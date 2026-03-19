Chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Chiều 19/3, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 57 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tháng 2/2026 đến nay, công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX và một số nội dung thuộc thẩm quyền. Chủ trì phiên họp có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng. Cùng dự họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng báo cáo các nội dung tại phiên họp.

2 tháng đầu năm 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo văn phòng tham mưu, phục vụ triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác hằng tháng; tổ chức các phiên họp, cuộc họp theo quy định; chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh thực hiện công tác thẩm tra, giám sát và chuẩn bị chu đáo nội dung các kỳ họp.

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách Nguyễn Thị Thúy Nga và Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Nhuần phát biểu tại phiên họp.

Về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XIX, đến nay, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã tham mưu dự kiến chương trình kỳ họp, dự thảo các tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp; tham mưu các nội dung về tổ chức bộ máy của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đồng thời tham mưu Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban HĐND xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết và thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ kỳ họp; triển khai các nội dung liên quan đến kỳ họp không giấy và hệ thống số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh. Dự kiến kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra vào cuối tháng 3/2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cho ý kiến các nội dung tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến cụ thể về các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX; các nội dung thuộc thẩm quyền và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng cho ý kiến các nội dung tại cuộc họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh tập trung rà soát, hoàn thiện chu đáo các nội dung, phần việc phục vụ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX. Các ban HĐND tỉnh chủ động chuẩn bị nội dung, thực hiện thẩm tra theo phân công; phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, bảo đảm chất lượng nội dung trình kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp

Về các nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát theo lĩnh vực phụ trách, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; các kết luận, kiến nghị sau giám sát; nội dung trả lời chất vấn, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri...

Sau khi có kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh cần kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đi vào hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho ý kiến một số nội dung liên quan đến triển khai đồng bộ hệ thống số phục vụ kỳ họp không giấy và các vấn đề thuộc thẩm quyền.