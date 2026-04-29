Xử phạt 7,5 triệu đồng người xúc phạm lãnh đạo, chính quyền xã trên facebook

Công an xã Đức Thọ làm việc với ông L.V.N

Ngày 29/4/2026, Công an xã Đức Thọ chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Sen đấu tranh, làm rõ và tham mưu xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông L.V.N (SN 1959, trú phường Thành Sen) về hành vi đăng tải thông tin xúc phạm, xuyên tạc uy tín của lãnh đạo, chính quyền địa phương trên không gian mạng.

Theo tài liệu cơ quan công an thu thập, ông L.V.N là người thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung trái chiều trên mạng xã hội, liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư về đất đai.

Một trong số đó có nội dung xúc phạm, xuyên tạc về lãnh đạo, UBND xã Đức Thọ, gây ảnh hưởng đến uy tín của chính quyền cơ sở, tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến an ninh trật tự.

Qua công tác nắm tình hình, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an xã Đức Thọ đã mời ông L.V.N đến làm việc, đấu tranh, lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, ông L.V.N thừa nhận hành vi đăng tải nội dung trên Facebook là sai phạm, có nội dung xúc phạm, xuyên tạc đối với lãnh đạo, UBND xã Đức Thọ.

Căn cứ tính chất, mức độ vi phạm, Công an xã Đức Thọ đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với ông L.V.N theo quy định pháp luật.