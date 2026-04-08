Đoàn ĐBQH Hà Tĩnh đóng góp nhiều ý kiến thiết thực tại phiên thảo luận các dự án luật

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh cùng tham gia điều hành phiên thảo luận.

Chiều 8/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thảo luận tại tổ về các dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), Luật Thủ đô (sửa đổi). Đồng chí Nguyễn Duy Lâm, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh (Tổ phó) cùng các trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên (Tổ trưởng), Vĩnh Long (Tổ phó) điều hành phiên thảo luận.

Nâng cao chất lượng thi đua, khen thưởng, bảo đảm công bằng, minh bạch

Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, các đại biểu tán thành sự cần thiết ban hành Luật nhằm phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khắc phục những bất cập hiện nay, bảo đảm kịp thời động viên, khuyến khích các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đại biểu Nguyễn Thanh Bình (đoàn Hà Tĩnh) - Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam đề nghị bổ sung và làm rõ tính đặc thù của các tổ chức hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; bổ sung thẩm quyền đánh giá, xác nhận thành tích của người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương.

Các đại biểu đề nghị quy định rõ hơn về điều kiện, tiêu chí và tần suất xét khen thưởng đối với thành tích đột xuất, chuyên đề; đồng thời làm rõ mối quan hệ giữa các hình thức khen thưởng, tránh chồng chéo, trùng lặp.

Việc sửa đổi cần bảo đảm nguyên tắc “một thành tích chỉ được khen thưởng một lần, một hình thức”, đồng thời vẫn mở rộng phạm vi ghi nhận thành tích nhưng không làm hạ thấp tiêu chuẩn khen thưởng.

Đối với quỹ thi đua, khen thưởng, đề nghị quy định theo hướng bảo đảm tính khả thi, phù hợp với khả năng chi trả của từng cơ quan, địa phương, đơn vị; tăng cường cơ chế kiểm soát để tránh tình trạng khen thưởng tràn lan, bảo đảm hiệu quả và ý nghĩa thực chất của công tác thi đua, khen thưởng.

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia đề nghị làm rõ tiêu chí đổi mới, sáng tạo; bổ sung cơ chế thẩm định, công nhận của hội đồng chuyên môn, quy định rõ các cấp độ sáng kiến và tiêu chí tương ứng để bảo đảm khách quan, thống nhất.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh Trần Đình Gia tham gia thảo luận.

Đại biểu Trần Đình Gia cũng đề nghị xem xét giảm yêu cầu về số năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi xét tặng huân chương độc lập; bổ sung chủ thể và hình thức khen thưởng của thường trực HĐND các cấp; làm rõ cơ chế tính tương đương giữa các hình thức khen thưởng, bảo đảm đầy đủ, thống nhất hệ thống khen thưởng.

Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng gắn với tăng cường quản lý Nhà nước

Thảo luận về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi), các đại biểu nhấn mạnh việc sửa đổi là cần thiết nhằm thể chế hóa đầy đủ chủ trương của Đảng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này. Trong bối cảnh hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng đa dạng, đặc biệt trên không gian mạng, việc hoàn thiện hành lang pháp lý là yêu cầu cấp thiết.

Đại biểu Thích Đức Thiện (đoàn Vĩnh Long) thảo luận về dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo.

Các đại biểu đề nghị quy định rõ chủ thể thực hiện hoạt động tín ngưỡng trên không gian mạng và phân định rõ thẩm quyền quản lý Nhà nước để tránh chồng chéo, bỏ sót trách nhiệm; hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền phù hợp với năng lực của từng cấp chính quyền, nhất là cấp xã, bảo đảm tương xứng giữa nhiệm vụ, thẩm quyền và nguồn lực.

Bên cạnh đó, đề nghị làm rõ sự cần thiết của việc bổ sung quy định đối với chủ thể là tổ chức tôn giáo trực thuộc trong hoạt động xuất bản, sản xuất, xuất nhập khẩu văn hóa phẩm tín ngưỡng, tôn giáo; tăng cường cơ chế hậu kiểm gắn với nâng cao năng lực kiểm tra, giám sát, đồng thời điều chỉnh quy định theo hướng vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tín ngưỡng gắn với đời sống Nhân dân, vừa quản lý chặt chẽ các hoạt động có nguy cơ phát sinh tiêu cực.

Các ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh nghị bổ sung khái niệm “hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới” để có cơ sở pháp lý nhận diện, quản lý kịp thời các hoạt động biến tướng; quy định rõ tiêu chí, thẩm quyền và quy trình cho phép xây dựng, phục hồi cơ sở tôn giáo trên nền di tích, bảo đảm căn cứ lịch sử, phù hợp quy hoạch và có thẩm định chuyên môn. Đồng thời, làm rõ cơ chế quản lý đối với cơ sở tín ngưỡng là di tích, xác định rõ chủ thể quản lý và việc sử dụng nguồn thu công đức theo quy định pháp luật; bổ sung quy định đối với cơ sở tín ngưỡng liên quan nhiều tỉnh và rà soát, tránh trùng lặp quy định về thẩm quyền, thủ tục; điều chỉnh theo hướng phân cấp thẩm quyền đăng ký tổ chức lễ hội theo cấp tổ chức, bảo đảm tính chủ động và hiệu quả quản lý.

Toàn cảnh phiên thảo luận tổ chiều 8/4/2026.

Hoàn thiện cơ chế đặc thù, tạo động lực phát triển Thủ đô

Thảo luận về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), các đại biểu khẳng định việc sửa đổi Luật là cần thiết nhằm xác lập khuôn khổ pháp lý đặc thù, vượt trội, ổn định và lâu dài, bảo đảm thẩm quyền, công cụ và nguồn lực để Thủ đô chủ động quyết định và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển. Qua đó, tạo đột phá về thể chế, thúc đẩy Hà Nội phát triển nhanh, bền vững và phát huy vai trò tiên phong trong giai đoạn mới.

Các đại biểu đề nghị rà soát thận trọng các nội dung phân cấp, ủy quyền, xác định rõ những vấn đề không tiếp tục phân cấp để quy định ngay trong luật. Đồng thời, cần hoàn thiện cơ chế bảo đảm công khai, minh bạch trong quá trình xây dựng chính sách, từ việc đăng tải dự thảo văn bản đến tiếp nhận, phản hồi ý kiến góp ý của người dân và tổ chức.

Bên cạnh đó, các đại biểu đề nghị làm rõ mục tiêu, phạm vi và điều kiện thực hiện đối với các nhóm chính sách về phát triển hạ tầng giao thông, vận tải, logistics và bảo vệ môi trường; đồng thời quy định cụ thể cơ chế kiểm soát đối với các chính sách đặc thù về tài chính, đầu tư, tài sản công và các mô hình kinh tế mới.