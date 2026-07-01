Khởi tố 2 nam sinh trong vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh đọc quyết định khởi tố đối với N.D.K và N.T.B.

Theo kết quả điều tra, sáng 19/5/2026, dù chưa có giấy phép lái xe nhưng N.D.K (SN 2008, học sinh Trường THPT Phan Đình Giót) vẫn điều khiển xe mô tô được N.T.B (SN 2009, trú xã Thiên Cầm - bạn học cùng trường) giao cho, chở theo T.H.Đ (SN 2008, trú xã Thiên Cầm - học cùng trường) lưu thông trên quốc lộ 8C.

Khi đi gần đến ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 8C và đường ĐH131, do đi với tốc độ nhanh và để tránh va chạm với xe máy phía trước, K. rẽ phải vào đường ĐH131 rồi xảy ra tai nạn. Do va chạm vào biển báo giao thông và tường nhà dân khiến cả hai ngã xuống đường, sau đó Đ. tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.

Quá trình điều tra xác định, chiếc xe mô tô do K. điều khiển thuộc sở hữu của mẹ N.T.B. được giao cho B. quản lý, sử dụng. Mặc dù biết K. chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô theo quy định của pháp luật nhưng B. vẫn giao xe để K. sử dụng tham gia giao thông.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với N.D.K về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với N.T.B về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.