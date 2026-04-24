Hà Tĩnh ngăn chặn từ gốc tình trạng xe quá khổ, quá tải

Công an phường Vũng Áng tiến hành kiểm tra kết cấu thành, thùng của ô tô tải.

Phường Vũng Áng là địa bàn có nhiều công trình trọng điểm đang triển khai thi công, do đó thường xuyên có lưu lượng lớn phương tiện vận tải trọng tải lớn hoạt động.

Thiếu tá Nguyễn Viết Đăng – Trưởng Công an phường Vũng Áng cho biết, địa phương hiện có 77 ô tô tải tự đổ, sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên đang hoạt động. Lực lượng công an đã rà soát, kiểm tra 65 phương tiện (đạt 84%); qua đó cho thấy đa số doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe chấp hành nghiêm quy định, không tự ý thay đổi kết cấu thành, thùng. Đối với 6 phương tiện vi phạm, đơn vị đã báo cáo, tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và các đơn vị liên quan lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) kiểm tra các loại giấy tờ của xe tải tự đổ có trọng tải lớn ở trên địa bàn phường Vũng Áng.

Ngoài ra, trên địa bàn phường hiện có khoảng 1.250 ô tô tải tự đổ, sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên do các doanh nghiệp, chủ xe ngoại tỉnh đưa đến hoạt động phục vụ san lấp mặt bằng, triển khai dự án. Công an phường Vũng Áng đã chủ động báo cáo, tham mưu Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) làm việc với doanh nghiệp, chủ phương tiện, đồng thời hướng dẫn, yêu cầu phối hợp kiểm soát các điều kiện an toàn kỹ thuật; qua đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phục vụ hiệu quả quá trình triển khai dự án trên địa bàn.

Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an xã Hà Linh kiểm tra các ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên ở trên địa bàn.

Tại xã Hà Linh, cùng với việc đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thông đại chúng, mạng xã hội... Công an xã đã gửi thông báo đến từng doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe để nắm rõ nội dung, mục đích đợt tổng rà soát.

Thiếu tá Nguyễn Văn Thành – cán bộ làm nhiệm vụ đăng ký phương tiện (Công an xã Hà Linh) cho biết: “Trên địa bàn xã hiện có 45 xe ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên. Trong quá trình rà soát, kiểm tra, lực lượng công an kết hợp tuyên truyền, vận động chủ phương tiện, lái xe nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; đồng thời tổ chức ký cam kết không chở quá tải, không tự ý cải tạo, thay đổi kết cấu phương tiện, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn”.

Kiểm tra tải trọng trên quốc lộ 8A.

Ngoài lực lượng công an cấp xã, trong đợt ra quân này, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã tăng cường tổ chức tuần tra, kiểm tra các phương tiện thuộc diện rà soát, xác minh đầy đủ thông tin về chủ phương tiện, người điều khiển, tình trạng sở hữu và niên hạn sử dụng.

Đến nay, trong tổng số 666 ô tô tải tự đổ, sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên đang hoạt động trên địa bàn, lực lượng công an đã kiểm tra hơn 599 phương tiện; các trường hợp vi phạm được yêu cầu khắc phục, nếu tái phạm sẽ bị lập biên bản, xử lý theo quy định.

Từ đầu năm lại nay, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an Hà Tĩnh) đã phát hiện, xử lý 63 trường hợp chở quá khổ, quá tải, xử phạt hành chính 946,6 triệu đồng.

Đại úy Hoàng Tùng Lâm - Phó Trưởng phòng CSGT (Công an tỉnh) cho biết: "Từ trước tới nay, hoạt động của xe ô tô tải tự đổ, xe sơ mi rơ moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên đã được theo dõi, kiểm soát. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nổi lên là tình trạng “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá khổ, quá tải, hoán cải phương tiện, lắp đặt biển số không đúng quy định. Bởi vậy, đợt tổng rà soát lần này là giải pháp quan trọng nhằm siết chặt quản lý các loại phương tiện ngay từ gốc, hạn chế tình trạng vi phạm. Thời gian tới, sau khi hoàn tất rà soát, đơn vị sẽ mời các doanh nghiệp, chủ phương tiện, lái xe ký cam kết đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhằm xây dựng một môi trường giao thông an toàn, phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương".