Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Short Video

Vận tải đường sắt thiệt hại khoảng 140 tỷ đồng do sà lan tông cầu Ghềnh

Huyền Trang
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tính đến 8h ngày 9/3, tổng thiệt hại trong hoạt động vận tải (hành khách và hàng hóa) ước tính trên 40 tỷ đồng. Dự kiến đến ngày 20/3, tổng thiệt hại tăng lên khoảng 140 tỷ đồng.

Tin liên quan

Tags:

#Vận tải đường sắt thiệt hại khoảng 140 tỷ đồng do sà lan tông cầu Ghềnh

Chủ đề An toàn giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vừa trộm xe xong đã bị cảnh sát bắt giữ

Vừa trộm xe xong đã bị cảnh sát bắt giữ

Quá trình kiểm tra nồng độ cồn trên đường Doãn Thế Kiện, tổ CSGT phát hiện một đối tượng đi xe máy dùng chân đẩy một chiếc xe máy khác trên đường nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.