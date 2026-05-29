Khẩn trương tháo dỡ trạm trộn bê tông không phép tại Đức Thọ trước 30/5

(Baohatinh.vn) - Ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch UBND xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) khẳng định, trạm trộn bê tông trái phép tại thôn Dương Tượng đang được lực lượng chức năng yêu cầu tháo dỡ, trả lại mặt bằng trước 30/5/2026.

Ngày 24/5, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh có bài phản ánh về việc một trạm trộn bê tông không phép ngang nhiên hoạt động tại xã Đức Thọ khiến người dân bức xúc.

Sau phản ánh của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh về việc Trạm trộn bê tông “chui” ngang nhiên “đại náo” khu dân cư tại thôn Dương Tượng, UBND xã Đức Thọ đã thành lập đoàn kiểm tra, yêu cầu chấm dứt toàn bộ hoạt động sản xuất và khẩn trương tháo dỡ công trình vi phạm trước ngày 30/5/2026.

Qua kiểm tra thực địa, UBND xã Đức Thọ đã làm việc với Công ty CP Thương mại và Vận tải Thái Hồng Phong, xác định nhiều nội dung vi phạm liên quan đến hoạt động sản xuất bê tông trái phép trên khu đất có nguồn gốc là đất công.

Theo đó, địa phương yêu cầu đình chỉ toàn bộ hoạt động của trạm trộn, dừng sản xuất bê tông, tập kết vật liệu và cấm xe tải ra vào khu vực này. Đồng thời, tiến hành kiểm tra toàn diện hồ sơ pháp lý liên quan đến việc sử dụng đất và hoạt động sản xuất tại đây.

Công ty CP Thương mại và Vận tải Thái Hồng Phong buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình, di dời máy móc, thiết bị ra khỏi khu đất.

Cùng với đó, Công ty CP Thương mại và Vận tải Thái Hồng Phong buộc phải tháo dỡ toàn bộ công trình, di dời máy móc, thiết bị ra khỏi khu đất, gồm: 2 xe bơm bê tông, 7 xe bồn, 2 xe ben, 3 máy xúc đào, 2 máy ủi, 1 máy lu cùng hệ thống trạm trộn bê tông với silo, băng chuyền, cối trộn, máy phát điện và nhiều thiết bị khác.

Ngoài ra, địa phương cũng yêu cầu đơn vị chấm dứt việc sử dụng đất sai mục đích, thu gom bê tông thải, xử lý bùn xi măng, san gạt mặt bằng, phục hồi hệ thống thoát nước và tổng dọn vệ sinh môi trường trong, ngoài khu vực vi phạm để khôi phục hiện trạng ban đầu của khu đất.

Dự kiến khu đất này sẽ được trả lại mặt bằng sạch trước ngày 30/5 tới.

Theo ghi nhận của phóng viên trong ngày 28/5, tại khu vực trạm trộn, một số máy móc, phương tiện đã được di chuyển ra khỏi hiện trường. Chính quyền xã Đức Thọ cũng đã giao Phòng Kinh tế thành lập đoàn giám sát, theo dõi quá trình tháo dỡ, yêu cầu hoàn thành việc trả lại mặt bằng theo đúng tiến độ đề ra.

“UBND xã Đức Thọ nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý địa bàn. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, thường xuyên rà soát các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn cấp trên để xử lý dứt điểm vụ việc theo đúng quy định", ông Bùi Ngọc Nhật - Chủ tịch UBND xã Đức Thọ nhấn mạnh.

Việc địa phương khẩn trương kiểm tra, yêu cầu đình chỉ hoạt động và tháo dỡ trạm trộn bê tông không phép thể hiện sự tiếp thu phản ánh và tinh thần kiên quyết xử lý các vi phạm trong sử dụng đất, hoạt động sản xuất trái phép. Qua đó, góp phần ổn định đời sống người dân, bảo vệ môi trường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Phá đường dây ma túy "khủng", đến nay, lực lượng chức năng đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động; phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng; xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án.
Công an Hà Tĩnh đã xác minh đầy đủ thông tin về ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên để ngăn chặn từ gốc tình trạng hoán cải phương tiện, chở quá khổ, quá tải... bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.
