Khởi tố 2 nam sinh trong vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong

(Baohatinh.vn) - Mặc dù chưa có giấy phép lái xe, song N.D.K (trú xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vẫn điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường, rồi gây tai nạn giao thông, dẫn tới chết người.
Theo kết quả điều tra, sáng 19/5/2026, dù chưa có giấy phép lái xe nhưng N.D.K (SN 2008, học sinh Trường THPT Phan Đình Giót) vẫn điều khiển xe mô tô được N.T.B (SN 2009, trú xã Thiên Cầm - bạn học cùng trường) giao cho, chở theo T.H.Đ (SN 2008, trú xã Thiên Cầm - học cùng trường) lưu thông trên quốc lộ 8C.
Khi đi gần đến ngã ba giao nhau giữa quốc lộ 8C và đường ĐH131, do đi với tốc độ nhanh và để tránh va chạm với xe máy phía trước, K. rẽ phải vào đường ĐH131 rồi xảy ra tai nạn. Do va chạm vào biển báo giao thông và tường nhà dân khiến cả hai ngã xuống đường, sau đó Đ. tử vong khi đang cấp cứu tại bệnh viện.
Quá trình điều tra xác định, chiếc xe mô tô do K. điều khiển thuộc sở hữu của mẹ N.T.B. được giao cho B. quản lý, sử dụng. Mặc dù biết K. chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô theo quy định của pháp luật nhưng B. vẫn giao xe để K. sử dụng tham gia giao thông.
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với N.D.K về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự; khởi tố bị can đối với N.T.B về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo điểm a khoản 1 Điều 264 Bộ luật Hình sự.
Vụ việc trên là lời cảnh báo nghiêm khắc về tình trạng thanh, thiếu niên điều khiển phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định. Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh) đề nghị các bậc phụ huynh, thanh thiếu niên và toàn thể người tham gia giao thông nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:
1. Tuyệt đối không giao xe cho thanh thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe theo quy định của pháp luật. Phụ huynh và người giám hộ cần nâng cao trách nhiệm quản lý, không chủ quan, buông lỏng việc kiểm soát phương tiện, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông và những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng có thể xảy ra.
2. Thanh, thiếu niên khi chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tuyệt đối không tự ý sử dụng xe mô tô, xe gắn máy. Việc cố tình điều khiển phương tiện khi chưa có giấy phép lái xe là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của bản thân và người khác.
3. Người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, phần đường, làn đường và tín hiệu giao thông. Tuyệt đối không phóng nhanh, vượt ẩu, lạng lách, đánh võng hoặc điều khiển phương tiện trong trạng thái thiếu an toàn, mất tập trung.
4. Mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; chủ động trang bị kỹ năng lái xe an toàn, quan sát và xử lý tình huống kịp thời, góp phần xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh, hạn chế tối đa tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Thượng tá Nguyễn Hữu Chí - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hà Tĩnh)
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