6 ngày xuyên rừng vây bắt “trùm” ma túy ranh mãnh, thu lượng lớn ma túy

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa đấu tranh, triệt xóa thành công điểm bán ma túy trên địa bàn xã Mai Hoa, bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Thành (SN 1975, trú tại thôn 2 Văn Giang, xã Mai Hoa) cùng các đối tượng liên quan.

Theo tài liệu trinh sát, Nguyễn Trung Thành là đối tượng hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trong thời gian dài, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự, quan hệ xã hội phức tạp, phương thức hoạt động khép kín, tinh vi, chủ yếu bán ma túy cho các con nghiện quen biết nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Xác định đây là đối tượng nguy hiểm, hình thành tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn, lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa.

Đối tượng Phan Trọng Tài bị bắt giữ về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy"

15h ngày 12/3/2026, Ban Chuyên án phối hợp với đơn vị nghiệp vụ và công an các xã Mai Hoa, Thượng Đức, Đức Thọ, Kim Hoa, Tứ Mỹ tổ chức bắt quả tang Phan Trọng Tài (SN 1980, trú tại thôn Mỹ Ngọc, xã Mai Hoa) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 5 viên hồng phiến cùng một số dụng cụ sử dụng ma túy.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng triệu tập làm việc đối với Lê Văn Dũng (SN 1991, trú tại xã Sơn Giang) và Lê Đình Hùng (SN 1984, trú tại xã Tứ Mỹ). Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận trong ngày 12/3/2026 đã mua ma túy (hồng phiến và heroin) từ Nguyễn Trung Thành để sử dụng.

Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố, bắt giam Nguyễn Trung Thành

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, khoảng 17h cùng ngày, tổ công tác tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trung Thành, đồng thời tổ chức bắt giữ khi đối tượng đang bán ma túy cho Nguyễn Văn Trí (SN 1991, trú tại xã Tứ Mỹ).

Tuy nhiên, do thông thuộc địa hình và hết sức ranh mãnh, khi phát hiện lực lượng chức năng áp sát, đối tượng lập tức bỏ chạy, lợi dụng các đường mòn, lối tắt xuyên rừng để tẩu thoát lên khu vực đồi núi thuộc xã Mai Hoa. Trong quá trình truy bắt, đối tượng liên tục thay đổi hướng di chuyển, luồn lách qua các khu vực cây cối rậm rạp, khe suối, địa hình hiểm trở nhằm cắt đuôi lực lượng chức năng.

Trong khi đó, tổ công tác khám xét nơi ở của đối tượng Thành phát hiện, thu giữ 195,84 gam ma túy hồng phiến, 69,21 gam heroin và 17,6 gam ma túy đá.

Đến ngày 15/3/2026, khi bị siết chặt vòng vây, Nguyễn Trung Thành tiếp tục móc nối với Trần Quốc Hoàn (SN 1983, trú tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) để tìm đường trốn sang Lào qua các đường mòn, lối mở. Bằng các biện pháp trinh sát, nắm được kế hoạch bỏ trốn này, lực lượng công an tổ chức đón lõng, bố trí nhiều mũi chốt chặn. Tuy nhiên, trong quá trình áp sát, đối tượng một lần nữa lợi dụng sơ hở, bất ngờ đổi hướng, lao vào khu vực đồi núi hiểm trở để tiếp tục lẩn trốn. Trần Quốc Hoàn bị bắt giữ, riêng Nguyễn Trung Thành tiếp tục ẩn náu trong rừng, di chuyển liên tục qua nhiều khu vực, gây nhiều khó khăn cho công tác truy bắt.

Trần Quốc Hoàn bị bắt về tội che giấu tội phạm.

Với quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, các lực lượng kiên trì bám địa bàn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, từng bước khoanh vùng, siết chặt vòng vây. Sau nhiều ngày mật phục, đến ngày 18/3/2026, khi Nguyễn Trung Thành xuất hiện tại khu vực bờ sông Ngàn Sâu thuộc thôn 2 Văn Giang, xã Mai Hoa, lực lượng đã triển khai phương án khép kín, đồng loạt áp sát, khống chế, bắt giữ thành công.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Trung Thành về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Phan Trọng Tài về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; Trần Quốc Hoàn về tội “Che giấu tội phạm”. Các quyết định tố tụng đã được Viện Kiểm sát nhân dân phê chuẩn theo quy định.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.