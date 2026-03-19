Gây tai nạn chết người, lĩnh án 15 tháng tù

Nguyễn Dư Xuân Hội tại phiên xét xử ngày 18/3/2026.

Theo cáo trạng của Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh, vào khoảng 23h30 ngày 3/9/2025, Nguyễn Dư Xuân Hội điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38A-324.93 đi từ xã Lộc Hà theo đường ĐT547 đến xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Khi đến km34+900 đường ĐT 547 thuộc địa phận thôn Nam Sơn - xã Lộc Hà, trong điều kiện trời tối, không có đèn đường chiếu sáng, tầm nhìn hạn chế nhưng Hội lại không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không dừng lại để đảm bảo an toàn, đã điều khiển xe ô tô va chạm với anh N.H.Q đang nằm ngang giữa làn đường dành cho xe cơ giới ở phần đường bên phải.

Hậu quả, anh N.H.Q. tử vong tại chỗ do đa chấn thương, xe ô tô biển kiểm soát 38A-324.93 bị hư hỏng.

Tại phiên xử, trên cơ sở đề nghị của Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Dư Xuân Hội 15 tháng tù giam và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 150 triệu đồng.