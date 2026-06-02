Quyết liệt ngăn chặn, xử lý vi phạm quyền sở hữu trí tuệ

(Baohatinh.vn) - Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thường xuyên, quyết liệt và đồng bộ các giải pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Sáng 2/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết tình hình thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành điều hành điểm cầu Hà Tĩnh.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Hà Tĩnh.

Thời gian qua, các bộ, ngành, địa phương đã triển khai quyết liệt, đồng bộ Công điện số 38/CĐ-TTg và đạt được những kết quả thực chất, rõ nét. Các lực lượng chức năng đã vào cuộc và chuyển từ trạng thái xử lý thụ động sang chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Qua công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng chống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, các lực lượng chức năng đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong đó, 1.616 vụ bị xử lý hành chính với 1.606 tổ chức, cá nhân vi phạm, tổng số tiền xử phạt gần 17,9 tỷ đồng; trị giá hàng hóa vi phạm hơn 115,5 tỷ đồng.

Các biện pháp ngăn chặn trên môi trường số cũng được tăng cường. Cơ quan chức năng đã chặn truy cập tổng cộng 1.073 trang web vi phạm (gồm: 263 website phim lậu, 177 website truyện lậu, 21 website bán hàng có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và 612 trang truyền hình trái phép).

Đại biểu dự điểm cầu Hà Tĩnh.

Đặc biệt, cơ quan chức năng đã khởi tố 44 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự; trong đó 43 vụ án đã được phê duyệt quyết định khởi tố, 5 vụ đã có quyết định truy tố. Hiện có 4 vụ việc được tòa án thụ lý và cả 4 vụ đã được đưa ra xét xử với 4 bị can liên quan.

Tại Hà Tĩnh, ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 38/CĐ-TTg, Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã khẩn trương ban hành các văn bản chỉ đạo và đặc biệt đã thành lập tổ công tác liên ngành do Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng; Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, khâu nối và thiết lập nhóm báo cáo nhanh theo thời gian thực để đôn đốc, xử lý kịp thời các vụ việc.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng, trong đợt cao điểm tháng 5/2026, toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 14 vụ vi phạm, tiến hành xử phạt hành chính 12 vụ với tổng số tiền 88 triệu đồng, thu giữ lượng hàng hóa vi phạm trị giá hơn 745 triệu đồng. Đặc biệt, Công an tỉnh đã quyết định khởi tố 1 vụ án hình sự theo Điều 226 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”, qua đó thu giữ hơn 1.300 sản phẩm thời trang giả mạo các thương hiệu nổi tiếng (Hermes, Louis Vuitton, Adidas...) với tổng trị giá khoảng 700 triệu đồng.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện, trao đổi, chia sẻ thực tiễn, khó khăn công tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Bộ KH&CN cùng các bộ, ngành, địa phương trong triển khai công tác bảo vệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ thời gian qua, qua đó đạt nhiều kết quả thực chất trong phát hiện, xử lý vi phạm và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể sở hữu trí tuệ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cho rằng tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, nhất là trên môi trường số, trong khi yêu cầu thực thi đầy đủ các cam kết quốc tế đặt ra nhiệm vụ ngày càng nặng nề hơn.

Do đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục ban hành kế hoạch cụ thể, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp ngăn chặn, xử lý vi phạm, phấn đấu kết quả xử lý năm 2026 tăng tối thiểu 20% so với năm 2025; đồng thời rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật trong thẩm quyền và chủ động đề xuất sửa đổi các cơ chế, chính sách còn bất cập.

Trong đó, yêu cầu Bộ KH&CN phối hợp nghiên cứu, tổ chức xây dựng cơ sở dữ liệu về thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo hướng toàn diện, cập nhật, theo thông lệ quốc tế và đúng quy định của pháp luật, phấn đấu hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm 2026 và duy trì tính bền vững trong những năm tiếp theo, tạo công cụ quản lý, hỗ trợ xử lý xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành để trình phối hợp hành động đấu tranh, ngăn chặn và xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ công cụ, phương tiện cần thiết cho các lực lượng chức năng để có đủ kiến thức, kỹ năng phát hiện và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực được phân công quản lý.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục kiểm tra xử lý vi phạm liên quan đến quyền tác giả và các quy định liên quan, hướng dẫn các địa phương xử lý; chỉ đạo các cơ quan báo chí tuyên truyền, thông tin về các vụ việc vi phạm, thủ đoạn nhằm nâng cao ý thức về sở hữu trí tuệ. tích cực truyền thông, tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, cộng đồng và toàn xã hội nhận diện, đấu tranh, phòng, chống, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, góp phần thực hiện nghiêm quy định pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Bộ công an đẩy mạnh điều tra, xử lý các vụ việc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đảm bảo tính nghiêm minh, có sức răn đe.

Bộ Quốc phòng tập trung chỉ đạo lực lượng bộ đội biên phòng, cảnh sát biển và các lực lượng liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các cơ quan liên quan, các địa phương triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ được phân công về đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định.

Bộ Công Thương phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Bộ Tài chính, chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương tăng cường kiểm tra hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới; bảo đảm kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho hoạt động của các cơ quan thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Đối với các địa phương, Phó Thủ tướng yêu cầu xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên địa bàn, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, lành mạnh và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa văn hóa tiết kiệm từ "Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí"

Ngày 31/5/2026 là Ngày toàn dân tiết kiệm, chống lãng phí đầu tiên được tổ chức theo quy định của Luật Tiết kiệm, chống lãng phí số 110/2025/QH15. Với chủ đề “Tiết kiệm năng lượng - Thịnh vượng tương lai”, nhiều hoạt động triển khai trên toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới Philippines

Theo đặc phái viên TTXVN, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, ngày 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines từ ngày 31/5/2026 đến ngày 1/6/2026, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2026

Từ tháng 6/2026, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: tất cả các cửa hàng bán xăng E10; không xác thực khuôn mặt khi thay điện thoại có thể bị tạm dừng chiều gọi đi; hoàn thành đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước 30/6...
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La

Nhận lời mời của Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành IISS Bastian Giegerich, tối 29/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Đối thoại Shangri-La và có bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại phiên khai mạc với chủ đề: “Chủ động kiến tạo hòa bình-ổn định-phát triển trong một thế giới nhiều biến động”.
Hiến kế tháo điểm nghẽn, khơi thông động lực cho kinh tế tư nhân Hà Tĩnh

Những trao đổi thẳng thắn giữa chuyên gia, doanh nghiệp và chính quyền tại Diễn đàn kinh tế tư nhân Hà Tĩnh không chỉ dừng ở việc “nêu khó”, mà đã đi sâu đề xuất các giải pháp thúc đẩy doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh – những động lực được xem là then chốt cho tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Tôi làm cầu nối "số" cho ngư dân vùng biển

Thiếu tá Đặng Bá Việt – Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa Sót (xã Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xây dựng nhóm Zalo “Ngư dân hiểu luật - Vươn khơi an toàn”, giúp bà con tiếp cận thông tin pháp luật kịp thời, bảo đảm an toàn mỗi chuyến ra khơi.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore

Rạng sáng 29/5 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Changi (Singapore) bắt đầu thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ ngày 29-31/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và Phu nhân.
Nhiều chuyên gia, nhà đầu tư tham gia Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh

Diễn đàn phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Hà Tĩnh năm 2026 với chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân - Kiến tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo” có sự tham gia của các đại biểu Trung ương, địa phương và khoảng 150 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh.
Tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi vùng biên Hà Tĩnh

Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2026 - 2030, tại Hà Tĩnh sẽ tiếp tục lan tỏa nghĩa tình nơi biên giới bằng nhiều hoạt động thiết thực, góp phần nâng cao đời sống phụ nữ, trẻ em và xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Hà Tĩnh gặp mặt cán bộ quản lý nghỉ hưu qua các thời kỳ

Đồng chí Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các đồng chí lãnh đạo quản lý tiếp tục quan tâm, tư vấn, góp ý trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị.
