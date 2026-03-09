Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Short Video

Xử lý nghiêm ô tô biển xanh chở người trên thùng xe trái quy định

Văn Hùng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - CSGT Quảng Ngãi vừa xử phạt một tài xế chở người trên thùng xe trái quy định sau khi phát hiện clip trên mạng xã hội. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tags:

#giao thông #camera giao thông #cảnh sát giao thông

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Vừa trộm xe xong đã bị cảnh sát bắt giữ

Vừa trộm xe xong đã bị cảnh sát bắt giữ

Quá trình kiểm tra nồng độ cồn trên đường Doãn Thế Kiện, tổ CSGT phát hiện một đối tượng đi xe máy dùng chân đẩy một chiếc xe máy khác trên đường nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Tông xe liên hoàn, 3 người tử vong

Tông xe liên hoàn, 3 người tử vong

Tai nạn giữa xe đầu kéo, ôtô tải và hai xe máy xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), khiến 3 người tử vong, sáng 13/2 (26 tháng Chạp).