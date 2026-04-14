Phạt tài xế xe tải làm rơi vãi đá dăm xuống đường, gây mất an toàn

Cán bộ Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh lập biên bản xử phạt tài xế Lê Anh H. về hành vi điều khiển xe tải chở đá dăm làm rơi vãi, gây mất an toàn giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệu tập tài xế Lê Anh H. (SN 1970, trú thôn xã Đông Hòa, xã Yên Hòa, tỉnh Hà Tĩnh) lên làm việc để làm rõ về hành vi điều khiển xe ô tô tải vận chuyển đá dăm nhưng che chắn không đảm bảo, làm rơi vãi đá gây mất an toàn giao thông.

Theo trình bày của tài xế H., vào lúc 10h ngày 10/4, nam tài xế điều khiển xe ô tô tải BKS 38C - 082.xx chở đá dăm dùng để trộn bê tông di chuyển trên quốc lộ 15B theo hướng từ xã Cẩm Trung đi xã Thiên Cầm.

Video: Xe ô tô chở đá dăm che chắn không đảm bảo làm đá rơi xuống đường trên quốc lộ 15B

Sự việc được tài xế xe ô tô đi phía sau dùng điện thoại ghi lại, đăng tải lên mạng xã hội. Tiếp nhận thông tin, Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Lê Anh H. thừa nhận hành vi vi phạm khi che chắn không đảm bảo, để đá dăm rơi xuống đường, gây mất an toàn giao thông.

Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh đã lập biên bản xử phạt tài xế Lê Anh H. về hành vi chở hàng không che chắn để rơi vãi. Với vi phạm này, tài xế H. bị phạt số tiền từ 2 triệu đồng tới 4 triệu đồng, theo quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 17, Nghị định 168/2024/NĐ-CP và buộc thu dọn vật liệu rơi vãi tại hiện trường.