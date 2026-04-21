Mua 80 viên ma túy, một đối tượng lĩnh 7 năm tù giam

(Baohatinh.vn) - Với hành vi mua 80 viên ma túy về sử dụng và bán kiếm lời, Nguyễn Đức Hiếu (xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) bị tuyên phạt 7 năm tù giam.
Sáng 21/4, Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 4 - Hà Tĩnh phối hợp với Tòa án nhân dân Khu vực 4 - Hà Tĩnh tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Đức Hiếu (SN 1998, trú tại thôn Vĩnh Úc, xã Hương Xuân, Hà Tĩnh) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy”.
Theo cáo trạng, ngày 25/7/2025, Nguyễn Đức Hiếu mua 80 viên ma túy có khối lượng 8,16 gam, loại Methamphetamine với giá 4,2 triệu đồng của một người đàn ông làm tài xế xe đầu kéo về tàng trữ để sử dụng và bán kiếm lời.
Nguyễn Đức Hiếu đã sử dụng hết 48 viên ma túy. Tiếp đó, ngày 17/8/2025, Hiếu đã 2 lần bán trái phép ma túy với số lượng 12 viên, thu lợi 1,5 triệu đồng.
Ngày 22/8/2025, Hiếu đến Công an xã Hương Xuân tự thú về hành vi mua, bán trái phép chất ma túy. Tại đây, công an thu giữ 20 viên ma túy với tổng khối lượng 2,04 gam.
Được biết, Hiếu từng bị Tòa án nhân dân quận Tây Hồ (nay là Tòa án nhân dân Khu vực 1 - Thành phố Hà Nội) xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; chấp hành xong hình phạt tù ngày 11/2/2024 (chưa được xóa án tích).
Trên cơ sở các tình tiết vụ án,Hội đồng xét xử phạt bị cáo Hiếu 7 năm tù giam về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".
Đám cháy tại khu trưng bày thuộc Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) đã cơ bản được khống chế nhưng cũng đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ cháy nổ trong mùa nắng nóng.
Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.
Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.
Dù chưa đủ tuổi theo quy định, nhiều học sinh ở Hà Tĩnh vẫn điều khiển xe máy điện, thậm chí “độ” xe để tăng công suất. Thực trạng này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.