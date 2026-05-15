Tuyên phạt tử hình đối tượng đốt quán càphê làm 11 người tử vong ở Hà Nội

Bị cáo Cao Văn Hùng tại phiên tòa. (Ảnh: Kim Anh/TTXVN)

Ngày 15/5, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Cao Văn Hùng (sinh năm 1973, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) tử hình về tội “Giết người” (theo quy định tại Điều 123, khoản 1 - Bộ luật Hình sự) và 13 năm tù tội “Hủy hoại tài sản” (theo quy định tại Điều 178, khoản 4 - Bộ luật Hình sự).

Tổng hợp hình phạt chung mà Cao Văn Hùng phải chịu là tử hình.

Cao Văn Hùng là đối tượng đã đổ xăng, đốt quán càphê ở đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào đêm 18/12/2024 khiến 11 người tử vong và nhiều người khác bị thương, gây sự phẫn nộ đặc biệt của dư luận xã hội.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng tháng 11/2024, Cao Văn Hùng đến quán càphê, đồ uống tại số 258 đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội (nay là phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội) để uống bia.

Tại đây, Hùng gọi 1 lon bia 333 và 1 bao thuốc lá. Khi thanh toán tiền, nhân viên của quán thông báo với Hùng hết 55.000 đồng nhưng Hùng nói không có tiền. Thấy vậy, 1 người khác (hiện không xác định được nhân thân) đã phê bình và tát vào mặt Hùng.

Tối 18/12/2024, Cao Văn Hùng tiếp tục một mình đến quán càphê, đồ uống tại số 258 đường Phạm Văn Đồng. Hùng yêu cầu nhân viên quán chỉ ra người đã đánh Hùng lần trước nhưng nhân viên quán nói không biết người đó là ai.

Lúc này, Hùng bị anh Lê Văn Ngọc (là khách của quán) ngăn cản và đánh.

Bực tức vì bị đánh, Hùng đã đi mua xăng về quán càphê và châm lửa đốt. Hậu quả làm 11 người tử vong và 4 người bị thương, gây thiệt hại hơn 2,6 tỷ đồng.

Ngày 19/12/2024, Cao Văn Hùng đã đến trụ sở Bộ Công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Bản án sơ thẩm đánh giá hành vi của bị cáo Cao Văn Hùng là đặc biệt nghiêm trọng. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo đã mua xăng rồi phóng hỏa quán càphê gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến 11 người tử vong, 4 người bị thương và gây thiệt hại tài sản hơn 2,6 tỷ đồng.

Hội đồng xét xử cho rằng, hành vi của bị cáo thể hiện tính côn đồ, sự liều lĩnh, coi thường pháp luật cũng như tính mạng, sức khỏe và tài sản của người khác.

Dù nhận thức rõ việc đổ xăng đốt quán càphê có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nhưng bị cáo vẫn thực hiện. Vì vậy, cần xử lý nghiêm khắc, loại bỏ vĩnh viễn bị cáo khỏi đời sống xã hội mới tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra, đáp ứng yêu cầu răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung./.