Màn bẻ khóa xe chưa đến 20 giây và hồi chuông báo động tội phạm vị thành niên

Trong hơn 4 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ 31 vụ việc, xử lý 112 đối tượng dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật. Riêng tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 11/11 vụ, xử lý 21 đối tượng.

Nhiều vụ việc cho thấy các đối tượng vị thành niên không còn phạm tội mang tính bộc phát mà đã có sự bàn bạc, phân công vai trò cụ thể như cảnh giới, trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản.

Ngày 28/2/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp công an các xã Gia Hanh, Hương Đô và Phúc Trạch bắt giữ 4 đối tượng từ 15-18 tuổi liên quan vụ trộm xe máy của người dân ở thôn Thăng Bình, xã Gia Hanh. Các đối tượng gồm: N.T.Đ (SN 2010); H.Q.B (SN 2008), cùng trú xã Phúc Trạch; N.K.V (SN 2010) và N.T.A (SN 2011), cùng trú xã Hương Đô.

Camera ghi lại đối tượng trộm xe máy ở xã Gia Hanh di chuyển qua xã Đồng Lộc

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm 2 đồng phạm là N.Q.C (SN 2004, trú xã Hương Đô) và N.X.H (SN 2009, trú xã Phúc Trạch); đồng thời xác định nhóm này còn thực hiện thêm 3 vụ trộm xe máy tại Nghệ An, Thanh Hóa.

Đại úy Nguyễn Văn Cương - Phó Trưởng Công an xã Gia Hanh cho biết: “Hiện nay, hành vi trộm cắp tài sản do các đối tượng vị thành niên thực hiện diễn biến rất phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Trong vụ việc nói trên, đối tượng chỉ mất chưa đến 20 giây để bẻ khóa điện, khóa cổ xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Quá trình di chuyển, các đối tượng thường chọn nhiều tuyến đường vòng vèo nhằm né tránh camera an ninh và che giấu hành vi phạm tội. Thậm chí, trong quá trình bỏ trốn, các đối tượng còn tiếp tục thực hiện các vụ trộm khác”.

Đối tượng thực hiện hành vi trộm xe máy tại xã Gia Hanh.

Trước đó, ngày 19/1/2026, Công an phường Thành Sen tiếp nhận tin báo của anh Cao Đăng Chiến (trú phường Thành Sen) về việc bị kẻ gian đột nhập khu nhà đang xây dựng, lấy trộm 3 cuộn dây điện trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội gồm: N.V.K (SN 2006), L.T.N (SN 2009) và P.V.H (SN 2009), cùng trú tại phường Hà Huy Tập.

Trung tá Trần Quốc Quang - Phó Trưởng Công an phường Thành Sen cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng rà soát địa bàn và trích xuất hệ thống camera an ninh để tìm manh mối. Qua đó xác định, các đối tượng đã trộm dây điện, mang về bóc lấy lõi đồng rồi bán. Đáng chú ý, những thanh thiếu niên này đều thiếu sự quản lý, quan tâm của gia đình”.

Các đối tượng trộm dây điện của anh Cao Đăng Chiến ở phường Thành Sen.

Theo thống kê, so với cùng kỳ năm 2025, số vụ vi phạm pháp luật do người dưới 18 tuổi thực hiện tại Hà Tĩnh trong hơn 4 tháng đầu năm 2026 tăng 13 vụ và tăng 60 đối tượng. Các hành vi chủ yếu gồm gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, phần lớn thanh thiếu niên vi phạm đều thiếu hiểu biết pháp luật, chưa nhận thức đầy đủ hậu quả của hành vi do mình gây ra. Nhiều trường hợp bị bạn bè lôi kéo, kích động tham gia phạm tội mà không lường trước hệ lụy cho bản thân và gia đình.

Hai đối tượng N.T.H.P (2008) và T.V.V (2008) cùng trú tại xã Thiên Cầm đã lấy trộm bình ắc quy xe điện của người dân trên địa bàn vào cuối tháng 4 vừa qua.

Trung tá Phan Quốc Hội - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Tình trạng người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là các hành vi trộm cắp tài sản. Qua điều tra, hầu hết các trường hợp đều thiếu sự quan tâm, quản lý và định hướng từ gia đình. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa của lực lượng chức năng, vai trò đồng hành, giám sát của gia đình là yếu tố then chốt để ngăn chặn nguy cơ vi phạm pháp luật từ sớm”.

Theo tài liệu trong các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Hà Tĩnh, hiện toàn tỉnh có hơn 10 nghìn người dưới 18 tuổi có bố mẹ đi làm ăn xa. Việc thiếu sự đồng hành, giám sát thường xuyên của gia đình khiến một bộ phận thanh thiếu niên dễ rơi vào trạng thái thiếu hụt tình cảm, bị tác động bởi môi trường xung quanh và hình thành nhận thức lệch chuẩn.

Sự gia tăng các vụ trộm cắp tài sản ở lứa tuổi vị thành niên không chỉ là vấn đề an ninh trật tự mà còn phản ánh những khoảng trống trong giáo dục từ gia đình và xã hội. Khi gia đình thiếu quan tâm, nhà trường khó quản lý sát sao, mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung tiêu cực, thanh thiếu niên rất dễ bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

Vi phạm pháp luật lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng, trong đó nổi lên là các hành vi trộm cắp tài sản, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Thực tế trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng ngừa tội phạm vị thành niên. Để ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngoài vai trò của lực lượng chức năng, gia đình cần thực sự trở thành điểm tựa, thường xuyên quan tâm, lắng nghe và quản lý con em mình. Bởi sự lơ là hôm nay có thể phải trả giá bằng tương lai của chính những đứa trẻ đang ở tuổi trưởng thành.​