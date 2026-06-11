Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Chính trị

Bộ Tư pháp làm việc với UBND tỉnh về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Thuỳ Dương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính.

Chiều 11/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra và đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

bqbht_br_a4.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Từ ngày 1/6/2026 đến hết sáng ngày 11/6/2026, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp đã thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý VPHC tại 7 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh (gồm: Sở Công Thương; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường) và 56/62 xã, phường có ban hành quyết định xử phạt VPHC.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC từ ngày 1/7/2025 đến ngày 15/3/2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, công tác triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật xử lý VPHC được quan tâm.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền pháp luật xử lý VPHC. Các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 200 cuộc tuyên truyền với gần 27.000 lượt người tham dự. Cùng với đó, công tác đào tạo, tập huấn được thực hiện thường xuyên; toàn tỉnh đã tổ chức 37 cuộc tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham mưu công tác xử phạt VPHC với hơn 3.600 lượt người tham gia.

Các đơn vị, địa phương đã tiến hành hơn 150 cuộc kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý VPHC với gần 1.000 lượt đối tượng.

bqbht_br_a6.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trưởng Cục pháp luật hình sự - hành chính và quản lý xử lý VPHC (Bộ Tư pháp) phát biểu tại buổi làm việc.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 15/3/2026, có 946 vụ/946 đối tượng bị xử phạt VPHC; 946 quyết định xử phạt VPHC được ban hành, trong đó đã thi hành xong 941 quyết định; số tiền phạt thu được hơn 8,2 tỷ đồng. Hình thức phạt chính thường xuyên được áp dụng là hình thức phạt tiền, bên cạnh đó còn áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện VPHC.

Trên địa bàn có tổng số 120 đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; 116 đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính... Việc lập hồ sơ đề nghị, ra quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

bqbht_br_0a-2882.jpg
Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC.

Đồng chí đề nghị, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt tới các cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC; chỉ đạo tăng cường hoạt động kiểm tra, phát hiện và xử phạt kịp thời các hành vi vi phạm. Đồng thời, quan tâm bố trí nguồn nhân lực thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về xử phạt VPHC…

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Đoàn kiểm tra sẽ giải quyết, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

bqbht_br_a01.jpg
Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đáp từ.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Hà Tĩnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn kiểm tra. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm đúng người, đúng hành vi.

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp trong hỗ trợ công tác hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện các quy định của pháp luật xử lý VPHC.

Tin liên quan

Tags:

#Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành #Bộ Tư pháp #Xử lý vi phạm hành chính #UBND tỉnh Hà Tĩnh

Chủ đề Tuyền truyền phổ biến pháp luật

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vẫn còn tình trạng trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý

Vẫn còn tình trạng trụ sở, tài sản công dôi dư sau sắp xếp chậm được xử lý

Phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 3 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 10/6, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: Tại phiên họp này, UBTVQH sẽ xem xét 7 nội dung quan trọng, trong đó cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát và Đề cương giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng trụ sở làm việc sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức, bộ máy và đơn vị hành chính”.
Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và dự AFF 2026

Tối 9/6, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sonexay Siphandone rời Hà Nội, kết thúc chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN (AFF) lần thứ ba từ ngày 7 - 9/6/2026, theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng.
Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Phát biểu của Thủ tướng Lê Minh Hưng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc Diễn đàn Tương lai ASEAN 2026 với chủ đề "Cùng định hình tương lai chung: Hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm". Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng.
“Bà đỡ” cho giấc mơ khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

“Bà đỡ” cho giấc mơ khởi nghiệp của phụ nữ Hà Tĩnh

Việc thành lập Tổ tư vấn hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp để triển khai Đề án 2415 được kỳ vọng sẽ trở thành “bạn đồng hành” tin cậy, giúp nhiều phụ nữ Hà Tĩnh tự tin biến ý tưởng thành sản phẩm, xây dựng thương hiệu, tạo sinh kế bền vững.
Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm dân chủ, công khai

Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về sắp xếp thôn, tổ dân phố bảo đảm dân chủ, công khai

Dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố; điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng và một số nhiệm vụ trọng tâm.
Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố và điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng

Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến sắp xếp thôn, tổ dân phố và điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng

Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã nghe và cho ý kiến về phương án tổng thể sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, gắn việc sắp xếp với kiện toàn đội ngũ người hoạt động không chuyên trách tại các thôn, tổ dân phố; điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2050.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!