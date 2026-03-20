Chân dung 58 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xây dựng tiêu chí đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện chuyển đổi số 17/03/2026 20:50 Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ Hà Tĩnh chủ động tham mưu xây dựng tiêu chí cụ thể để đánh giá cán bộ gắn với kết quả thực hiện chuyển đổi số.

Bộ Chính trị: Nghiên cứu tăng số lượng kỳ họp Quốc hội 16/03/2026 14:06 Nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đổi mới tổ chức Quốc hội trong hoạt động lập pháp, Bộ Chính trị gợi mở việc tăng hợp lý số kỳ họp của Quốc hội, nhất là thông qua hình thức trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3 16/03/2026 13:54 Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...

Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài 16/03/2026 12:35 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định yêu cầu các đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, duy trì nghiêm công tác tiếp và giải quyết vụ việc, hạn chế tối đa tình trạng công dân khiếu kiện, khiếu nại vượt cấp.

Ông Tô Thái Hòa được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh 16/03/2026 12:08 Ông Tô Thái Hòa - Chủ tịch UBND phường Hà Huy Tập được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Tĩnh.

34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu 16/03/2026 10:33 Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.

Phụ cấp mới của trưởng thôn, tổ trưởng khi dự kiến tăng lương cơ sở 16/03/2026 09:01 Mức phụ cấp của trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố được tính theo lương cơ sở. Dự kiến mức lương này sẽ được điều chỉnh tới đây giúp tăng phụ cấp của nhóm trên.

[Infographic] Các mốc thời gian cần chú ý sau ngày bầu cử 16/03/2026 05:05 Sau ngày bầu cử (15/3) là các mốc thời gian cần chú ý từ nay đến thời điểm xác nhận tư cách ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy: Tập trung cao công tác kiểm phiếu và các phần việc liên quan 15/03/2026 23:20 Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát, tập trung cao, thực hiện nghiêm kế hoạch, chỉ đạo trong kiểm phiếu bầu cử và các phần việc liên quan đảm bảo nghiêm túc, đúng quy trình, thời gian quy định.

Hà Tĩnh đạt 99,98% cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp 15/03/2026 19:31 Đến thời điểm 19 giờ ngày 15/3, số lượng cử tri đã tham gia bỏ phiếu trên toàn tỉnh Hà Tĩnh là 968.113, đạt 99,98%.

Nhiều địa phương ở Hà Tĩnh hoàn thành sớm hoạt động bỏ phiếu 15/03/2026 17:30 Đến 17h chiều nay (15/3), nhiều địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh đã hoàn thành việc bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Hà Tĩnh đạt 98,45% cử tri tham gia bỏ phiếu, tính đến 15h 15/03/2026 17:02 Tiến trình bầu cử ở Hà Tĩnh diễn ra liên tục, ổn định với sự tham gia tích cực và tinh thần trách nhiệm cao của mọi tầng lớp nhân dân.

Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước 15/03/2026 14:30 Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.

Ngày bầu cử của Việt Nam qua ống kính truyền thông quốc tế 15/03/2026 12:32 Nhiều cơ quan truyền thông trên thế giới đã đăng tải tin, bài và hình ảnh phản ánh không khí ngày bầu cử tại Việt Nam, cho thấy sự quan tâm của dư luận quốc tế đối với sự kiện chính trị quan trọng này.

Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử 15/03/2026 12:23 Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.

Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng 15/03/2026 12:10 Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.

Sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử 15/03/2026 12:00 Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tham dự khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Thành Sen và Trần Phú.

Đến trưa nay, 91,31% cử tri Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu 15/03/2026 11:57 Theo số liệu tổng hợp từ Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh, đến 11h30 ngày 15/3, đã có 884.168/968.365 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 91,31 % .

Toàn cảnh ngày bầu cử ở Hà Tĩnh 15/03/2026 11:45 Hà Tĩnh có 968.395 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực trên toàn tỉnh. Đây là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Mang hòm phiếu đến với những cử tri đặc biệt 15/03/2026 11:09 Hòm phiếu lưu động đã được đưa đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tạo điều kiện để các cử tri cao tuổi, khó khăn trong đi lại trực tiếp thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kiểm tra công tác bầu cử tại Thạch Hà 15/03/2026 10:44 Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định lưu ý, các tổ bầu cử cần chú trọng việc quản lý phiếu bầu, hòm phiếu, thực hiện đúng quy định về thời gian và sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc bầu cử, góp phần vào thành công trong ngày hội lớn của toàn dân.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức bầu cử nghiêm túc, an toàn, đúng quy định 15/03/2026 10:41 Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là các tổ bầu cử tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức bầu cử nghiêm túc, an toàn, đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên 15/03/2026 10:38 Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, với sự chuẩn bị trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn.

Đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh nô nức đi bầu cử 15/03/2026 10:36 Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội lớn, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Hà Tĩnh nô nức tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Lần đầu tôi đi bầu đại biểu dân cử 15/03/2026 10:23 Lần đầu tiên tham gia bầu cử, Lê Nguyễn Thảo Linh (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) không giấu được sự háo hức, tự hào. Đối với những công dân trẻ lần đầu tham gia như Linh, đó là trải nghiệm đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành và ý thức trách nhiệm với xã hội.

Đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre náo nức tham gia ngày hội bầu cử 15/03/2026 08:57 Tại khu vực bỏ phiếu ở thôn 1, xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh), 91 cử tri là đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre đã tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong không khí náo nức, phấn khởi.

Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu, kiểm tra công tác bầu cử 15/03/2026 08:39 Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội của toàn dân; kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân 15/03/2026 08:20 Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại phường Thành Sen 15/03/2026 08:14 Cùng với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.