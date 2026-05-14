Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX thông qua 6 nghị quyết

Sáng 14/5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX tổ chức Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Tất Thắng - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ tọa kỳ họp. Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy; đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh tham dự kỳ họp.

Khai mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh diễn ra trong không khí toàn tỉnh đang ra sức thi đua hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, tạo khí thế mới, niềm tin mới cho cả nhiệm kỳ; tinh thần đổi mới, quyết liệt hành động từ Trung ương đang được triển khai mạnh mẽ, tạo động lực và yêu cầu mới đối với các địa phương trong tổ chức thực hiện.

HĐND các cấp đã hoàn thành việc kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND; ban hành các nghị quyết quan trọng làm cơ sở cho tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền nhiệm kỳ mới cũng như phát triển KT-XH của địa phương.

Đặc biệt, ngày 21/4 vừa qua, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Nội dung kết luận buổi làm việc đặt ra nhiều yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể đối với tỉnh trong thời gian tới, nhất là về đổi mới tư duy phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây là những định hướng rất quan trọng để tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả; các cấp, ngành trong tỉnh đang khẩn trương triển khai các nhiệm vụ với quyết tâm cao.

Trước yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn hiện nay, nhiều vấn đề cần được xem xét, quyết định kịp thời, nhất là trong giải ngân vốn đầu tư công, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo thêm dư địa cho tăng trưởng. Nếu không tháo gỡ kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả quản lý, điều hành và mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.​

Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh sẽ tập trung thảo luận, quyết nghị các nội dung trọng tâm. Theo đó, xem xét kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026. Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của các dự án; danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Quy định về nội dung, mức chi quản lý hoạt động và thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh. Bãi bỏ một số nghị quyết của HĐND tỉnh để phù hợp tình hình thực tiễn và các quy định của pháp luật.

Các nội dung trình kỳ họp đã được UBND tỉnh chuẩn bị nghiêm túc, bám sát quy định của pháp luật và yêu cầu thực tiễn; các ban HĐND tỉnh đã chủ động phối hợp, tổ chức thẩm tra chặt chẽ, trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận dân chủ, thẳng thắn; bảo đảm các nghị quyết được ban hành đúng quy định, sát thực tiễn và sớm đi vào cuộc sống. Đề nghị UBND tỉnh báo cáo, giải trình đầy đủ những vấn đề đại biểu quan tâm.

Đồng chí Hồ Đức Đàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày các tờ trình.

Tiếp đó, kỳ họp đã nghe đồng chí Hồ Đức Đàn - Phó Giám đốc Sở Tài chính trình bày các tờ trình về: kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026; giao bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026 để bổ sung vốn điều lệ cho các quỹ tài chính ngoài ngân sách, ủy thác thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Phó Giám đốc Sở Tài chính cũng đã thông qua tờ trình bãi bỏ toàn bộ các nghị quyết của HĐND tỉnh gồm: Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 6/11/2021 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh; Nghị quyết số 62/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025; Nghị quyết số 63/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 quy định về cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh.

Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông qua các tờ trình.

Đồng chí Lê Ngọc Huấn - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thông qua các tờ trình: danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026; quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

Đồng chí Lê Thành Đông - Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ trình bày tờ trình quy định một số nội dung, mức chi quản lý, thực hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh.

﻿ Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra.

Sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, kỳ họp đã tiến hành thảo luận các nội dung liên quan.

Đồng chí Nguyễn Huy Hùng - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh đại diện tổ thư ký trình bày các dự thảo nghị quyết.

Sau khi thư ký kỳ họp trình bày các dự thảo nghị quyết, đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua.

Danh sách 6 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 2: 1. Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2025 sang năm 2026 2. Nghị quyết bãi bỏ toàn bộ các nghị quyết của HĐND tỉnh: số 36/2021/NQ-HĐND ngày 6/11/2021 quy định một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thành phố Hà Tĩnh; số 62/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về một số cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng thị xã Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025; số 63/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 quy định về cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực phát triển thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 3. Nghị quyết về việc giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 4. Nghị quyết danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 5. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác 6. Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi quản lý, thực hiện chương trình, nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hoạt động hỗ trợ có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định: Sau một buổi làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm và hiệu quả, Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận và thống nhất thông qua nghị quyết quan trọng, cấp thiết trên các lĩnh vực đầu tư công, tài chính - ngân sách, quản lý đất đai, tài nguyên, phát triển đô thị, khoa học công nghệ.

Các nghị quyết vừa được thông qua nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm tiến độ triển khai các nhiệm vụ phát triển KT-XH, các chương trình, dự án quan trọng; đồng thời tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, rà soát, điều chỉnh những quy định không còn phù hợp, tạo cơ sở pháp lý đồng bộ, thống nhất cho công tác quản lý, điều hành và định hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh, các cấp, ngành khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua, giao rõ trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ kết quả gắn với kiểm tra, đôn đốc; đề nghị các ban, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, bảo đảm các nghị quyết đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương quan tâm thực hiện các nhiệm vụ: tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch; đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn; khai thác hiệu quả mùa du lịch biển năm 2026; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển sản xuất. Khẩn trương rà soát thiệt hại, kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc, ổn định đời sống, phục hồi sản xuất nông nghiệp; đồng thời chủ động triển khai tốt vụ hè thu, bảo đảm đúng khung thời vụ, hạn chế thấp nhất rủi ro do thời tiết bất thường.

Chỉ đạo tốt công tác tổng kết năm học 2025-2026; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức an toàn, nghiêm túc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đồng thời, tăng cường quản lý học sinh trong dịp nghỉ hè; đẩy mạnh tuyên truyền, phòng chống tai nạn thương tích, nhất là phòng chống đuối nước cho trẻ em.

Triển khai nghiêm túc Kết luận số 69 ngày 8/5/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm; đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Nâng cao chất lượng tham mưu, ban hành và tổ chức thực hiện văn bản; giảm hội họp hình thức, nâng cao hiệu quả xử lý công việc; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý chặt chẽ tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; lấy hiệu quả thực chất, sản phẩm cụ thể và kết quả công việc làm thước đo chủ yếu trong đánh giá cán bộ, công chức và cơ quan, đơn vị.

Tập trung chuẩn bị, tổ chức sơ kết việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo chỉ đạo của Chính phủ; đánh giá đúng thực chất tình hình vận hành sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là trong phân cấp, phân quyền, bố trí cán bộ, giải quyết thủ tục hành chính và phục vụ người dân ở cơ sở. Qua sơ kết phải làm rõ những khó khăn, vướng mắc, những nội dung còn bất cập để kịp thời kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý; đồng thời chấn chỉnh ngay những vấn đề thuộc thẩm quyền, bảo đảm bộ máy hoạt động thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Thường trực HĐND tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) và Kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 với nhiều nội dung quan trọng, nhất là các nội dung liên quan đến điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đánh giá tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm, xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và các nghị quyết chuyên đề thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh. Đề nghị UBND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và các đơn vị liên quan tập trung cao, chủ động chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, bảo đảm chất lượng và tiến độ.

Các ban HĐND tỉnh, tổ đại biểu và các vị đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục phát huy vai trò giám sát, theo dõi việc tổ chức thực hiện; nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri, tổng hợp đầy đủ ý kiến, kiến nghị của Nhân dân; chủ động tham gia từ sớm cùng UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan trong công tác chuẩn bị nội dung các kỳ họp tiếp theo và nâng cao chất lượng thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

