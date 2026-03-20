Chân dung 58 đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2026 - 2031

Đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh
Nhiệm kỳ 2026-2031
Trần Tú Anh
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ngày sinh: 11/09/1969 Quê quán: Xã Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Phan Trọng Bảy (Đại đức Thích Chúc Giác)
Trưởng ban Hoằng pháp tỉnh Ngày sinh: 30/04/1979 Quê quán: Xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Tâm lý học tổ chức
Nguyễn Sỹ Chinh
Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 21/11/1970 Quê quán: Xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản lý văn hóa
Lê Văn Dũng
Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 10/02/1970 Quê quán: Xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Tim Mạch
Hà Văn Đàn
Bí thư Đảng ủy xã Hương Phố Ngày sinh: 02/10/1979 Quê quán: Xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Triết học
Phan Thiên Định
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 10/12/1971 Quê quán: Phường Thuận An, thành phố Huế Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý hành chính công
Nguyễn Thành Đồng
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 02/12/1985 Quê quán: Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Nguyễn Bá Đức
Bí thư Đảng ủy xã Thiên Cầm Ngày sinh: 11/08/1975 Quê quán: Xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Thủy nông
Lê Ngọc Hà
Phó Trưởng phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 01/05/1981 Quê quán: Xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế
Nguyễn Thị Lệ Hà
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Ngày sinh: 12/12/1973 Quê quán: phường Nguyễn Úy, tỉnh Ninh Bình Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học giáo dục
Nguyễn Thị Việt Hà
Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ngày sinh: 21/01/1977 Quê quán: Xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Chính trị học
Trần Báu Hà
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ngày sinh: 06/05/1972 Quê quán: Xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng
Trần Việt Hà
Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 25/07/1973 Quê quán: Xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Nguyễn Thị Hạnh
Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX Thương mại dịch vụ chế biến nông sản Hạnh Cường Ngày sinh: 10/08/1974 Quê quán: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Tài chính - Kế toán
Đinh Thị Hiền
Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Hà Tĩnh Ngày sinh: 01/12/1985 Quê quán: Xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Luật Dân sự
Nguyễn Trọng Hiếu
Giám đốc Sở Tài chính Ngày sinh: 20/10/1973 Quê quán: Xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, ngành Quản trị kinh doanh - Thương mại
Nguyễn Ngọc Hoạch
Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Văn Ngày sinh: 10/04/1977 Quê quán: Xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý đất đai
Nguyễn Thế Hoàn
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 18/10/1979 Quê quán: Xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học
Lê Ngọc Huấn
Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh Ngày sinh: 30/12/1972 Quê quán: Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Bùi Việt Hùng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nghi Xuân Ngày sinh: 29/03/1973 Quê quán: Phường Bắc Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế
Hà Văn Hùng
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngày sinh: 20/07/1974 Quê quán: Xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Nông nghiệp
Nguyễn Huy Hùng
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Ngày sinh: 19/06/1976 Quê quán: xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học Luật
Nguyễn Quốc Hùng
Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 02/05/1985 Quê quán: Xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử nhà nước và pháp luật
Nguyễn Việt Hùng
Bí thư Đảng ủy xã Thạch Hà Ngày sinh: 15/07/1977 Quê quán: xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị và công trình
Trương Thanh Huyền
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Ngày sinh: 10/01/1972 Quê quán: Phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý giáo dục
Ngô Văn Huỳnh
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Ngày sinh: 26/09/1975 Quê quán: Xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Ngữ văn
Lê Ngọc Hương
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 16/12/1962 Quê quán: Xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà Nước
Nguyễn Ny Hương
Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh Ngày sinh: 09/01/1989 Quê quán: Xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học
Phan Trung Kiên
Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 21/11/1986 Quê quán: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị
Nguyễn Duy Lâm
Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Ngày sinh: 27/08/1972 Quê quán: Phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kỹ thuật, Kỹ sư Xây dựng cầu đường
Nguyễn Hồng Lĩnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 17/11/1969 Quê quán: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Kinh tế
Nguyễn Tùng Lĩnh
Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Tĩnh Ngày sinh: 05/06/1976 Quê quán: Xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành Văn học Việt Nam
Nguyễn Thăng Long
Bí thư Đảng ủy phường Bắc Hồng Lĩnh Ngày sinh: 30/04/1975 Quê quán: Xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Kinh tế chính trị
Trương Quang Long
Trưởng Thuế tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 01/01/1970 Quê quán: Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Võ Thị Hồng Minh
Giám đốc Công ty CP Giống cây trồng và Thương mại Hà Tĩnh Ngày sinh: 13/08/1973 Quê quán: xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học, chuyên ngành Kinh tế
Đào Thị Anh Nga
Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh khóa XVIII Ngày sinh: 02/09/1976 Quê quán: xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành Quốc tế học
Nguyễn Thị Thúy Nga
Trưởng ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVIII Ngày sinh: 18/04/1976 Quê quán: xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản trị tài chính
Phạm Nghĩa
Phó Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVIII Ngày sinh: 13/07/1969 Quê quán: xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học Luật, Chuyên ngành Luật kinh tế
Nguyễn Thị Nguyệt
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngày sinh: 30/08/1979 Quê quán: xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học Ngữ văn, Tiến sĩ Văn hóa học
Nguyễn Thị Nhuần
Trưởng ban Pháp chế, HĐND tỉnh khóa XVIII Ngày sinh: 15/10/1975 Quê quán: xã Cẩm Lạc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Kĩ sư Nông nghiệp, Thạc sĩ Nông nghiệp
Bùi Nhân Sâm
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh Ngày sinh: 20/05/1971 Quê quán: Xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm; Đại học, chuyên ngành Luật Kinh tế
Nguyễn Hoài Sơn
Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí Ngày sinh: 29/08/1970 Quê quán: Xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế
Trần Mạnh Sơn
Chủ tịch UBND xã Can Lộc Ngày sinh: 12/12/1974 Quê quán: Xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tú Tài
Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 27/02/1977 Quê quán: Xã Cẩm Hưng, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học, Sĩ quan chỉ huy binh chủng hợp thành
Nguyễn Thị Hà Tân
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Ngày sinh: 05/11/1973 Quê quán: Phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Cử nhân Báo chí, Thạc sĩ Chuyên ngành Chính trị, Cử nhân Sư phạm
Trần Nhật Tân
Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh Ngày sinh: 07/11/1977 Quê quán: Xã Đông Kinh, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ khoa học, chuyên ngành Thông tin viễn thông toàn cầu
Hồ Huy Thành
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngày sinh: 17/03/1972 Quê quán: Xã Kim Hoa, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản lý đất đai
Nguyễn Trung Thành
Quyền Trưởng Thống kê tỉnh Hà Tĩnh Ngày sinh: 28/01/1979 Quê quán: Xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ, chuyên ngành Quản lý kinh tế
Dương Tất Thắng
Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh khóa XVIII Ngày sinh: 26/03/1976 Quê quán: Phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh doanh và quản lý
Nguyễn Anh Thắng
Tổng Giám đốc Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - Công ty cổ phần Ngày sinh: 23/11/1981 Quê quán: Xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Nguyễn Tiến Thắng
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đức Minh Ngày sinh: 11/01/1979 Quê quán: Xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý Kinh tế
Trần Bình Thân
Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tiến Ngày sinh: 15/12/1975 Quê quán: Xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế
Nguyễn Thị Mai Thủy
Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ngày sinh: 29/10/1973 Quê quán: xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế
Nguyễn Văn Tuấn
Phó Trưởng ban Kinh tế ngân sách, HĐND tỉnh khóa XVIII Ngày sinh: 08/04/1974 Quê quán: phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế
Trần Quang Tuấn
Bí thư Đảng ủy phường Thành Sen Ngày sinh: 08/06/1970 Quê quán: Xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý xây dựng
Đinh Thị Hồng Vân
Giáo viên Trường THPT Phan Đình Phùng Ngày sinh: 12/12/1987 Quê quán: xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành Hóa học vô cơ
Trần Văn Viết
Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ vận tải Viết Hải Ngày sinh: 20/10/1967 Quê quán: Xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Phan Hồng Yến
Chủ tịch UBND xã Vũ Quang Ngày sinh: 12/10/1976 Quê quán: Xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Chính trị học