Lấy ý kiến góp ý các dự án luật về tiền tệ, ngân hàng

Sáng 23/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 8 tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, đại diện các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn. Đồng chí Trần Đình Gia - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh và bà Nguyễn Thị Thu Thu - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh Khu vực 8 chủ trì hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI dự kiến sẽ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về công tác lập pháp, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Quá trình triển khai thực hiện Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; bảo đảm an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng; đồng thời từng bước hoàn thiện cơ chế phòng, chống rửa tiền, góp phần bảo đảm an ninh tài chính, tiền tệ và ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tham gia thảo luận, góp ý.

Tuy nhiên, qua quá trình tổ chức thực hiện, một số quy định của các luật đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập cần tiếp tục được rà soát, hoàn thiện, nhất là các quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của Ngân hàng Nhà nước; cơ chế quản lý, sử dụng ngoại hối; việc nhận biết, cập nhật và quản lý thông tin khách hàng; nhận diện, giám sát và báo cáo giao dịch đáng ngờ; trách nhiệm, cơ chế phối hợp trong công tác phòng, chống rửa tiền; các quy định liên quan đến tài sản mã hóa và một số hoạt động của tổ chức tín dụng.

Đại biểu tham gia thảo luận, góp ý các dự án luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý tập trung vào các nội dung như: Quy định chức năng, nhiệm vụ, hoạt động và cơ chế quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, trong điều kiện không còn cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng như trước đây; các quy định trong lĩnh vực phòng, chống rửa tiền.

Các đại biểu đề xuất bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến tài sản mã hóa và các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực tài sản mã hóa. Liên quan đến hoạt động của tổ chức tín dụng, đại biểu đề xuất bổ sung những nội dung có tác động trực tiếp đến hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức tín dụng trong quá trình tổ chức thực hiện. Các dự án luật phải có tính thống nhất, đồng bộ với các quy định pháp luật có liên quan và những vấn đề phát sinh từ thực tiễn hoạt động quản lý, thanh tra, giám sát ngân hàng tại địa phương…

Đồng chí Trần Đình Gia - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh kết luận hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Đình Gia - Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh: Việc xây dựng dự án luật nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, bảo đảm an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, tăng cường hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền; đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với yêu cầu quản lý trong tình hình mới.

Những ý kiến đóng góp của đại biểu sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, đưa vào chương trình nội dung của Đoàn tại kỳ họp Quốc hội sắp tới.