông Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng các thành viên Tổ đại biểu số 9 HĐND tỉnh tiến hành tiếp xúc với cử tri xã Trường Lưu và phường Nam Hồng Lĩnh.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 9 HĐND đã báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN những tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước kết quả đạt được của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026, đồng thời kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến phát triển KT-XH, đời sống dân sinh trên địa bàn.

Theo đó, cử tri mong muốn HĐND tỉnh tiếp tục nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách đồng bộ, phù hợp với thực tiễn nhằm tạo động lực thúc đẩy phát triển KT-XH; trong đó tập trung ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, bảo vệ môi trường và đầu tư đồng bộ hạ tầng cơ sở...

Cử tri Phan Văn Mạnh (thôn Phúc Lộc, xã Trường Lưu) đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, tháo gỡ vướng mắc trong công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở.

Nhiều cử tri trao đổi, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn các xã được mở rộng, quy mô thôn lớn và mật độ dân cư đông khiến áp lực công việc tại cơ sở tăng lên rõ rệt. Từ thực trạng này, cử tri kiến nghị tỉnh xem xét tăng thêm chỉ tiêu biên chế cho các phòng, ban, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Đồng thời nghiên cứu xây dựng chính sách, phụ cấp hợp lý nhằm động viên, hỗ trợ đội ngũ cán bộ cấp xã, thôn và tổ dân phố.

Cử tri cũng đề nghị ngành chức năng sớm vào cuộc giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đất đai; rà soát, xem xét lại chỉ tiêu thu ngân sách từ thuế thu nhập cá nhân; tăng cường hỗ trợ kinh phí cho ngân sách cấp xã để cân đối các nhiệm vụ chi tại cơ sở; siết chặt công tác giám sát, xử lý nghiêm tình trạng xả thải gây ô nhiễm môi trường tại các khu chăn nuôi, nhà máy, cơ sở sản xuất trên địa bàn.

Cử tri Bùi Đức Chinh (tổ dân phố 1, phường Nam Hồng Lĩnh) kiến nghị có giải pháp quản lý, xử lý nghiêm tình trạng xả thải các khu chăn nuôi, nhà máy, xí nghiệp.

Trên lĩnh vực văn hóa - giáo dục, cử tri kiến nghị tỉnh sớm ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện công tác tu bổ, tôn tạo, gìn giữ và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa.

Đặc biệt, cần quan tâm thực hiện kịp thời công tác tuyển dụng, bố trí, điều động giáo viên nhằm đảm bảo định biên và ổn định sĩ số lớp học ngay từ đầu năm học. Ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư, có giải pháp căn cơ tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại các nhà trường.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, ông Hà Văn Hùng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề bà con quan tâm. Các ý kiến, đề xuất của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Sáng 21/5, tại xã Tùng Lộc, ông Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh uỷ cùng Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri trên địa bàn các xã: Can Lộc, Tùng Lộc, Hồng Lộc.

Tại hội nghị, cử tri các địa phương kiến nghị tỉnh tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, đê điều, giao thông nội đồng; hỗ trợ kinh phí để nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách đối với người có công; ưu tiên nguồn lực cho lĩnh vực giáo dục; đầu tư, tu bổ một số công trình, di tích lịch sử - văn hóa đã xuống cấp.

Cử tri Đào Hải Đường - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Can Lộc kiến nghị về một số nội dung liên quan đến an toàn giao thông và phát triển kinh tế trên địa bàn xã.

Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị một số vấn đề liên quan đến xử lý rác thải; đồng thời, tăng cường công tác quản lý giá cả thị trường, nhất là giá nông sản; đề nghị tiếp tục siết chặt quản lý hoạt động của các phương tiện vận tải chở vật liệu xây dựng nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia giao thông.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cơ quan liên quan đã tiếp thu, giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Nhật Tân - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội Chính Tỉnh uỷ đã tiếp thu đầy đủ các kiến nghị của cử tri, trao đổi, làm rõ một số vấn đề bà con quan tâm.

Các ý kiến sẽ được tổng hợp, phân loại, những vấn đề nào thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ phản ánh đến diễn đàn của HĐND tỉnh và gửi đến các sở, ngành có liên quan xem xét, giải quyết. Đối với nội dung thuộc thẩm quyền của xã, phường, đề nghị các địa phương nhanh chóng rà soát, giải quyết kịp thời.

Sáng 21/5, tại xã Sơn Tây, ông Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh tiếp xúc với cử tri các xã: Sơn Tây, Sơn Hồng, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2.

Mở đầu hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện Tổ đại biểu số 11 HĐND tỉnh đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, QP-AN những tháng đầu năm 2026; nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Tại hội nghị, cử tri các xã kiến nghị đơn vị liên quan ưu tiên nguồn lực đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng đã xuống cấp tại khu vực Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đặc biệt là tuyến giao thông trục chính kết nối xã Sơn Tây với trung tâm Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, quốc lộ 8A nhằm tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư.

Đồng thời, cử tri các xã đề nghị HĐND tỉnh xem xét có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại các xã miền núi, xã đặc biệt khó khăn; sớm tiếp tục ban hành nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2026 - 2030; đôn đốc nhà thầu thực hiện việc chi trả hỗ trợ, bồi thường nhà cửa bị hư hỏng trong quá trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8A đoạn qua xã Sơn Kim 1...

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm. Các ý kiến, đề xuất của cử tri sẽ được tổng hợp đầy đủ trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền của xã, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương rà soát, xử lý kịp thời.

Sáng 21/5, tại xã Kỳ Anh, Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh đã có cuộc tiếp xúc với cử tri các xã: Kỳ Văn, Kỳ Khang, Kỳ Anh.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 2 đã báo cáo tình hình KT-XH, QP-AN những tháng đầu năm 2026, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới của tỉnh; những nội dung chủ yếu dự kiến trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2026, HĐND tỉnh khóa XIX.

Cử tri Nguyễn Thị Thanh Mai (xã Kỳ Anh) kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc tuyển dụng, bố trí giáo viên, khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ.

Cử tri Nguyễn Văn Hệ (xã Kỳ Văn) kiến nghị các nội dung về đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri các địa phương đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh trong những tháng đầu năm 2026 và kiến nghị, đề xuất nhiều vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh. Theo đó, cử tri 3 xã kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng thiếu giáo viên đứng lớp; quan tâm nguồn lực đầu tư hệ thống kè biển để ngăn chặn tình trạng xói mòn, sạt lở.

Hệ thống giao thông nông thôn ngày một xuống cấp nghiêm trọng, cần có các cơ chế, chính sách đầu tư, nâng cấp để đảm bảo an toàn giao thông. Tăng cường công tác quản lý về giá, nhất là đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp, nông sản. Xử lý dứt điểm các tồn đọng, vướng mắc liên quan đến dự án cấp nước Rào Trổ để ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng…

Thay mặt Tổ đại biểu số 2 HĐND tỉnh, ông Lê Ngọc Huấn – Giám đốc Sở NN&MT ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, đồng thời trao đổi, làm rõ thêm một số vấn đề cử tri quan tâm.

Các ý kiến, đề xuất của cử tri sẽ được tổ đại biểu tổng hợp đầy đủ trình HĐND tỉnh và các cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Đối với các ý kiến thuộc thẩm quyền cấp xã, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp thu, rà soát và xử lý kịp thời, thấu đáo cho cử tri.