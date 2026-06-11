Bộ Tư pháp làm việc với UBND tỉnh về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Chiều 11/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh về công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính (VPHC) trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra và đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Từ ngày 1/6/2026 đến hết sáng ngày 11/6/2026, Đoàn kiểm tra của Bộ Tư pháp đã thực hiện kiểm tra tình hình thi hành pháp luật xử lý VPHC tại 7 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Hà Tĩnh (gồm: Sở Công Thương; Sở Tài chính; Sở Tư pháp; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nông nghiệp và Môi trường) và 56/62 xã, phường có ban hành quyết định xử phạt VPHC.

Đồng chí Nguyễn Quốc Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý VPHC trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC từ ngày 1/7/2025 đến ngày 15/3/2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, công tác triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật xử lý VPHC được quan tâm.

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền pháp luật xử lý VPHC. Các đơn vị, địa phương đã tổ chức hơn 200 cuộc tuyên truyền với gần 27.000 lượt người tham dự. Cùng với đó, công tác đào tạo, tập huấn được thực hiện thường xuyên; toàn tỉnh đã tổ chức 37 cuộc tập huấn cho đội ngũ cán bộ tham mưu công tác xử phạt VPHC với hơn 3.600 lượt người tham gia.

Các đơn vị, địa phương đã tiến hành hơn 150 cuộc kiểm tra việc thi hành pháp luật xử lý VPHC với gần 1.000 lượt đối tượng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trưởng Cục pháp luật hình sự - hành chính và quản lý xử lý VPHC (Bộ Tư pháp) phát biểu tại buổi làm việc.

Từ ngày 1/7/2025 đến ngày 15/3/2026, có 946 vụ/946 đối tượng bị xử phạt VPHC; 946 quyết định xử phạt VPHC được ban hành, trong đó đã thi hành xong 941 quyết định; số tiền phạt thu được hơn 8,2 tỷ đồng. Hình thức phạt chính thường xuyên được áp dụng là hình thức phạt tiền, bên cạnh đó còn áp dụng hình thức tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện VPHC.

Trên địa bàn có tổng số 120 đối tượng bị lập hồ sơ đề nghị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; 116 đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính... Việc lập hồ sơ đề nghị, ra quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đồng thời, đưa ra đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra kết luận buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Trưởng đoàn kiểm tra ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của tỉnh Hà Tĩnh trong triển khai công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC.

Đồng chí đề nghị, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục quán triệt tới các cơ quan, đơn vị về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC; chỉ đạo tăng cường hoạt động kiểm tra, phát hiện và xử phạt kịp thời các hành vi vi phạm. Đồng thời, quan tâm bố trí nguồn nhân lực thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về xử phạt VPHC…

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Đoàn kiểm tra sẽ giải quyết, phối hợp giải quyết theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu đáp từ.

Phát biểu đáp từ, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, Hà Tĩnh sẽ nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến của đoàn kiểm tra. Thời gian tới, tỉnh sẽ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác thi hành pháp luật xử lý VPHC; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý hành vi vi phạm đúng người, đúng hành vi.

Đồng chí mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp trong hỗ trợ công tác hướng dẫn nghiệp vụ, giải đáp khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn và nghiên cứu, tham mưu hoàn thiện các quy định của pháp luật xử lý VPHC.