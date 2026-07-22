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Chính trị

Góp ý xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật

Hà Vân
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(Baohatinh.vn) - Những ý kiến trách nhiệm của đại biểu là cơ sở quan trọng để Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp thu, hoàn thiện văn bản góp ý, phục vụ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI.

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Toàn cảnh hội nghị.

Để chuẩn bị nội dung Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khoá XVI, chiều 22/7, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện.

Đồng chí Trần Đình Gia – Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh và Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lê Thành Đông chủ trì hội nghị.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các thành viên trong Đoàn ĐBQH tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

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Đại biểu tham dự hội nghị

Dự kiến Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ diễn ra trong tháng 8/2026. Tại kỳ họp này sẽ xem xét, thông qua 15 dự án luật, 7 dự thảo nghị quyết và cho ý kiến lần đầu đối với 6 dự án luật. Trong đó, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện là một trong những nội dung quan trọng.

Dự án luật này tập trung vào các nhóm nội dung chính như: Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện đầu tư kinh doanh và ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước. Hoàn thiện cơ sở pháp lý để sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông...

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Ông Đinh Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp góp ý tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng việc sửa đổi, bổ sung 4 luật này là cần thiết nhằm tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Bởi thực tiễn triển khai thời gian qua cho thấy các luật đã góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng viễn thông, hạ tầng số; mở rộng ứng dụng giao dịch điện tử; khuyến khích nghiên cứu, đổi mới và chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế

Tuy nhiên, vẫn có một số bất cập cần sớm sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thực tiễn như: Quy định về phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước; cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; rà soát điều kiện đầu tư, kinh doanh không còn phù hợp; đồng thời bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

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Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham gia góp ý tại hội nghị.

Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng đã tham gia góp ý các nội dung cụ thể trong Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật: Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử, Luật Tần số vô tuyến điện.

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Đồng chí Nguyễn Thành Đồng - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thành Đồng cho rằng, để dự án luật xây dựng sát thực tiễn cần nghiên cứu, rà soát các quy định, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành; hoàn thiện các quy định về phân cấp, phân quyền, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ, phát triển hạ tầng số và thúc đẩy chuyển đổi số.

Kết luận hội nghị, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia ghi nhận những góp ý tâm huyết, trách nhiệm của các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan đối với dự án luật.

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Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia kết luận hội nghị.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý tại hội nghị; đồng thời, sớm hoàn thiện báo cáo tổng hợp của Đoàn ĐBQH tỉnh đối với dự án luật, phục vụ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sắp tới.

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Tags:

#Đoàn đại biểu quốc hội góp ý #Luật chuyển giao công nghệ #luật vô tuyến #Chuẩn bị nội dung họp Quốc hội

Chủ đề ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ HĐND CÁC CẤP

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