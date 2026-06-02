Các địa phương ở Hà Tĩnh khẩn trương xây dựng dự thảo phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố

Thu Hà
(Baohatinh.vn) - Thực hiện chủ trương của Trung ương và của tỉnh về sắp xếp thôn, tổ dân phố, thời điểm này, các xã, phường trên địa bàn Hà Tĩnh đang khẩn trương xây dựng dự thảo phương án sắp xếp và chuẩn bị phương án nhân sự liên quan.

Xã Cẩm Bình hiện có 28 thôn với hơn 25.400 nhân khẩu. Qua rà soát theo các tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 185/2026/NĐ-CP ngày 26/5/2026 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, toàn xã có 26 thôn chưa bảo đảm quy mô hộ gia đình theo quy định (dưới 350 hộ); chỉ có 2 thôn đạt tiêu chuẩn từ 350 - 700 hộ.

Ban Thường vụ Đảng ủy xã Cẩm Bình tổ chức hội nghị nghe và góp ý đề án sáp nhập thôn trên địa bàn.

Trên cơ sở các yếu tố về lịch sử, văn hóa, phong tục tập quán và tiêu chuẩn thôn, xã Cẩm Bình đang thực hiện các bước góp ý phương án sắp xếp thôn theo hướng hài hòa, phù hợp thực tiễn. Đặc biệt, xuất phát từ định hướng phát triển lâu dài, hướng tới xây dựng phường trong tương lai, địa phương dự kiến hình thành các thôn mới sau sáp nhập có quy mô từ 450 hộ dân trở lên, theo tiêu chuẩn tổ dân phố.

Ông Trần Hậu Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: “Sáp nhập thôn là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay. UBND xã đã trình Thường trực Đảng ủy dự thảo đề án và được cho ý kiến lần 1 để tiếp tục hoàn thiện, dự thảo đề án cũng đã được trình Ban Thường vụ xem xét. Thời gian tới, đề án sẽ tiếp tục được lấy ý kiến từ BCH Đảng bộ xã, đội ngũ cán bộ cốt cán, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn".

Song song với việc góp ý dự thảo phương án sắp xếp thôn, xã Cẩm Bình cũng đang xây dựng dự kiến phương án nhân sự. Từ kinh nghiệm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, địa phương tập trung xây dựng phương án sát thực tiễn, bảo đảm lợi ích chung và đẩy mạnh tuyên truyền để tạo sự đồng thuận. Từng đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ xã phát huy vai trò, cùng cả hệ thống chính trị làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu, đồng thuận chủ trương.

Dự thảo đề án sắp xếp thôn trên địa bàn xã Cẩm Bình đang tiếp tục được hoàn thiện.

Tại phường Nam Hồng Lĩnh, Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố phường cũng đang tích cực triển khai các phần việc theo kế hoạch. Đơn vị đã tiến hành rà soát thực địa, tổ chức hội nghị lấy ý kiến đối với dự thảo phương án sắp xếp tổ dân phố; đồng thời rà soát, giới thiệu nhân sự bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố và trưởng ban công tác mặt trận.

Ban Chỉ đạo sắp xếp tổ dân phố và bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở tổ dân phố phường Nam Hồng Lĩnh rà soát thực địa phương án sắp xếp tổ dân phố.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường Nam Hồng Lĩnh có 25 tổ dân phố, diện tích tự nhiên 36,47 km² với hơn 22.400 nhân khẩu. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và phù hợp với chủ trương của Trung ương, của tỉnh, Ban Chỉ đạo đã thống nhất dự kiến phương án sắp xếp từ 25 tổ dân phố xuống còn 10 tổ dân phố; đồng thời dự kiến tên gọi và vị trí nhà văn hóa của các tổ dân phố sau sắp xếp. Địa phương cũng đặc biệt chú trọng rà soát đội ngũ nhân sự tổ dân phố theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP, chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở Nội vụ.

Hiện nay dự thảo phương án sáp nhập tổ dân phố của phường Nam Hồng Lĩnh đã xin ý kiến góp ý lần 1, sau khi khảo sát thực địa, tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện (lần 2); đã thông qua đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị; cấp uỷ chi bộ, ban công tác mặt trận các tổ dân phố.

Thường trực Đảng ủy phường Nam Hồng Lĩnh đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện đề án bảo đảm việc sắp xếp được thực hiện khoa học, hợp lý, phù hợp thực tế và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Khiếu - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nam Hồng Lĩnh cho biết: “Việc sắp xếp tổ dân phố là yêu cầu cần thiết nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý ở cơ sở, phát huy nguồn lực cộng đồng và đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương trong giai đoạn mới. Dự thảo đề án được xây dựng trên cơ sở bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định của Chính phủ, phù hợp với điều kiện thực tiễn, quy mô dân số và đặc điểm địa bàn; đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng, thiết chế văn hóa và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Hiện nay, Thường trực Đảng ủy phường đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, hoàn thiện đề án bảo đảm việc sắp xếp được thực hiện khoa học, hợp lý, phù hợp thực tế và tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân”.

Không chỉ ở xã Cẩm Bình và phường Nam Hồng Lĩnh, các địa phương trên toàn tỉnh hiện đang tập trung cao cho nhiệm vụ rà soát, xây dựng dự thảo đề án và lấy ý kiến dự thảo phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố, bảo đảm đúng tiến độ và chất lượng theo yêu cầu.

Các địa phương trên toàn tỉnh hiện đang tập trung cao cho nhiệm vụ rà soát, xây dựng dự thảo đề án và lấy ý kiến phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố.

Theo yêu cầu của Chính phủ, các địa phương hoàn thành phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố trước ngày 10/6. Trong đó, bao gồm phương án kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách sau sắp xếp, thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định và giải quyết chế độ đối với những trường hợp không tiếp tục tham gia công tác. Việc lấy ý kiến Nhân dân và trình HĐND cấp xã thông qua đề án phải hoàn thành trước ngày 30/6, bảo đảm công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong quá trình triển khai.

Mới đây, tại hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Việc sắp xếp phải gắn với kiện toàn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở, giữ vững ổn định tình hình và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; đồng thời khẩn trương rà soát, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, nhất là ở cơ sở, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương về “Năm cán bộ cơ sở”.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai việc sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Có thể thấy, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố không đơn thuần là điều chỉnh về mặt tổ chức hành chính mà còn là bước đi quan trọng nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Quá trình này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học và đặc biệt là sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Với tinh thần chủ động, quyết liệt của các địa phương, cùng sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, việc sắp xếp thôn, tổ dân phố được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng để tinh gọn bộ máy, tập trung nguồn lực phát triển và xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng hiện đại, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Tiêu chuẩn của thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP:

1. Quy mô số hộ gia đình

a) Ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh: Thôn phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 700 hộ gia đình trở lên;

b) Ở vùng trung du và miền núi phía Bắc: Thôn phải có từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 300 hộ trở lên;

c) Ở vùng đồng bằng sông Hồng: Thôn phải có từ 400 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ gia đình trở lên;

d) Ở vùng Bắc Trung bộ: Thôn phải có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên;

đ) Ở vùng duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên: Thôn phải có từ 300 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố phải có từ 450 hộ gia đình trở lên;

e) Ở vùng Đông Nam bộ: Thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên;

g) Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long: Thôn phải có từ 400 hộ trở lên, tổ dân phố phải có từ 550 hộ trở lên.

2. Quy mô số hộ gia đình đối với thôn, tổ dân phố có yếu tố đặc thù

a) Đối với thôn, tổ dân phố thuộc địa bàn miền núi, xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thôn đặc biệt khó khăn, thôn ở địa bàn có địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống phân tán; thôn, tổ dân phố ở địa bàn biên giới, hải đảo hoặc thuộc khu vực quy hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; thôn, tổ dân phố nằm biệt lập trên các đảo, cù lao, cồn trên sông thì quy mô số hộ gia đình có thể thấp hơn quy định tại khoản 1 Điều này.

b) UBND cấp tỉnh hướng dẫn cụ thể thôn, tổ dân phố trong các trường hợp đặc thù quy định tại điểm a khoản này, bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, yêu cầu quản lý địa bàn, tổ chức hoạt động của cộng đồng dân cư, tính ổn định và gắn kết cộng đồng dân cư, đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.

