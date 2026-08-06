Tổng Bí thư, Chủ tịch nước sẽ thăm cấp Nhà nước Australia và New Zealand

Nhận lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Toàn quyền New Zealand Cindy Kiro, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Australia và New Zealand từ ngày 9 đến ngày 14/8.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Phạm Thắng).

Kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Australia năm 2025 đạt 14 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 6,8 tỷ USD và nhập khẩu đạt 7,2 tỷ USD, Việt Nam nhập siêu gần 379 triệu USD.

Hiện Australia là đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam và Việt Nam là đối tác lớn thứ 10 của Australia.

Tính đến 31/5, các nhà đầu tư Australia có 734 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt hơn 1,9 tỷ USD, đứng thứ 22/154 quốc gia và vùng lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam có 101 dự án đầu tư sang Australia và 11 lượt điều chỉnh với tổng vốn đăng ký đạt gần 555 triệu USD, đứng thứ 11/88 địa bàn đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam.

Australia là một trong những đối tác song phương cung cấp ODA không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam. Cộng đồng người Việt tại Australia có khoảng 375.000 người, có mặt ở hầu hết các bang.

Sau hơn 5 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 26/2/1973, quan hệ Việt Nam - Australia trải qua nhiều cột mốc quan trọng: Quan hệ Đối tác Toàn diện vào năm 2009, Đối tác Chiến lược vào tháng 3/2018 và đặc biệt gần đây nhất khi nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024.

Chuyến thăm cấp cao tới Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng sẽ có ý nghĩa quan trọng về mặt ngoại giao. Đây còn là dịp để hai bên rà soát việc triển khai các cam kết cấp cao, xác lập các ưu tiên hợp tác và tạo động lực chính trị mạnh mẽ cho quan hệ song phương trong giai đoạn tới.

Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ tạo ra các kết quả đột phá trong các lĩnh vực có ý nghĩa chiến lược với hai bên, nhất là an ninh kinh tế, khoáng sản thiết yếu, năng lượng sạch, logistics, khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số, hàng hải và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Việt Nam và New Zealand chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Christopher Luxon tới Việt Nam (tháng 2/2025).

Về kinh tế - thương mại, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 12 của New Zealand. New Zealand là đối tác thương mại thứ 41 của Việt Nam.

Theo thống kê của hải quan Việt Nam, năm 2025 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam với New Zealand đạt 1,5 tỷ USD, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2024.

New Zealand dành cho Việt Nam nguồn ODA ổn định và tăng dần theo từng năm, trung bình khoảng 30 triệu NZD (tương đương 16 triệu USD) trong 4-5 năm, tập trung vào nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, giáo dục...

New Zealand hỗ trợ 3 triệu NZD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả bão lũ (11/2025). Tuy quy mô không quá lớn, các dự án ODA của New Zealand đều thiết thực, đạt hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Cộng đồng người Việt Nam tại New Zealand có khoảng 14.000 người, trong đó có 8.000 người là Việt kiều lâu năm.