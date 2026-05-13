7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

(Baohatinh.vn) - Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
Theo cáo trạng, tối 25/5/2025, sau khi uống rượu tại nhà, Lê Đình Tâm cùng một số người đến quán karaoke ở địa phương. Trong lúc đi mua bia, Tâm ghé sang nhà hàng xóm ngồi nói chuyện.
Tại đây, do lời nói đùa qua lại, giữa Tâm và ông Lê Đình Chân (SN 1958, trú cùng thôn) xảy ra mâu thuẫn. Khi ông Chân tiến lại gần, Tâm dùng hai tay đẩy mạnh vào ngực khiến nạn nhân ngã ngửa, phần sau đầu đập xuống nền gạch.
Sau cú ngã, ông Chân được mọi người đưa về nhà nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, gia đình đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh, sau đó chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Đến ngày 10/12/2025, ông Chân tử vong.
Kết luận giám định xác định nạn nhân bị chấn thương sọ não nặng, tổn thương cơ thể 99%, sống thực vật kéo dài; nguyên nhân tử vong do suy kiệt trên nền chấn thương sọ não nặng.
Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường cho gia đình bị hại 140 triệu đồng. Bị cáo từng có thời gian phục vụ trong quân đội, gia đình có công với cách mạng nên được xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.
Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết liên quan, Hội đồng xét xử tuyên phạt Lê Đình Tâm 7 năm tù giam.
Thời gian qua, nhiều người tham gia giao thông trên tuyến quốc lộ 8 (Hà Tĩnh) không khỏi lo lắng khi tình trạng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông diễn ra phổ biến, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
Sau gần 3 năm lẩn trốn tại Angola, 2 đối tượng giữ vai trò tích cực trong đường dây đánh bạc từng bị triệt phá tại Hà Tĩnh đã trở về nước đầu thú sau quá trình vận động, thuyết phục của lực lượng công an.
Với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các phương án, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông ở Hà Tĩnh cơ bản được đảm bảo, tạo điều kiện cho người dân vui chơi an toàn.
Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, dù lượng phương tiện lưu thông trên các tuyến đường có tăng lên nhưng nhìn chung tình hình giao thông ở Hà Tĩnh vẫn khá thông thoáng, thuận lợi.
Người đàn ông sinh năm 1959 thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung trái chiều trên mạng xã hội, liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư đất đai. Một trong số đó có nội dung xúc phạm, xuyên tạc về lãnh đạo, chính quyền xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).