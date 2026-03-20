Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chính quyền

Chân dung 58 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

BHT
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách 58 người trúng cử (xếp theo thứ tự A, B, C...).

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Nhiệm kỳ 2026-2031
Trần Tú Anh

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ngày sinh: 11/09/1969 Quê quán: Xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Phan Trọng Bảy (Đại đức Thích Chúc Giác)

Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Ngày sinh: 30/04/1979 Quê quán: Xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Tâm lý học tổ chức
Nguyễn Sỹ Chinh

Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 21/11/1970 Quê quán: Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa
Lê Văn Dũng

Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 10/02/1970 Quê quán: Xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tim Mạch
Hà Văn Đàn

Bí thư Đảng ủy xã Hương Phố Ngày sinh: 02/10/1979 Quê quán: Xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Triết học
Phan Thiên Định

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 10/12/1971 Quê quán: Phường Thuận An, thành phố Huế Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý hành chính công
Nguyễn Thành Đồng

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 02/12/1985 Quê quán: Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Nguyễn Bá Đức

Bí thư Đảng ủy xã Thiên Cầm Ngày sinh: 11/08/1975 Quê quán: Xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Thủy nông
Lê Ngọc Hà

Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 01/05/1981 Quê quán: Xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế
Nguyễn Thị Lệ Hà

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngày sinh: 12/12/1973 Quê quán: phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học giáo dục
Nguyễn Thị Việt Hà

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày sinh: 21/01/1977 Quê quán: Xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Chính trị học
Trần Báu Hà

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngày sinh: 06/05/1972 Quê quán: Xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Trần Việt Hà

Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 25/07/1973 Quê quán: Xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hạnh

Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường Ngày sinh: 10/08/1974 Quê quán: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tài chính - Kế toán
Đinh Thị Hiền

Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Hà Tĩnh Ngày sinh: 01/12/1985 Quê quán: Xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật Dân sự
Nguyễn Trọng Hiếu

Giám đốc Sở Tài chính Ngày sinh: 20/10/1973 Quê quán: Xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh - Thương mại
Nguyễn Ngọc Hoạch

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn Ngày sinh: 10/04/1977 Quê quán: Xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai
Nguyễn Thế Hoàn

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 18/10/1979 Quê quán: Xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học
Lê Ngọc Huấn

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh Ngày sinh: 30/12/1972 Quê quán: Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Bùi Việt Hùng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Xuân Ngày sinh: 29/03/1973 Quê quán: Phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế
Hà Văn Hùng

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngày sinh: 20/07/1974 Quê quán: Xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp
Nguyễn Huy Hùng

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ngày sinh: 19/06/1976 Quê quán: xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Nguyễn Quốc Hùng

Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 02/05/1985 Quê quán: Xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật
Nguyễn Việt Hùng

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hà Ngày sinh: 15/07/1977 Quê quán: xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình
Trương Thanh Huyền

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngày sinh: 10/01/1972 Quê quán: Phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Ngô Văn Huỳnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ngày sinh: 26/09/1975 Quê quán: Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn
Lê Ngọc Hương

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 16/12/1962 Quê quán: Xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà Nước
Nguyễn Ny Hương

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Ngày sinh: 09/01/1989 Quê quán: Xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học
Phan Trung Kiên

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 21/11/1986 Quê quán: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị
Nguyễn Duy Lâm

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Ngày sinh: 27/08/1972 Quê quán: Phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Nguyễn Hồng Lĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 17/11/1969 Quê quán: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
Nguyễn Tùng Lĩnh

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh Ngày sinh: 05/06/1976 Quê quán: Xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam
Nguyễn Thăng Long

Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh Ngày sinh: 30/04/1975 Quê quán: Xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị
Trương Quang Long

Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 01/01/1970 Quê quán: Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Võ Thị Hồng Minh

Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh Ngày sinh: 13/08/1973 Quê quán: xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kinh tế
Đào Thị Anh Nga

Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVIII Ngày sinh: 02/09/1976 Quê quán: xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Quốc tế học
Nguyễn Thị Thúy Nga

Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVIII Ngày sinh: 18/04/1976 Quê quán: xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản trị tài chính
Phạm Nghĩa

Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVIII Ngày sinh: 13/07/1969 Quê quán: xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Chuyên ngành Luật kinh tế
Nguyễn Thị Nguyệt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngày sinh: 30/08/1979 Quê quán: xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn, Tiến sĩ Văn hóa học
Nguyễn Thị Nhuần

Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVIII Ngày sinh: 15/10/1975 Quê quán: xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kĩ sư Nông nghiệp, Thạc sĩ Nông nghiệp
Bùi Nhân Sâm

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Ngày sinh: 20/05/1971 Quê quán: Xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm; Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế
Nguyễn Hoài Sơn

Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí Ngày sinh: 29/08/1970 Quê quán: Xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Trần Mạnh Sơn

Chủ tịch UBND xã Can Lộc Ngày sinh: 12/12/1974 Quê quán: Xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tú Tài

Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 27/02/1977 Quê quán: Xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học, Sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành
Nguyễn Thị Hà Tân

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Ngày sinh: 05/11/1973 Quê quán: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí, Thạc sĩ Chuyên ngành Chính trị, Cử nhân Sư phạm
Trần Nhật Tân

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Ngày sinh: 07/11/1977 Quê quán: Xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Thông tin viễn thông toàn cầu
Hồ Huy Thành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngày sinh: 17/03/1972 Quê quán: Xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý đất đai
Nguyễn Trung Thành

Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 28/01/1979 Quê quán: Xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế
Dương Tất Thắng

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII Ngày sinh: 26/03/1976 Quê quán: Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý
Nguyễn Anh Thắng

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty cổ phần Ngày sinh: 23/11/1981 Quê quán: Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tiến Thắng

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Minh Ngày sinh: 11/01/1979 Quê quán: Xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế
Trần Bình Thân

Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tiến Ngày sinh: 15/12/1975 Quê quán: Xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế
Nguyễn Thị Mai Thủy

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ngày sinh: 29/10/1973 Quê quán: xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế
Nguyễn Văn Tuấn

Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVIII Ngày sinh: 08/04/1974 Quê quán: phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế
Trần Quang Tuấn

Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen Ngày sinh: 08/06/1970 Quê quán: Xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng
Đinh Thị Hồng Vân

Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng Ngày sinh: 12/12/1987 Quê quán: xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Hóa học vô cơ
Trần Văn Viết

Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải Ngày sinh: 20/10/1967 Quê quán: Xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Phan Hồng Yến

Chủ tịch UBND xã Vũ Quang Ngày sinh: 12/10/1976 Quê quán: Xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Chính trị học

Tags:

#nhiệm kỳ 2026-2031 #Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh #Danh sách đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP

