Tài xế đỗ xe giữa đường, đánh người khác nhập viện

Huyền Trang
(Baohatinh.vn) - Sau đỗ xe giữa đường cản trở giao thông, nhóm người trên chiếc xe này nhổ nước bọt, hành hung tài xế đi chiều ngược lại.

#Tài xế đỗ xe giữa đường #đánh người khác nhập viện

Chủ đề Gây rối - Trật tự - Phá hoại

Vừa trộm xe xong đã bị cảnh sát bắt giữ

Vừa trộm xe xong đã bị cảnh sát bắt giữ

Quá trình kiểm tra nồng độ cồn trên đường Doãn Thế Kiện, tổ CSGT phát hiện một đối tượng đi xe máy dùng chân đẩy một chiếc xe máy khác trên đường nên đã yêu cầu dừng xe kiểm tra.
Tông xe liên hoàn, 3 người tử vong

Tông xe liên hoàn, 3 người tử vong

Tai nạn giữa xe đầu kéo, ôtô tải và hai xe máy xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua xã Nhân Cơ (Lâm Đồng), khiến 3 người tử vong, sáng 13/2 (26 tháng Chạp).
Nhóm tạt sơn thuê liên tỉnh bị bắt

Nhóm tạt sơn thuê liên tỉnh bị bắt

Chủ nợ thuê nhóm đối tượng từ An Giang lên TP. HCM tạt sơn đỏ vào nhà dân lúc rạng sáng để khủng bố tinh thần, gây áp lực buộc người vay phải trả nợ.