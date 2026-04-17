Ngõ hẹp, xưởng kín, vật liệu dễ cháy, làng mộc Thái Yên đối mặt nguy cơ hỏa hoạn

Ngành chuyên môn kiểm tra công tác PCCC tại xưởng mộc của gia đình ông Phan Đăng Tình, thôn Bình Định, xã Đức Thịnh

Mặc dù việc phun sơn PU tại nhà đã bị cấm từ năm 2015 và hoạt động này phải được tiến hành ở các lò phun tại cụm công nghiệp, nhưng trong quá trình sản xuất ông Phan Đăng Tình, thôn Bình Định, xã Đức Thịnh vẫn thực hiện tại nhà, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.

“Tôi vẫn biết phun sơn tại nhà rất nguy hiểm, dễ xảy ra cháy nổ, song nếu mang đi phun ở lò phun theo quy định phải mất thời gian chở sản phẩm đi, rồi lại chở về.” - ông Phan Đăng Tình phân trần.

Nhiều hộ dân tại làng mộc Thái Yên vẫn phun sơn PU cho đồ mộc tại nhà.

Cụm A của làng mộc Thái Yên là nơi có hàng trăm hộ làm đồ gỗ theo hình thức nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh. Để đảm bảo cho công tác PCCC, nơi đây được bố trí 1 trạm bơm và 13 trụ nước cứu hỏa nhưng cả trạm và trụ đều hư hỏng, mất tác dụng khiến cho chủ cơ sở cũng như người lao động hết sức lo lắng.

“Tại làng mộc, nhà ở chủ yếu gắn liền với xưởng sản xuất nên lúc nào chúng tôi cũng lo nguy cơ cháy nổ. Trạm bơm và các trụ nước cứu hỏa trước có nhưng nay hư hỏng hết, khi có sự cố thì không biết lấy nước ở đâu để xử lý kịp thời. Người dân chúng tôi rất mong sớm được sửa chữa, nâng cấp hệ thống PCCC để yên tâm sản xuất, kinh doanh” - bà Nguyễn Thị Chính, thôn Bình Tiến B, xã Đức Thịnh chia sẻ.

Thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại cụm A làng mộc Thái Yên hư hỏng, tê liệt.

Đáng lo ngại, tại nhiều cơ sở sản xuất ở làng mộc Thái Yên, hệ thống điện được đấu nối tạm bợ, dây dẫn chằng chịt, trong khi gỗ, mùn cưa và phế phẩm tập kết ngổn ngang, thậm chí bịt kín lối đi, làm gia tăng nguy cơ cháy lan khi xảy ra sự cố.

Cùng với đó, việc thường xuyên sử dụng sơn, hóa chất và các dung môi dễ bắt lửa như xăng, cồn trong quá trình sản xuất càng khiến mức độ rủi ro cháy nổ tại các xưởng mộc luôn ở mức cao.

Hệ thống giao thông tại làng mộc Thái Yên nhỏ hẹp, tập kết nhiều nguyên liệu gỗ, gây khó khăn cho xe chữa cháy tiếp cận hiện trường.

Không chỉ nhà xưởng chật hẹp, hệ thống đường giao thông tại làng nghề này cũng đang tồn tại nhiều bất cập. Rất nhiều các con ngõ, lối đi lại chỉ chưa đầy 5m thế nhưng hai bên lại san sát các xưởng sản xuất. Nếu như xảy ra cháy nổ, xe chữa cháy khó có thể tiếp cận được vào các xưởng nằm sâu trong các con ngõ này.

“Chúng tôi lo nhất là khi xảy ra cháy, với đặc thù ngõ nhỏ, sâu và bị che chắn bởi các xưởng sản xuất hai bên, lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp rất khó tiếp cận kịp thời. Trong khi đó, bên trong các xưởng lại chứa nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể bùng phát thành đám cháy lớn, lan nhanh và khó kiểm soát. Đây là nguy cơ rất đáng báo động đối với công tác PCCC tại địa bàn” - Đại úy Phan Thành Đạt, Công an xã Đức Thịnh chia sẻ.

Đại úy Phan Thành Đạt (bên trái) và cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra trang thiết bị PCCC tại làng mộc Thái Yên.

Ông Nguyễn Minh Giáp - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đức Thịnh thẳng thắn nhìn nhận: “Công tác PCCC tại làng mộc Thái Yên hiện chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nguy cơ cao. Ý thức của một bộ phận người dân còn hạn chế; trang thiết bị PCCC vừa thiếu, vừa yếu, chưa đồng bộ, thậm chí có nơi không còn hoạt động.

Trước mắt, chúng tôi sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, đồng thời bố trí kinh phí sửa chữa các thiết bị hư hỏng. Về lâu dài, địa phương sẽ xây dựng phương án quy hoạch phù hợp, từng bước hạn chế tình trạng nhà ở kết hợp xưởng sản xuất và đầu tư hoàn thiện hệ thống PCCC, nhất là tại các khu vực sản xuất tập trung.”

Nghề sản xuất mộc tập trung nhiều vật liệu, thiết bị dễ cháy.

Giữa nhịp sản xuất sôi động của làng mộc Thái Yên, những nguy cơ cháy nổ vẫn đang hiện hữu ngay trong từng xưởng gỗ, từng lối đi chật hẹp. Thực tế này cho thấy, bên cạnh việc từng bước hoàn thiện hạ tầng và tăng cường quản lý, yếu tố quan trọng không kém nằm ở chính thói quen, ý thức trong sản xuất của mỗi hộ dân.

Khi những quy định về PCCC được thực hiện nghiêm túc hơn, khi sự chủ động được đặt lên hàng đầu, thì rủi ro cũng sẽ dần được kiểm soát, để làng nghề truyền thống phát triển ổn định, an toàn.