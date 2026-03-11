Những người đóng góp thầm lặng cho công tác bầu cử

Năm nay đã ở độ tuổi 75 nhưng ông Phạm Hồng Tý - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Kỳ Tây (xã Cổ Đạm - người bên trái) vẫn tận tụy với công tác bầu cử.

Năm nay đã bước vào tuổi 75 nhưng những ngày vừa qua, chẳng mấy khi ông Phạm Hồng Tý - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận thôn Kỳ Tây (xã Cổ Đạm) được thảnh thơi. 20 năm làm cán bộ thôn, dù đã trải qua nhiều kỳ bầu cử nhưng với ông Tý, ngày hội bỏ phiếu nhiệm kỳ này vô cùng đặc biệt, bởi đợt sinh hoạt chính trị trọng đại diễn ra trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Toàn thôn Kỳ Tây hiện có tất cả 218 hộ dân với 480 cử tri tham gia bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 2 (gồm các thôn Kỳ Tây, Phú Vinh). Với ông Tý, yếu tố quan trọng đầu tiên để tạo không khí hứng khởi, tươi vui cho cử tri bầu cử chính là khu vực bỏ phiếu, đường làng ngõ xóm phải sạch đẹp. Muốn người dân đồng thuận, ông xác định bản thân mình phải “đi trước một bước”. Thế là, ngày nào cũng vậy, từ sáng sớm đến tối mịt, ông lại ngược xuôi với bao công việc không tên. Cùng với đội ngũ cán bộ thôn, ông tận tình “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động về ý nghĩa của cuộc bầu cử, về trách nhiệm bỏ phiếu của cử tri…

Những ngày cao điểm chuẩn bị bỏ phiếu, ông Tý lại tất bật với bao công việc không tên.

“Đến thời điểm hiện tại, cơ sở vật chất phục vụ ngày hội toàn dân đã được chúng tôi chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng bỏ phiếu. Dù quá trình chuẩn bị vất vả và đôi khi mệt mỏi do tuổi tác nhưng nghĩ đến nét mặt rạng ngời của bà con khi cầm trên tay lá phiếu để lựa chọn đại biểu đủ đức đủ tài, cống hiến cho đất nước, cho tỉnh nhà tôi vô cùng hạnh phúc” - ông Tý trải lòng.

Trời đã nhá nhem tối nhưng ông Trương Quang Hợp – Tổ trưởng TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú) vẫn miệt mài kiểm tra lại cơ sở vật chất chuẩn bị cho ngày bầu cử.

Từ sau Tết đến nay, ông Trương Quang Hợp – Tổ trưởng TDP Vĩnh Phong (phường Trần Phú) gần như không có ngày nghỉ. Hiểu rằng, cấp trên đã tin tưởng giao phó nên ông không cho phép mình sơ sài. Một chút sơ suất nhỏ thôi nhưng cũng sẽ để lại ấn tượng không đẹp trong ngày bỏ phiếu. Để không ảnh hưởng tới nhiệm vụ chính trị chung, ông Hợp cùng Ban Công tác mặt trận TDP đã tự tay làm tất cả các bước: từ kiểm tra danh sách cử tri, chuẩn bị hòm phiếu, phối hợp rà soát công tác đảm bảo ANTT cùng các vấn đề liên quan… Khu vực bỏ phiếu số 1 (TDP Vĩnh Phong) hiện có 937 cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu vào ngày 15/3 sắp tới.

“Dù đến nay, công tác chuẩn bị đã xong xuôi nhưng tôi vẫn không yên tâm. Mấy ngày qua, ngày nào tôi và các anh em trong Ban Cán sự TDP cũng ghé qua nhà văn hoá để kiểm tra. Mọi người đang bàn nhau, chuẩn bị thêm thảm đỏ từ cổng vào hội trường để tăng thêm tính trang trọng cho ngày bầu cử” - ông Trương Quang Hợp tâm sự.

Không gian sạch đẹp, được trang hoàng chỉn chu tại khu vực bỏ phiếu số 1 (TDP Vĩnh Phong, phường Trần Phú).

Là người tham gia hỗ trợ công tác bầu cử từ năm 1993 đến nay, ông Hợp cho biết, bản thân có rất nhiều kỷ niệm đáng nhớ với hoạt động này. Tuy nhiên, do tính chất đặc biệt của nhiệm kỳ mới, có những hôm ông cùng với Ban Công tác mặt trận TDP làm việc đến đêm khuya để hoàn thành nhiệm vụ. Dù đã muộn, nhưng khi thấy một vài người dân tranh thủ đi làm về ghé qua xem danh sách cử tri, nghiên cứu tiểu sử ứng cử viên, ông vẫn niềm nở tiếp đón, hướng dẫn.

Đối với đội ngũ cán bộ cơ sở, được góp phần vào thành công của ngày hội non sông là niềm vinh dự, tự hào. Không chỉ sớm hôm lo công tác chuẩn bị, mọi người thay phiên nhau hướng dẫn, bảo vệ danh sách cử tri, cơ sở vật chất. Đồng thời, phân loại, sắp xếp thẻ cử tri, danh sách tiểu sử các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp theo từng hộ gia đình để chuẩn bị phát đến tận tay người dân.

Sự góp mặt của những người lặng thầm mà tâm huyết đã và đang giúp công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh được bảo đảm an toàn, đúng tiến độ.

Ngoài những người dạn dày kinh nghiệm, ông Nguyễn Tiến Hoàng - Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mai Hoa - tổ trưởng tổ bầu cử số 1 là đại diện trẻ tiêu biểu, năng nổ trong công tác chuẩn bị cho bầu cử. Bằng sự nhanh nhạy của tuổi trẻ, anh Hoàng đã hỗ trợ đắc lực cho các nhân sự, đặc biệt là cán bộ cao tuổi trong rà soát, đối chiếu thông tin cử tri đảm bảo chính xác.

"Sau khi thành lập tổ bầu cử, chúng tôi đã tiến hành phân công cụ thể 16 thành viên theo từng độ tuổi, phù hợp với chức năng nhiệm vụ; tiến hành rà soát thông tin cử tri, đặc biệt cử tri chuyển đến, chuyển về và bỏ phiếu theo từng cấp (cử tri ngoại tỉnh chỉ bỏ phiếu bầu ĐBQH; cử tri trong tỉnh bỏ phiếu bầu ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh; cử tri tại xã bỏ phiếu bầu ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND xã). Hiện tại, tổ đang tập trung cao cho công tác phân loại, đóng dấu, kiểm tra, hoàn thiện các biên bản, thủ tục phục vụ công tác bầu cử; rà soát các điều kiện đảm bảo hậu cần. Bên cạnh đó, tham mưu lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong quá trình bầu cử và kiểm phiếu; soát xét đánh giá, tập trung vận động người dân bỏ phiếu trước thời gian quy định", ông Hoàng cho hay.