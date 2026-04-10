Từ video người dân cung cấp, phạt tài xế xe tải vượt đèn đỏ 19 triệu đồng

(Baohatinh.vn) - Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa xác minh, làm rõ một trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông thông qua video do người dân cung cấp.
Vào hồi 16h36’ ngày 27/3/2026, tại ngã tư đường Ngô Quyền kéo dài giao quốc lộ 1A (tuyến tránh TP Hà Tĩnh cũ), xe ô tô tải BKS 37H-161.58 đã có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn đỏ). Toàn bộ hành vi vi phạm được camera của người dân ghi lại, cung cấp qua fanpage Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Qua xác minh, người điều khiển phương tiện tại thời điểm vi phạm là Ngô Văn H (SN 1993, trú tỉnh Nghệ An). Làm việc với cơ quan chức năng, người này đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm, cho rằng không có lực lượng chức năng nên sẽ không bị phát hiện, xử lý.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Tĩnh thông tin: Với hành vi trên, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt tiền từ 18 – 20 triệu đồng, trừ 4 điểm giấy phép lái xe theo quy định.
Mọi hành vi vi phạm giao thông đều có thể bị phát hiện thông qua hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị ghi hình của người dân; vì vậy, việc không có lực lượng chức năng tại thời điểm vi phạm không đồng nghĩa với việc không bị xử lý.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị người tham gia giao thông chấp hành nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, giảm tốc độ, quan sát kỹ khi qua nút giao, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật; đồng thời, tiếp tục phối hợp cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
