Mua 80 viên ma túy, một đối tượng lĩnh 7 năm tù giam

Sáng 21/4, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Hà Tĩnh phối hợp với Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Hiếu (SN 1998, trú tại thôn Vĩnh Úc, xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa được tiến hành theo hình thức xét xử trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm tại Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Tĩnh với điểm cầu Trại Tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Theo cáo trạng, ngày 25/7/2025, Nguyễn Đức Hiếu mua 80 viên ma túy có khối lượng 8,16 gam, loại Methamphetamine với giá 4,2 triệu đồng của một người đàn ông làm tài xế xe đầu kéo về tàng trữ để sử dụng và bán kiếm lời.

Nguyễn Đức Hiếu tại phiên xét xử (ảnh chụp màn hình)

Nguyễn Đức Hiếu đã sử dụng hết 48 viên ma túy. Tiếp đó, ngày 17/8/2025, Hiếu đã 2 lần bán trái phép ma túy với số lượng 12 viên, thu lợi 1,5 triệu đồng.

Ngày 22/8/2025, Hiếu đến Công an xã Hương Xuân tự thú về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy. Tại đây, công an thu giữ 20 viên ma túy với tổng khối lượng 2,04 gam.

Được biết, Hiếu từng bị Tòa án nhân dân quận Tây Hồ (nay là Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Thành phố Hà Nội) xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; chấp hành xong hình phạt tù ngày 11/2/2024 (chưa được xóa án tích).

Trên cơ sở các tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử phạt bị cáo Hiếu 7 năm tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

​