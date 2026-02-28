Hotline: 02393.693.427
Ô tô chèn ép làm xe máy chở trẻ em ngã ra đường, ngay sát gầm xe tải

Huyền Trang
(Baohatinh.vn) - Đoạn clip được lan truyền ghi lại cảnh chiếc xe bán tải cố lạng lách, chèn ép khiến xe máy đổ ra đường. Trên xe máy lúc này có 3 người, bao gồm một trẻ nhỏ.

#Ô tô chèn ép làm xe máy chở trẻ em ngã ra đường #ngay sát gầm xe tải

Chủ đề An toàn giao thông

