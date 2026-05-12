Tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã ký ban hành Kết luận số 69-KL/TU ngày 8/5/2026 về kỷ cương, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh trao đổi với cán bộ xã Sơn Kim 2 trong chuyến kiểm tra về hoạt động vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh tư liệu

Kết luận đánh giá, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và triển khai đồng bộ các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, gắn với tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên có chuyển biến rõ rệt; kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; tinh thần, thái độ phục vụ Nhân dân chuyển biến tích cực.

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và phối hợp tiếp tục đổi mới; chất lượng tham mưu, tổng hợp được nâng lên; việc ban hành và tổ chức thực hiện văn bản được chú trọng, bảo đảm đồng bộ, sát thực tiễn. Lề lối làm việc được cải tiến theo hướng khoa học, hiện đại; cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh; quy trình giải quyết công việc được rà soát, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được tăng cường; việc tổ chức hội họp, đi công tác, lễ nghi, sự kiện được rà soát, sắp xếp theo hướng thiết thực, hiệu quả. Qua đó, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn không ít tồn tại, hạn chế. Để khắc phục tồn tại, hạn chế, tiếp tục chấn chỉnh kỷ cương, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Kết luận số 226-KL/TW của Ban Bí thư ngày 11/12/2025 của Ban Bí thư về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; Kết luận số 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, lề lối làm việc

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, lề lối làm việc theo hướng khoa học, hiện đại, chuyên nghiệp; đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu; khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; có cơ chế động viên cán bộ khi thực hiện linh hoạt sáng tạo, hiệu quả các chủ trương theo quy định. Thực hiện đúng các nguyên tắc phân cấp, ủy quyền theo quy định; phân công nhiệm vụ đảm bảo một việc chỉ một đầu mối chủ trì giải quyết; xử lý theo phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Kiên quyết khắc phục tình trạng làm việc cầm chừng, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Gắn kết quả đổi mới phương thức làm việc với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân; lấy hiệu quả thực chất làm thước đo chủ yếu, tránh hình thức.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ lực lượng vũ trang chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện chuẩn mực đạo đức công vụ, văn hóa công sở; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp.

Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong xử lý công việc; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số, kỹ năng điều hành, tác nghiệp chuyên môn trên môi trường số cho đội ngũ cán bộ các cấp; bãi bỏ các quy trình, thủ tục hành chính không còn phù hợp để đơn giản hóa, giảm gánh nặng cho cấp dưới. Nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến theo hướng thuận tiện, minh bạch.

Phấn đấu 100% hồ sơ thủ tục hành chính đủ điều kiện được xử lý trên môi trường số (trừ văn bản có nội dung thuộc bí mật Nhà nước); trên 80% báo cáo khai thác từ dữ liệu dùng chung, từng bước thay thế cho phương thức thủ công. Các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, xây dựng, hoàn thiện và vận hành hiệu quả Cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử của đơn vị; thực hiện nghiêm việc đăng tải đầy đủ, kịp thời các văn bản thuộc diện công khai theo quy định, bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống cơ sở dữ liệu văn bản của tỉnh; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện và là cơ sở để đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Nâng cao chất lượng công tác ban hành văn bản

Tiếp tục thực hiện nghiêm Quy định số 18-QĐ/TU, ngày 06/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy trình xin ý kiến, xây dựng văn bản và tổ chức hội nghị. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng và ban hành văn bản theo hướng tối ưu hóa các quy trình, thủ tục; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, khả thi, hiệu quả. Chỉ ban hành văn bản khi thật sự cần thiết để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; không ban hành văn bản mang tính sao chép nội dung văn bản của cấp trên; không ban hành văn bản thuộc thẩm quyền riêng thay cho văn bản thuộc thẩm quyền chung.

Giảm tối đa văn bản mang tính hành chính; các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, thẩm định, đề xuất cấp ủy ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ trên tinh thần tích hợp nhiều nội dung chỉ đạo, hướng dẫn trong 1 văn bản, khắc phục tình trạng gửi quá nhiều văn bản về cơ sở. Hằng năm, các tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện tinh giản tối thiểu 15% số lượng văn bản hành chính so với năm trước. Thực hiện rà soát định kỳ văn bản để kịp thời bãi bỏ nội dung không còn phù hợp. Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước trong quá trình xây dựng và ban hành văn bản.

Đối với các báo cáo cấp tỉnh (ngoài các báo cáo theo yêu cầu của Trung ương), xây dựng đề cương báo cáo theo hướng tập trung vào hệ thống chỉ tiêu, biểu mẫu, số liệu; nội dung ngắn gọn, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, định lượng kết quả; giảm số lượng báo cáo cho cơ sở. Cấp cơ sở chủ động báo cáo ngắn gọn, tập trung vào số liệu, cách làm hay, hiệu quả; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất. Hiện đại hóa toàn diện hệ thống báo cáo trên nền tảng số; khẩn trương hoàn thiện xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh nhằm chuyển đổi sang cơ chế trích xuất tự động, từng bước thay thế triệt để phương thức tổng hợp thủ công.

Yêu cầu các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc khi tham mưu báo cáo trình Tỉnh ủy:

- Theo thẩm quyền, chủ động đôn đốc, bổ sung, hoàn thiện, hướng dẫn, chấn chỉnh các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm nội dung liên quan báo cáo; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền lãnh đạo, chỉ đạo khi cần thiết.

- Tham mưu, đề xuất cấp ủy ban hành văn bản, trong đó phải rõ nội dung cần lãnh đạo, chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể gắn với mốc thời gian hoàn thành đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương (xây dựng dự thảo kèm theo khi trình báo cáo).

Nâng cao chất lượng hội họp

- Thực hiện nghiêm chủ trương giảm hội nghị, họp; hằng năm giảm tối thiểu 10% số hội nghị, họp; tăng cường giao ban, hội ý, họp chuyên môn để trực tiếp kịp thời xem xét xử lý, giải quyết công việc, giảm thiểu văn bản giao những nội dung có thể triển khai ngay; tăng cường họp trực tuyến, lồng ghép nội dung, bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Không tổ chức họp đối với những nội dung đã được phân công, phân cấp rõ; những vấn đề đã có quy định, hướng dẫn cụ thể; hoặc khi chưa chuẩn bị đầy đủ nội dung, điều kiện.

- Ưu tiên quán triệt văn bản, sơ kết, tổng kết ngành bằng hình thức họp nội bộ hoặc lãnh đạo, chỉ đạo bằng văn bản gắn với thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc thực hiện. Bố trí họp nội bộ đối với các nội dung quán triệt văn bản do cấp mình ban hành; sơ kết, tổng kết nhiệm vụ định kỳ của ngành, lĩnh vực (trừ trường hợp có yêu cầu riêng).

- Xác định rõ quy mô, thành phần, nội dung cuộc họp phù hợp với tính chất, yêu cầu; mời đúng, đủ thành phần, không mở rộng thành phần khi không cần thiết; họp chuyên môn ưu tiên mời lãnh đạo, cán bộ trực tiếp phụ trách lĩnh vực; khắc phục tình trạng trùng lặp về nội dung, đối tượng, thời gian. Việc mời lãnh đạo cấp trên dự họp phải căn cứ tính chất, nội dung và phải cân nhắc kỹ lưỡng trước khi phát hành giấy mời.

- Tăng cường họp trực tuyến gắn với kiểm soát chặt chẽ điểm cầu và thành phần tham dự. Chủ động lồng ghép các nội dung liên quan để giảm số lượng cuộc họp; sắp xếp chương trình hợp lý để thành phần không liên quan có thể rời họp ngay sau khi nội dung phụ trách kết thúc. Hạn chế tối đa tổ chức họp ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ (trừ trường hợp cấp bách).

Về tổ chức đoàn công tác, sự kiện

- Chỉ tổ chức đi công tác, sự kiện khi thật sự cần thiết; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí; chống phô trương, hình thức; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị và đời sống Nhân dân; không kết hợp tham quan, du lịch; không tổ chức chiêu đãi, tặng quà dưới mọi hình thức, trừ trường hợp thực hiện theo quy định của pháp luật và được cấp có thẩm quyền cho phép.

- Việc đi công tác cơ sở phải thiết thực, đúng mục đích, không hình thức; hạn chế tổ chức đón tiếp, bố trí lực lượng phục vụ; không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của địa phương, cơ sở. Nội dung làm việc phải được chuẩn bị trước, tập trung giải quyết công việc; phải có trong chương trình, kế hoạch công tác, phải thông báo bằng văn bản với cơ sở trước 5 ngày làm việc, trừ trường hợp cấp bách. Thành phần đoàn công tác phải hạn chế tối đa, xác định phù hợp với nội dung, yêu cầu công việc. Sau mỗi đợt công tác phải có kết luận hoặc thông báo kết quả để tổ chức thực hiện.

- Chỉ đưa tin đối với những cuộc họp, sự kiện quan trọng hoặc cần thiết để tuyên truyền, triển khai thực hiện (trừ nội dung mật); ưu tiên phản ánh nội dung chỉ đạo, kết quả thực chất, hạn chế thông tin mang tính hình thức. Khi đưa tin, về thành phần tham dự, chỉ giới thiệu đại biểu có chức vụ cao nhất và người chủ trì hội nghị, còn lại nêu chung. Trường hợp trùng thời điểm, trùng thành phần tham dự nhiều hoạt động, phải đưa tin gộp để tiết kiệm thời gian, nguồn lực.

- Về tổ chức đoàn công tác đi học tập, trao đổi kinh nghiệm, thu hút đầu tư, gặp mặt hội đồng hương tại các địa phương trong nước: chỉ tổ chức đoàn công tác khi thật sự cần thiết; lựa chọn đúng địa phương, đơn vị có mô hình hay, cách làm sáng tạo, phù hợp với nội dung cần nghiên cứu, học tập, có đóng góp thiết thực, hiệu quả cho địa phương. Kết hợp hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm, gặp mặt đồng hương với xúc tiến, kết nối, huy động nguồn lực, quảng bá tiềm năng, cơ hội thu hút đầu tư của địa phương.

Việc thành lập và tổ chức đoàn phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, chương trình, đối tượng làm việc và kinh phí thực hiện. Thời gian công tác không quá 5 ngày, ưu tiên kết hợp ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Thành phần đoàn phù hợp, thiết thực, hiệu quả, số lượng không quá 10 người. Riêng dự gặp mặt đồng hương cấp xã không quá 2 ngày và tối đa 5 người (trừ trường hợp có quyết định của cấp có thẩm quyền). Phải bố trí lãnh đạo, cán bộ chuyên môn để đảm bảo lãnh đạo, điều hành, giải quyết công việc thường xuyên ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Phải báo cáo và được cấp có thẩm quyền cho ý kiến theo phân cấp quản lý. Kết thúc chuyến công tác, trong thời hạn 5 ngày làm việc, đoàn phải có báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi cơ quan chủ quản.

- Việc tổ chức lễ mít tinh, gặp mặt nhân kỷ niệm các ngày truyền thống; trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình: Tổ chức thực hiện nghiêm các quy định hiện hành của Trung ương; trường hợp chưa phù hợp với quy định nhưng thật sự cần thiết, đơn vị đề xuất phải báo cáo và chỉ được tổ chức khi được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Bên cạnh đó, chỉ tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm ngày truyền thống vào các năm tròn. Việc tổ chức trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua bảo đảm đúng quy định, đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thủ tục, ưu tiên lồng ghép trong các hội nghị tổng kết, sơ kết hoặc sự kiện phù hợp; tránh hình thức, phô trương; không tổ chức liên hoan, chiêu đãi. Đối với các hình thức thi đua, khen thưởng cấp Nhà nước, cấp cao, tổ chức theo quy định, bảo đảm trang trọng, đúng nghi thức; thành phần tham dự gọn, đúng đối tượng.

- Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội: tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của Trung ương và của tỉnh về xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Việc tổ chức thực hiện phải phù hợp điều kiện thực tiễn, đặc điểm văn hóa, phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương, vùng, miền, dân tộc; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, kỷ cương, văn minh, tiến bộ.

Về quản lý, sử dụng tài sản công

Thực hiện nghiêm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công; đảm bảo đúng tiêu chuẩn, định mức, đúng mục đích; hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Người đứng đầu chịu trách nhiệm toàn diện về quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý. Rà soát, sắp xếp, xử lý tài sản công (trụ sở, đất đai, trang thiết bị, phương tiện…); kịp thời điều chuyển, thu hồi, thanh lý tài sản dôi dư, sử dụng kém hiệu quả theo quy định. Việc đầu tư, mua sắm, thuê, sửa chữa tài sản phải đúng thẩm quyền, thủ tục, gắn với nhu cầu thực tế, tránh lãng phí. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, cập nhật đầy đủ dữ liệu tài sản; thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm giám sát.

Quản lý, sử dụng xe ô tô công đúng quy định; không sử dụng vào việc riêng, không bố trí đưa đón trái quy định. Đơn vị chủ trì tổ chức đoàn công tác, tham dự hội nghị, làm việc tại cơ sở hoặc các sự kiện phải xây dựng phương án bố trí phương tiện dùng chung theo đoàn, hạn chế tối đa số lượng xe phục vụ; không bố trí xe riêng lẻ khi không thật sự cần thiết. Thường xuyên rà soát, sắp xếp, bố trí xe phù hợp tiêu chuẩn, định mức; ban hành và thực hiện nghiêm quy chế quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan, đơn vị.

Tổ chức thực hiện

Kể từ ngày ban hành Kết luận này, kết thúc hiệu lực các văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ thị số 20-CT/TU, ngày 20/3/2012 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 09/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các cuộc hội nghị, họp; lễ kỷ niệm, lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án từ vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh; Kết luận số 161-KL/TU, ngày 24/3/2020 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TU, ngày 09/4/2018; Công văn số 2248-CV/TU, ngày 16/2/2024 về chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng xe ô tô công; Công văn số 2278-CV/TU, ngày 15/3/2024 về chấn chỉnh việc tổ chức đoàn trao đổi kinh nghiệm, thu hút đầu tư; Thông báo số 661-TB/TU, ngày 24/10/2022 của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương chúc mừng ngày truyền thống các ngành, đơn vị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm quán triệt, cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Kết luận này; xây dựng kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn; xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; đưa nội dung thực hiện Kết luận vào sinh hoạt chào cờ đầu tháng, sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đơn vị định kỳ hằng tháng và là cơ sở để đánh giá định kỳ hằng quý đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Các cơ quan báo chí kịp thời tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình; đồng thời phản ánh, phê phán các hành vi vi phạm.

Đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức theo hướng thực chất, khách quan, công bằng; lấy sản phẩm cụ thể và hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu; làm cơ sở sắp xếp, bố trí, điều chuyển phù hợp với vị trí việc làm. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với những trường hợp năng lực yếu, thiếu trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm kỷ luật, nhất là người đứng đầu.

Tăng cường thanh tra công vụ, kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Kết luận số 226-KL/TW và Kết luận này; kịp thời báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy những khó khăn, vướng mắc để xem xét, lãnh đạo, chỉ đạo.

Định kỳ hằng quý, 6 tháng và hằng năm, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các đảng ủy trực thuộc báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 226-KL/TW và Kết luận này, gửi Văn phòng Tỉnh ủy trước ngày 15 của các tháng 3, 6, 9 và 12 hằng năm. Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy.