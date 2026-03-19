Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Chính quyền

Chuẩn bị chu đáo các nội dung phục vụ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XIX

Thu Hà
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh tập trung rà soát, chủ động chuẩn bị nội dung, phần việc phục vụ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX bảo đảm chất lượng.

Chủ trì phiên họp có đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng.

Chiều 19/3, Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức phiên họp thường kỳ thứ 57 để nghe báo cáo tình hình, kết quả hoạt động tháng 2/2026 đến nay, công tác chuẩn bị Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX và một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Cùng dự họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà; lãnh đạo các ban HĐND tỉnh.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh Nguyễn Huy Hùng báo cáo các nội dung tại phiên họp.

2 tháng đầu năm 2026, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo văn phòng tham mưu, phục vụ triển khai các nhiệm vụ theo chương trình công tác hằng tháng; tổ chức các phiên họp, cuộc họp theo quy định; chỉ đạo các ban của HĐND tỉnh thực hiện công tác thẩm tra, giám sát và chuẩn bị chu đáo nội dung các kỳ họp.

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách Nguyễn Thị Thúy Nga và Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Nhuần phát biểu tại phiên họp.

Về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XIX, đến nay, Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh đã tham mưu dự kiến chương trình kỳ họp, dự thảo các tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp; tham mưu các nội dung về tổ chức bộ máy của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới.

Đồng thời tham mưu Thường trực HĐND tỉnh phân công các ban HĐND xây dựng các tờ trình, dự thảo nghị quyết và thẩm tra các nội dung trình kỳ họp; chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện phục vụ kỳ họp; triển khai các nội dung liên quan đến kỳ họp không giấy và hệ thống số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh. Dự kiến kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX diễn ra vào cuối tháng 3/2026.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Việt Hà cho ý kiến các nội dung tại phiên họp.

Tại phiên họp, đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến cụ thể về các nội dung chuẩn bị kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX; các nội dung thuộc thẩm quyền và một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Tất Thắng cho ý kiến các nội dung tại cuộc họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh giao Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh tập trung rà soát, hoàn thiện chu đáo các nội dung, phần việc phục vụ Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIX. Các ban HĐND tỉnh chủ động chuẩn bị nội dung, thực hiện thẩm tra theo phân công; phối hợp chặt chẽ với cơ quan soạn thảo, bảo đảm chất lượng nội dung trình kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận phiên họp

Về các nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh yêu cầu các ban HĐND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động; chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình giám sát theo lĩnh vực phụ trách, bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tăng cường theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; các kết luận, kiến nghị sau giám sát; nội dung trả lời chất vấn, giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri...

Sau khi có kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh cần kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy, đi vào hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh cũng cho ý kiến một số nội dung liên quan đến triển khai đồng bộ hệ thống số phục vụ kỳ họp không giấy và các vấn đề thuộc thẩm quyền.

Tin liên quan

Tags:

#HĐND Hà Tĩnh #Kỳ họp thứ nhất #đại biểu HĐND #Nguyễn Hồng Lĩnh

Chủ đề Kỳ họp HĐND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

Tại phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định yêu cầu đơn vị được giao giải quyết các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân cần tập trung thực hiện đúng thời hạn, tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, có báo cáo cụ thể...
34 địa phương đều có trên 99% cử tri đi bỏ phiếu

Hội đồng Bầu cử quốc gia thống kê 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long. Toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%.
Lá phiếu - niềm tin và khát vọng dựng xây đất nước

Có một ngày hội mà ở đó, hàng triệu trái tim cùng chung một nhịp đập. Trong ngày hội ấy, mọi công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi, không phân biệt già trẻ, gái trai, tôn giáo... đều cầm trên tay lá phiếu, thực hiện quyền và trách nhiệm thiêng liêng của mình với Tổ quốc.
Tinh thần trách nhiệm của cử tri làm nên ngày hội bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã tới dự lễ khai mạc và thực hiện quyền bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 10, phường Thành Sen; kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên.
Mỗi lá phiếu góp phần chọn ra những đại biểu xứng đáng

Sáng 15/3, sau khi dự khai mạc và bầu cử cùng các cử tri tại nơi cư trú, đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 4, 23, 26 ở xã Thạch Hà.
Sẵn sàng cho công tác kiểm phiếu sau khi kết thúc thời gian bầu cử

Sáng 15/3, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã tham dự khai mạc bầu cử và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen; đồng thời kiểm tra công tác bầu cử tại các phường Thành Sen và Trần Phú.
Toàn cảnh ngày bầu cử ở Hà Tĩnh

Hà Tĩnh có 968.395 cử tri tham gia bỏ phiếu tại 1.100 khu vực trên toàn tỉnh. Đây là dịp để cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.
Mang hòm phiếu đến với những cử tri đặc biệt

Hòm phiếu lưu động đã được đưa đến Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Hà Tĩnh, tạo điều kiện để các cử tri cao tuổi, khó khăn trong đi lại trực tiếp thực hiện quyền bầu cử trong ngày hội của toàn dân.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm kiểm tra công tác bầu cử tại xã Cẩm Xuyên

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh tin tưởng, với sự chuẩn bị trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, cuộc bầu cử thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật và tuyệt đối an toàn.
Lần đầu tôi đi bầu đại biểu dân cử

Lần đầu tiên tham gia bầu cử, Lê Nguyễn Thảo Linh (Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh) không giấu được sự háo hức, tự hào. Đối với những công dân trẻ lần đầu tham gia như Linh, đó là trải nghiệm đáng nhớ, đánh dấu sự trưởng thành và ý thức trách nhiệm với xã hội.
Lãnh đạo Hà Tĩnh tham gia bỏ phiếu, kiểm tra công tác bầu cử

Sáng 15/3, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã tham gia bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại nơi cư trú, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, góp phần vào ngày hội của toàn dân; kiểm tra công tác bầu cử tại các địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân

Đồng chí Phan Thiên Định – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dự lễ khai mạc tại khu vực bỏ phiếu số 19 phường Thành Sen và thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân cùng với 934 cử tri.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy bỏ phiếu bầu cử tại phường Thành Sen

Cùng với cử tri tại khu vực bỏ phiếu số 6, phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ lá phiếu thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm bỏ phiếu bầu cử tại nơi cư trú

Dự lễ khai mạc và thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 10 phường Thành Sen, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Hà Tĩnh bày tỏ sự vui mừng trước tinh thần trách nhiệm và khí thế phấn khởi của bà con cử tri.
Ngày hội của dân chủ và trách nhiệm công dân

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ tham gia bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Đây vừa là một sự kiện chính trị quan trọng, vừa là ngày hội lớn của nền dân chủ Việt Nam, khi quyền làm chủ của nhân dân được thể hiện trực tiếp và sinh động qua từng lá phiếu.
“Lá phiếu này ta bỏ cho ta”

Hôm nay, trong sắc thắm xanh tươi mùa xuân cây lá đâm chồi nảy lộc, lòng người dân Việt Nam rạo rực hân hoan đón chào ngày hội non sông - ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.