Khống chế vụ cháy nhà dân ở Hương Khê

(Baohatinh.vn) - Vụ cháy xảy ra ở thôn Hương Long, xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh thiêu rụi nhiều tài sản của gia đình.
Lúc 18h52' ngày 29/7, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hương Khê (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh) nhận được thông tin báo cháy tại nhà bà Nguyễn Thị Định, thôn Hương Long, xã Hương Khê.
Tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Hương Khê xuất 2 xe cùng 14 cán bộ, chiến sĩ tiếp cận hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng địa phương, triển khai chữa cháy.
Thời điểm lực lượng chức năng có mặt, ngọn lửa đã bao trùm ngôi nhà 1 tầng của bà Định. Việc chữa cháy vì thế gặp khá nhiều khó khăn.
Với sự hỗ trợ của lực lượng chức năng, đến 19h10', đám cháy đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn.
Vụ hoả hoạn may mắn không gây thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản của gia đình bị thiêu rụi.
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