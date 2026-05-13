7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

Ngày 13/5/2026, Viện KSND khu vực 1 đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đối với bị cáo Lê Đình Tâm về tội “Cố ý gây thương tích”.

Theo cáo trạng, tối 25/5/2025, sau khi uống rượu tại nhà, Lê Đình Tâm cùng một số người đến quán karaoke ở địa phương. Trong lúc đi mua bia, Tâm ghé sang nhà hàng xóm ngồi nói chuyện.

Tại đây, do lời nói đùa qua lại, giữa Tâm và ông Lê Đình Chân (SN 1958, trú cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn. Khi ông Chân tiến lại gần, Tâm dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực khiến nạn nhân ngã ngửa, phần sau đầu đập xuống nền gạch.

Sau cú ngã, ông Chân được mọi người đưa về nhà nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau đó chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Đến ngày 10/12/2025, ông Chân tử vong.

Kết luận giám định xác định nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, tổn thương cơ thể 99%, sống thực vật kéo dài; nguyên nhân tử vong do suy kiệt trên nền chấn thương sọ não nặng.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại 140 triệu đồng. Bị cáo từng có thời gian phục vụ trong quân đội, gia đình có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Đình Tâm 7 năm tù giam.