Gây tai nạn chết người, lĩnh án 15 tháng tù

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân khu vực 1 - Hà Tĩnh tuyên phạt Nguyễn Dư Xuân Hội (SN 1994, trú tại xã Lộc Hà) 15 tháng tù giam về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Theo cáo trạng của Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh, vào khoảng 23h30 ngày 3/9/2025, Nguyễn Dư Xuân Hội điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 38A-324.93 đi từ xã Lộc Hà theo đường ĐT547 đến xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Khi đến km34+900 đường ĐT 547 thuộc địa phận thôn Nam Sơn - xã Lộc Hà, trong điều kiện trời tối, không có đèn đường chiếu sáng, tầm nhìn hạn chế nhưng Hội lại không chú ý quan sát, không giảm tốc độ, không dừng lại để đảm bảo an toàn, đã điều khiển xe ô tô va chạm với anh N.H.Q đang nằm ngang giữa làn đường dành cho xe cơ giới ở phần đường bên phải.
Hậu quả, anh N.H.Q. tử vong tại chỗ do đa chấn thương, xe ô tô biển kiểm soát 38A-324.93 bị hư hỏng.
Tại phiên xử, trên cơ sở đề nghị của Viện KSND khu vực 1 - Hà Tĩnh, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Dư Xuân Hội 15 tháng tù giam và buộc phải bồi thường cho gia đình bị hại 150 triệu đồng.
