Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh xác định xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện là nhiệm vụ then chốt; lấy đoàn kết, kỷ cương làm nền tảng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, quyết tâm đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống một cách kịp thời, đồng bộ và hiệu quả, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu nhiệm kỳ.

TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH TOÀN DIỆN

Năm 2025, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động khó lường; trong nước, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp, hoạt động SXKD chịu nhiều tác động bất lợi, đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn. Cũng trong thời điểm này, Trung ương Đảng đã ban hành và chỉ đạo triển khai quyết liệt nhiều chủ trương, chính sách, quyết sách chiến lược; đồng thời lãnh đạo thực hiện mạnh mẽ cuộc cách mạng sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tổ chức lại đơn vị hành chính, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trò chuyện với người dân xã Kỳ Anh về quá trình xử lý hồ sơ thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

CHỈ KHI CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH ĐƯỢC THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC, ĐỒNG BỘ, THÌ NGHỊ QUYẾT MỚI THỰC SỰ ĐI VÀO CUỘC SỐNG, TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG.

Cùng với cả nước, Hà Tĩnh nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, vừa “thần tốc” triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy, vừa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội. Nhìn lại 1 năm đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, bài học quan trọng, cốt lõi được đúc kết là: chỉ khi công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, thì nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống, tạo động lực phát triển bền vững.

Dấu ấn nổi bật trong năm 2025 là kết quả vững chắc trong sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, xây dựng và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trước nhiệm vụ mới, khó, chưa có tiền lệ, thời gian triển khai gấp rút, BTV Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, khoa học, quyết liệt, bảo đảm đúng tiến độ, yêu cầu của Trung ương, đồng thời coi đây là một đột phá lớn về tổ chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và điều hành. Bộ máy hệ thống chính trị từng bước được tinh gọn, vận hành ổn định, thông suốt; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị được rà soát, hoàn thiện, khắc phục chồng chéo, nâng cao hiệu lực quản trị và hiệu quả điều hành.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề “Sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp” sau Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV (tháng 7/2025).

VIỆC RÀ SOÁT, LỰA CHỌN, BỐ TRÍ NHÂN SỰ ĐƯỢC THỰC HIỆN CHẶT CHẼ, KỸ LƯỠNG, BẢO ĐẢM TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN, TÍNH KẾ THỪA VÀ PHÁT TRIỂN.

Trong quá trình sắp xếp bộ máy, công tác cán bộ được đặc biệt coi trọng. Việc rà soát, lựa chọn, bố trí nhân sự được thực hiện chặt chẽ, kỹ lưỡng, bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, tính kế thừa và phát triển. Đội ngũ cán bộ từ tỉnh đến cơ sở từng bước thích ứng với mô hình tổ chức mới, phát huy tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công việc. Công tác kiện toàn tổ chức, phân công, bố trí cán bộ được triển khai kịp thời, khách quan, đúng quy trình, quy định, góp phần tạo sự ổn định và đồng thuận trong toàn hệ thống.

Cùng với sắp xếp bộ máy, phương thức lãnh đạo của Đảng tiếp tục được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu giai đoạn phát triển mới. Tỉnh tập trung lựa chọn, chỉ đạo quyết liệt những vấn đề có tính chiến lược, những khâu đột phá để tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực phát triển. Công tác sơ kết, tổng kết nghị quyết, chương trình, đề án được đổi mới theo hướng gắn với đánh giá thực chất kết quả, lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo. Cải cách hành chính, ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng được đẩy mạnh. Vai trò các đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy tiếp tục được phát huy, kịp thời nắm bắt thực tiễn, tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm các nhiệm vụ chính trị được triển khai đồng bộ, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở.

Đại biểu trao đổi bên lề Kỳ họp thứ 34, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII.

Một nhiệm vụ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đã được Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi trong năm qua là tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ngay sau đại hội, các cấp ủy và cả hệ thống chính trị đã tập trung cao cho công tác triển khai thực hiện, cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động, chương trình công tác toàn khóa; đồng thời tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, tạo chuyển động đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống, đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025-2030.

Trên nền tảng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được triển khai bài bản, hiệu quả, các cấp ủy, chính quyền tập trung trí tuệ, tâm huyết lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, QP-AN. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, năm 2025, Hà Tĩnh đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, với nhiều chỉ tiêu KT-XH đạt và vượt kế hoạch; nổi bật là tăng trưởng kinh tế đạt 8,78%, thu ngân sách đạt 21.360 tỷ đồng, GRDP bình quân đầu người đạt 90,5 triệu đồng. Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,11%; QP-AN được giữ vững, công tác đối ngoại ngày càng mở rộng, hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

PHÁT HUY VAI TRÒ HẠT NHÂN CHÍNH TRỊ CỦA ĐẢNG TRONG KIẾN TẠO TƯ DUY PHÁT TRIỂN

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đất nước hướng tới những mục tiêu chiến lược gắn với mốc kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 100 năm thành lập nước. Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng khẳng định: giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời phát huy vai trò hạt nhân chính trị của Đảng trong kiến tạo tư duy phát triển, dẫn dắt, định hướng chiến lược. Quán triệt sâu sắc tinh thần đó, Hà Tĩnh xác định rõ: xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện không chỉ là yêu cầu thường xuyên, mà là yếu tố then chốt, quyết định để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng, phát triển bền vững trong nhiệm kỳ mới.

Đại biểu đoàn Hà Tĩnh mang theo tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Ảnh: Dương Chiến

Trong giai đoạn mới, Đảng bộ tỉnh tiếp tục chỉ đạo kiên định, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn; nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục của công tác tư tưởng; bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng. Tập trung giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, đạo đức trong sáng, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá vì lợi ích chung; coi trọng đánh giá cán bộ bằng kết quả, bằng sản phẩm, bằng mức độ hoàn thành nhiệm vụ; bố trí đúng người, đúng việc, phát huy năng lực, sở trường; đồng thời quan tâm thu hút và đào tạo cán bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực quan trọng về công tác tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Điện giữ chức Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy.

BCH Đảng bộ tỉnh quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, vi phạm; siết chặt kỷ luật, kỷ cương. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; thực hành tiết kiệm.

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt việc tiếp công dân, đối thoại trực tiếp, giải quyết kịp thời, hiệu quả khiếu nại, tố cáo và xử lý kiến nghị, phản ánh của công dân theo quy định, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tiếp công dân định kỳ tháng 12/2025.

VỚI QUYẾT TÂM TẠO ĐỘT PHÁ, TỈNH ĐẶT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG GRDP BÌNH QUÂN TỪ 10% TRỞ LÊN; CƠ CẤU KINH TẾ CHUYỂN DỊCH THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP - DỊCH VỤ LÀ CHỦ ĐẠO; KINH TẾ SỐ TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG; THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI ĐẾN NĂM 2030 ĐẠT MỨC KHÁ TRONG KHU VỰC.

Năm 2026 và những năm tiếp theo của nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, các nghị quyết chuyên đề chiến lược của Trung ương; ưu tiên hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để thu hút các dự án chiến lược, tạo động lực tăng trưởng mới. Trên cơ sở khai thác hiệu quả tiềm năng của từng vùng sau sắp xếp đơn vị hành chính, Hà Tĩnh gắn phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng đô thị và xây dựng NTM; đồng thời đẩy mạnh liên kết, hợp tác phát triển kinh tế vùng, hình thành các chuỗi giá trị liên tỉnh, nhất là cụm liên kết ngành kinh tế biển và hành lang kinh tế đối ngoại.

Với quyết tâm tạo đột phá, Hà Tĩnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 10% trở lên; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ là chủ đạo; kinh tế số trở thành động lực quan trọng; thu nhập bình quân đầu người đến năm 2030 đạt mức khá trong khu vực. 3 trụ cột phát triển được xác định là công nghiệp hiện đại, dịch vụ chất lượng cao và nông nghiệp thông minh, gắn với động lực tăng trưởng là KHCN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và tăng trưởng xanh. Song hành với phát triển kinh tế, Đảng bộ tỉnh đặc biệt coi trọng phát triển văn hóa - xã hội, lấy con người làm trung tâm và mục tiêu của phát triển. Cùng với đó, tỉnh chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện môi trường sống, giữ vững QP-AN, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; mở rộng quan hệ đối ngoại, quảng bá hình ảnh Hà Tĩnh thân thiện, giàu bản sắc và tiềm năng phát triển. Đây là những định hướng lớn, thể hiện quyết tâm tạo đột phá về mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng phát triển và sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh trong giai đoạn mới.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy và đoàn công tác thực hiện nghi thức khánh thành nhà ở cho gia đình anh Ngô Đức Đại, TDP Sơn Thịnh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc cũ (tháng 5/2025).

TINH THẦN “5 RÕ” - RÕ NGƯỜI, RÕ VIỆC, RÕ TIẾN ĐỘ, RÕ KẾT QUẢ, RÕ TRÁCH NHIỆM - PHẢI TRỞ THÀNH PHƯƠNG PHÁP LÀM VIỆC THƯỜNG XUYÊN, TỪ CẤP TỈNH ĐẾN CƠ SỞ.

Điểm nhấn trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu trong thời gian tới là cần nâng cao năng lực, kỷ luật trong tổ chức thực hiện nhằm chuyển mạnh, thực chất từ ban hành chủ trương sang quản trị thực thi, từ nói đúng sang làm hiệu quả, lấy kết quả cuối cùng và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo. Từ yêu cầu thực tiễn lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, một điểm mới đáng chú ý là BCH Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030 không ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề như các nhiệm kỳ trước mà cụ thể hóa mục tiêu, chỉ tiêu ngay trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX với 44 nhóm nhiệm vụ, từ đó sẽ đưa vào kế hoạch hằng năm với sự phân công trách nhiệm gắn với yêu cầu về tiến độ, sản phẩm.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác trực sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại một số đơn vị trên địa bàn các xã: Vũ Quang, Hương Bình.

Ngay sau đại hội, nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy là đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng chương trình hành động cụ thể, khả thi và bám sát thực tiễn; chuyển mạnh từ ban hành chủ trương sang quản trị thực thi, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo. Tinh thần “5 rõ” - rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm - phải trở thành phương pháp làm việc thường xuyên, từ cấp tỉnh đến cơ sở. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên đăng ký việc làm cụ thể trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn kết quả thực hiện với đánh giá, thi đua, khen thưởng; lấy sản phẩm cụ thể làm thước đo năng lực, uy tín và tinh thần trách nhiệm. Trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, cấp ủy các cấp phải phát huy vai trò hạt nhân chính trị: thống nhất ý chí, lựa chọn đúng việc, tập trung đúng trọng tâm, trọng điểm và quyết liệt trong cả quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện. Cấp ủy lãnh đạo bằng chủ trương đúng; bằng công tác kiểm tra, giám sát nghiêm; bằng khả năng tháo gỡ “nút thắt” và bằng tính gương mẫu của người đứng đầu.

Thành Sen cờ hoa tung bay tạo nên không gian tươi mới và đầy khí thế mới.

Trong năm 2026, cùng với tăng tốc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các cấp ủy đảng và hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân; lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Trong nhiệm kỳ hoạt động mới của cơ quan dân cử, cần phát huy vai trò trung tâm của HĐND tỉnh trong quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng của địa phương; bảo đảm mỗi quyết sách vừa bám sát định hướng chiến lược của Đảng, vừa xuất phát từ lợi ích chính đáng của Nhân dân, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hà Tĩnh đón xuân mới với niềm tin, quyết tâm và khát vọng mạnh mẽ. Trên chặng đường mới, phát huy truyền thống văn hóa cách mạng, tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên, với sự quan tâm, ủng hộ của Trung ương, sự đồng thuận và chung sức, đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân, Đảng bộ Hà Tĩnh quyết tâm xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong thời kỳ mới.

