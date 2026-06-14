Những “mắt xích số” ở cơ sở

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, hỗ trợ

Có mặt tại nhà bà Phan Thị Tường ở thôn Vĩnh Trường từ đầu giờ chiều, các thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng và cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hương Xuân vẫn kiên trì hướng dẫn từng thao tác trên điện thoại thông minh. Từ chỗ lúng túng ban đầu, đến nay bà Tường đã có thể tự thực hiện một số dịch vụ công trực tuyến, trong đó có thủ tục trích lục bản sao giấy khai sinh cho cháu.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Hương Xuân hướng dẫn bà Phan Thị Tường thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Bà Tường chia sẻ: “Thú thật lúc đầu nhìn vào màn hình cảm ứng tôi hoa cả mắt, không biết bấm vào đâu vì sợ làm sai. Nhưng đến giờ thì quen rồi, vừa rồi tôi ngồi ở nhà tự làm thủ tục xin trích lục bản sao khai sinh cho đứa cháu nội, tiết kiệm được thời gian, không phải đi lại như ngày xưa”.

Ông Lê Hữu Kính - Bí thư Chi bộ thôn Vĩnh Trường được cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Hương Xuân hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Là địa bàn miền núi, điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin của người dân còn nhiều hạn chế, tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025 đến nay, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại xã Hương Xuân đạt 100%. Kết quả đó có được nhờ sự kiên trì của đội ngũ cán bộ cơ sở với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”.

Bà Nguyễn Thị Hà Lan - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, thành viên Tổ chuyển đổi số cộng đồng xã Hương Xuân cho biết: “Việc này không phải ngày một ngày hai, hay chỉ hướng dẫn một lần, hai lần là người dân nhớ được, mà đòi hỏi sự kiên trì theo kiểu mưa dầm thấm lâu. Chúng tôi phải nhẫn nại đi lại nhiều lần, cầm tay chỉ việc từ những thao tác nhỏ nhất, giúp người dân từng bước thay đổi thói quen và tiếp cận công nghệ một cách hiệu quả”.​

Lãnh đạo UBND xã Thượng Đức thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ chuyên môn nâng cao hiệu quả hỗ trợ công nghệ cho người dân.

Tại xã Thượng Đức, người dân cũng được hỗ trợ từ các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng và cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công trong quá trình thực hiện các thủ tục trên môi trường số. Nhờ đó, từ ngày 1/7/2025 đến nay, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại địa phương luôn đạt 100%.

Không khí làm việc trách nhiệm và thân thiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Thượng Đức.

Ông Trương Thanh Hà - Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Đức cho rằng: “Thay đổi nhận thức và thói quen của người dân miền núi là bài toán khó nhất. Nhưng nhờ sự đồng hành sát sao, kiên trì của đội ngũ cán bộ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã và các thành viên tổ chuyển đổi số cộng đồng, người dân đã thấy được lợi ích của thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường mạng. Lực lượng này chính là nhân tố quyết định giúp địa phương tháo gỡ nút thắt trong chuyển đổi số”.

Nâng cao năng lực cho đội ngũ ở cơ sở

Theo thống kê, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết trực tuyến trên địa bàn Hà Tĩnh ngày càng tăng cao. Từ ngày 11/5 đến 11/6/2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận 31.973 hồ sơ trên môi trường điện tử, đạt tỷ lệ 99,26%, trong đó có 3.357 hồ sơ trực tuyến toàn trình. Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 98,97%, tương ứng 22.759 hồ sơ đã hoàn thành. Đằng sau những con số đó là sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ làm việc tại các trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã.

Ông Dương Anh Tuấn - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đức Thịnh chia sẻ: “Khối lượng công việc của cán bộ rất lớn và đòi hỏi tính chuẩn xác cao. Thời gian đầu khi hệ thống phần mềm mới đi vào vận hành, anh em vất vả lắm. Thế nhưng, nhìn thấy thủ tục của người dân được giải quyết nhanh chóng, thuận lợi là chúng tôi lại có thêm động lực để cố gắng”.

﻿ Từ hướng dẫn tại nhà đến làm thủ tục ở trung tâm phục vụ hành chính công, cán bộ cơ sở luôn sâu sát hỗ trợ người dân làm quen với công nghệ số.

Hiện nay, 100% địa phương trên địa bàn tỉnh đã thành lập các tổ chuyển đổi số cộng đồng. Hoạt động của lực lượng này cùng sự tận tâm của đội ngũ cán bộ trung tâm phục vụ hành chính công đã giúp người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến và các tiện ích số thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, yêu cầu về năng lực số đối với cán bộ cơ sở ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh các địa phương hoàn thành công tác sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố trong thời gian tới.

Ông Đặng Văn Đức - Trưởng phòng Chuyển đổi số, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh cho biết: "Thời gian qua, đơn vị đã mở nhiều khóa đào tạo nâng cao kỹ năng, đặc biệt là ứng dụng AI trong tra cứu và hướng dẫn thủ tục hành chính. Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu tổ chức các lớp đào tạo theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, chia nhóm nhỏ để cán bộ vừa học lý thuyết vừa thực hành đến khi thành thạo kỹ năng".

Chuyển đổi số là hành trình của công nghệ, nhưng cũng là hành trình thay đổi nhận thức và hành vi. Trên hành trình đó, đội ngũ cán bộ cơ sở vẫn đang ngày ngày học hỏi, thích ứng và đồng hành cùng người dân. Họ chính là những “mắt xích số” quan trọng, góp phần đưa chính quyền số đến gần hơn với người dân, biến các nền tảng công nghệ thành những tiện ích thiết thực trong đời sống hằng ngày.