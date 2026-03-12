Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung cao độ để cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND diễn ra an toàn, đúng quy định

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và các thành viên đoàn kiểm tra công tác bầu cử tại xã Kỳ Anh.

Sáng 12/3, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 tại các xã, phường: Kỳ Anh, Sông Trí, Hoành Sơn. Các đồng chí: Trần Việt Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh; Nguyễn Thị Việt Hà - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành cùng tham gia đoàn.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn kiểm tra công tác niêm yết danh sách cử tri khu vực bỏ phiếu 13 (thôn Tân Giang), xã Kỳ Anh.

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Bầu cử tỉnh và đoàn công tác đã đi kiểm tra khu vực bỏ phiếu 13 (thôn Tân Giang), khu vực bỏ phiếu số 2 (thôn Phú Minh) thuộc xã Kỳ Anh; khu vực bỏ phiếu số 12 (TDP Hưng Lợi) và khu vực bỏ phiếu số 14 (TDP Hưng Thịnh) thuộc phường Sông Trí; khu vực bỏ phiếu số 10 (TDP Hồng Hải) và khu vực bỏ phiếu số 18 (TDP Tân Tiến) thuộc phường Hoành Sơn.

Theo báo cáo, đến thời điểm này, các xã, phường: Kỳ Anh, Sông Trí, Hoành Sơn đã hoàn thành công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử. Xã Kỳ Anh có 30 thôn với trên 22.000 cử tri, bố trí thành 18 khu vực bỏ phiếu; phường Sông Trí có 27 tổ dân phố với trên 23.000 cử tri, bố trí 27 khu vực bỏ phiếu; phường Hoành Sơn có 19 tổ dân phố với gần 12.000 cử tri, bố trí 20 khu vực bỏ phiếu.

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cơ sở vật chất tại khu vực bỏ phiếu 13 (thôn Tân Giang), xã Kỳ Anh.

Lãnh đạo xã Kỳ Anh báo cáo công tác chuẩn bị cho bầu cử với đoàn công tác.

Đến nay, các xã, phường đã hoàn thành công tác rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri; phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với các ứng viên ứng cử ĐBQH và HĐND các cấp. Công tác tuyên truyền được các xã, phường triển khai đồng bộ thông qua nhiều hình thức, tạo không khí sôi nổi trước ngày hội lớn.

Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn kiểm tra hòm phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 12 (TDP Hưng Lợi), phường Sông Trí.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định động viên các thành viên Ban bầu cử TDP Hưng Thịnh, phường Sông Trí.

Đoàn công tác kiểm tra các điều kiện về cơ sở vật chất phục vụ bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 14 (TDP Hưng Thịnh), phường Sông Trí.

Tại các điểm kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của các địa phương trong công tác rà soát danh sách cử tri; việc niêm yết danh sách người ứng cử được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, đúng luật định; các điều kiện về cơ sở vật chất cho ngày hội bầu cử được chuẩn bị chu đáo, bài bản.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, Ủy ban bầu cử các xã, phường phải tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, bầu cử ĐBQH khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, vì vậy, đề nghị cấp ủy, chính quyền các địa phương, ủy ban bầu cử các phường, xã phải tập trung cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 10 (TDP Hồng Hải), phường Hoành Sơn.

Ban cán sự tổ dân phố Hồng Hải trao đổi với Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định và đoàn về công tác chuẩn bị bầu cử.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, qua đó, tham gia đúng quy định trong ngày bầu cử. Bố trí lực lượng đoàn viên, hội viên hỗ trợ công tác bầu cử tại điểm bỏ phiếu; chủ động nắm chắc địa bàn, đảm bảo an ninh, trật tự để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công, thực sự là ngày hội của toàn dân.