Nguy cơ từ những “chợ vũ khí” ẩn mình trên mạng xã hội

Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triệt phá đường dây chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng, phạm vi hoạt động liên tỉnh với thủ đoạn tinh vi; khởi tố 9 bị can. Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Telegram, Viber không chính chủ để liên lạc, giao dịch khép kín từ chế tạo đến tiêu thụ súng.

Đối tượng Nguyễn Đức Hiệp (trú tỉnh Lào Cai) trong đường dây mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng bị bắt giữ cùng tang vật.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 65 thân súng tự chế; 6 khẩu súng hơi nén PCP; 1 khẩu súng bắn đạn ghém cùng 20 viên đạn ghém; 10kg đạn chì; 21,8kg chì thành phẩm dùng để sản xuất đạn… cùng nhiều tang vật khác.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Yên, Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm nhập an ninh quốc gia, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Các đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để hoạt động phạm tội, sử dụng ứng dụng nhắn tin mã hóa cùng nhiều tài khoản ảo, không chính chủ để trao đổi, giao dịch, hình thành đường dây khép kín từ chế tạo, mua bán đến vận chuyển vũ khí quân dụng. Việc mua bán vũ khí trên không gian mạng diễn ra nhanh chóng, kín đáo, người mua và người bán hầu như không tiếp xúc trực tiếp nhưng vẫn có thể hoàn tất giao dịch".

Qua tìm hiểu cho thấy, tình trạng rao bán vũ khí, công cụ hỗ trợ trên không gian mạng đang diễn ra hết sức công khai.

Trong vai người có nhu cầu mua vũ khí, chúng tôi dễ dàng tiếp cận hàng loạt hội nhóm, tài khoản chuyên rao bán các loại dao kiếm, súng hơi, súng bắn bi và nhiều linh kiện lắp ráp vũ khí. Giá bán dao động từ vài trăm nghìn đến hàng chục triệu đồng. Sau khi chọn mẫu cần mua, hai bên trao đổi qua tin nhắn riêng, hàng sẽ được gửi về qua dịch vụ chuyển phát với vỏ bọc là đồ gia dụng hoặc linh kiện cơ khí.

Trung tá Nguyễn Văn Thanh - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Thực trạng vũ khí, hung khí nguy hiểm được rao bán tràn lan trên không gian mạng hiện nay đang đặt ra nhiều nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Các đối tượng lợi dụng tính ẩn danh của mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin và các sàn thương mại điện tử để quảng cáo, mua bán, vận chuyển vũ khí với thủ đoạn ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho công tác quản lý và đấu tranh của lực lượng chức năng".

Theo thống kê từ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh, từ đầu năm tới nay đơn vị đã đấu tranh, bắt giữ 25 đối tượng, thu giữ 75 khẩu súng, 18kg đạn chì, 6.125 viên đạn; nhiều máy móc, thiết bị để chế tạo súng, đạn...

Thiếu tá Nguyễn Xuân Yên - Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm sử dụng không gian mạng xâm nhập an ninh quốc gia, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho rằng: "Để ngăn chặn hiệu quả tình trạng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, hung khí trên không gian mạng, cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người dân, nhất là giới trẻ. Khi mỗi cá nhân nhận thức rõ mức độ nguy hiểm của các loại vũ khí, hung khí cũng như những hệ lụy pháp lý từ hành vi vi phạm, nhu cầu tìm mua sẽ giảm, qua đó góp phần thu hẹp nguồn cung trên môi trường mạng.

Gia đình và nhà trường cần đóng vai trò định hướng, giáo dục, giúp thanh thiếu niên hình thành kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, không bị lôi kéo bởi các nội dung độc hại hay các hành vi vi phạm pháp luật được che giấu tinh vi trên môi trường số”.

Video: Vũ khí nguy hiểm được buôn bán tràn lan trên không gian mạng.

