Khởi tố tài xế ô tô tải liên quan vụ tai nạn khiến 4 người thương vong

Huyền Trang
(Baohatinh.vn) - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố bị can đối với tài xế ô tô tải liên quan vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một cháu nhỏ tử vong, 3 người khác bị thương.

