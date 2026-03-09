Hotline: 02393.693.427
Người đàn ông lao xuống biển cứu du khách bị chuột rút

Huyền Trang
(Baohatinh.vn) - Một du khách đang tắm biển Cửa Lò (Nghệ An) bất ngờ bị chuột rút giữa lúc sóng lớn, liên tục kêu cứu. Phát hiện sự việc, một người đàn ông trên bờ lập tức lao xuống biển, đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

