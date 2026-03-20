Hà Tĩnh công bố danh sách 58 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh

Công tác kiểm phiếu tại xã Sơn Kim 1 diễn ra dưới sự chứng kiến của các lực lượng liên quan.

Ủy ban bầu cử (UBBC) tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Nghị quyết số 68/NQ-UBBC về kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khoá XIX nhiệm kỳ 2026- 2031.

Nhiệm kỳ 2026 - 2031, HĐND tỉnh Hà Tĩnh có 58 đại biểu. Các đại biểu này được cử tri tín nhiệm bỏ phiếu, bầu chọn từ 94 ứng cử viên và trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu cao, từ 91,35% - 99,16%.

Đại biểu HĐND tỉnh được bầu đủ theo cơ cấu, thành phần và số lượng đã được ấn định. Các đại biểu trúng cử bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu hợp lý về giới tính, độ tuổi, trình độ chuyên môn; đại diện cho các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trên địa bàn.

Báo và phát thanh truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu danh sách 58 người trúng cử (xếp theo thứ tự A, B, C...).

Trong tổng số 58 đại biểu có 27 đại biểu tái cử (chiếm tỷ lệ 46,55%), 15 đại biểu nữ (chiếm tỷ lệ 25,86%), 3 đại biểu trẻ tuổi (chiếm tỷ lệ 5,17%), 3 đại biểu ngoài Đảng (chiếm tỷ lệ 5,17%), 3 đại biểu tôn giáo (chiếm tỷ lệ 5,17%); 44 đại biểu có trình độ trên đại học (chiếm tỷ lệ 75,86%), 51 đại biểu có trình độ lý luận chính trị cao cấp (chiếm tỷ lệ 87,93%).

Cử tri phường Vũng Áng bỏ phiếu bầu cử.

Theo đánh giá của UBBC tỉnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 trên địa bàn Hà Tĩnh được tổ chức đồng bộ, đúng thời gian, trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Bầu cử. Tiến độ cử tri tham gia bỏ phiếu nhanh, kịp thời, việc bỏ phiếu được tiến hành liên tục.

Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu so với tổng số cử tri trong danh sách đạt 99,99% trên toàn tỉnh, trong đó có 57 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Theo UBBC tỉnh, Hà Tĩnh không có đơn vị, khu vực bỏ phiếu phải tổ chức bầu cử lại hoặc bầu cử thêm do tỷ lệ đi bầu thấp hay bầu không đủ số lượng tối thiểu; không có đơn vị, khu vực bỏ phiếu bị hủy kết quả bầu cử do vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

