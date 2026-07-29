Khởi tố thêm 8 bị can trong vụ hỗn chiến ở quán bi-a khiến 1 người tử vong

(Baohatinh.vn) - Mâu thuẫn khi chơi bi-a đã dẫn đến cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh), khiến 1 người tử vong. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 13 bị can liên quan vụ án.
Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bổ sung 8 bị can trong vụ án xảy ra tại quán bi-a BIN3, thôn 6, xã Hương Khê.
Trong số này, Trần Bảo Nam, Nguyễn Quang Cường, Phan Văn Quân và Lê Hải Thắng bị khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự; Phan Văn Hoàn, Phan Văn Hùng, Lê Đức Hiệp và Lê Viết Huấn bị khởi tố về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Các bị can vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố bổ sung.
Theo tài liệu điều tra, tối 10/2/2026, tại quán bi-a BIN3 (thôn 6, xã Hương Khê), mâu thuẫn giữa Lê Nguyễn Hồng Quân và Phan Văn Hoàn trong lúc xếp bàn chơi bi-a nhanh chóng leo thang. Sau cuộc cãi vã, Quân gọi Nguyễn Quang Cường, Trần Bảo Nam, Phan Văn Quân, Đinh Hữu Trường, Trần Bá Phong, Vũ Đình Tiến, Lê Hải Thắng; còn Hoàn gọi Phan Văn Hùng, Lê Đức Hiệp, Lê Viết Huấn và Nguyễn Viết Quốc đến để giải quyết mâu thuẫn. Hai nhóm sau đó mang theo hung khí lao vào hỗn chiến.
Trong lúc đánh nhau, Quân dùng cục bê tông ném trúng đầu Nguyễn Viết Quốc, khiến nạn nhân gục tại chỗ và tử vong vào ngày hôm sau. Cùng vụ việc, Trần Bá Phong dùng gậy đánh Lê Viết Huấn, gây thương tích với tỷ lệ tổn thương cơ thể 13%.
Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 13 bị can về các tội "Giết người", "Cố ý gây thương tích" và "Gây rối trật tự công cộng" theo khoản 1 Điều 123, khoản 4 Điều 134 và khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự.
Vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
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