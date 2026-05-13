Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

Đặng Khánh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".

bqbht_br_z7820936926256-85e4dbbb18046130d7e7b8aa9e703f4b.jpg
Ngày 13/5/2026, Viện KSND khu vực 1 đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đối với bị cáo Lê Đình Tâm về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, tối 25/5/2025, sau khi uống rượu tại nhà, Lê Đình Tâm cùng một số người đến quán karaoke ở địa phương. Trong lúc đi mua bia, Tâm ghé sang nhà hàng xóm ngồi nói chuyện.

Tại đây, do lời nói đùa qua lại, giữa Tâm và ông Lê Đình Chân (SN 1958, trú cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn. Khi ông Chân tiến lại gần, Tâm dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực khiến nạn nhân ngã ngửa, phần sau đầu đập xuống nền gạch.

Sau cú ngã, ông Chân được mọi người đưa về nhà nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau đó chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Đến ngày 10/12/2025, ông Chân tử vong.

Kết luận giám định xác định nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, tổn thương cơ thể 99%, sống thực vật kéo dài; nguyên nhân tử vong do suy kiệt trên nền chấn thương sọ não nặng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại 140 triệu đồng. Bị cáo từng có thời gian phục vụ trong quân đội, gia đình có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Đình Tâm 7 năm tù giam.

Tin liên quan

Tags:

#cố ý gây thương tích #tòa tuyên án #gây thương tích chết người

Chủ đề Tòa tuyên án

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

"Ngừa" bà hoả ghé thăm trong dịp nghỉ lễ

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở các tổ chức, doanh nghiệp và người dân đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy, nổ trong kỳ nghỉ lễ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!