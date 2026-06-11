Xe container bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua Hà Tĩnh

Xe container bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh (ảnh: người dân cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 22 giờ 15 phút ngày 10/6, xe container mang biển kiểm soát 34C-059.98 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Nam – Bắc, khi đến Km836+600 đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 1, xã Phúc Trạch thì bất ngờ bốc cháy.

Hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Phúc Trạch nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Cùng với sự hỗ trợ của người dân địa phương, đến khoảng 22 giờ 45 phút cùng ngày, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Vụ cháy khiến đầu kéo của xe bị thiêu rụi, tuy nhiên không có thiệt hại về người, hàng hóa trong thùng container an toàn.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Hiện, lực lượng công an đang phối hợp điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.