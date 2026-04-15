Phá vụ vận chuyển 24.000 viên hồng phiến tại khu vực biên giới Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) đến địa bàn xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) để lấy tiền công.
Thực hiện kế hoạch đấu tranh Chuyên án HT126 do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ CHQS tỉnh) xác lập, vào lúc 8h30 ngày 12/4/2026, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Phòng Nghiệp vụ (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) chủ trì phối hợp với PC 04 Công an Nghệ An và PC04 Công an Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Khẩn (SN 2001, trú tại xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) khi đang mang 1 chiếc ba-lô bên trong chứa 24.000 viên hồng phiến.
Mở rộng điều tra, khai thác nóng đối tượng, lực lượng chức năng bắt giữ thêm đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1994, trú xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).
Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng khai nhận vận chuyển thuê số ma túy trên từ một người lạ ở khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 (tỉnh Hà Tĩnh) đến địa bàn xã Trung Lộc (tỉnh Nghệ An) để lấy tiền công 30 triệu đồng.
Vụ án tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra, hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.
