Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Màn bẻ khóa xe chưa đến 20 giây và hồi chuông báo động tội phạm vị thành niên

Kiều Sương
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Chưa đầy 20 giây để bẻ khóa, nổ máy rồi tẩu thoát, các vụ trộm do thanh thiếu niên thực hiện ở Hà Tĩnh đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ hóa tội phạm và những khoảng trống trong quản lý, giáo dục con em.

Trong hơn 4 tháng đầu năm 2026, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều tra, làm rõ 31 vụ việc, xử lý 112 đối tượng dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật. Riêng tội phạm trộm cắp tài sản, lực lượng chức năng đã điều tra làm rõ 11/11 vụ, xử lý 21 đối tượng.

Nhiều vụ việc cho thấy các đối tượng vị thành niên không còn phạm tội mang tính bộc phát mà đã có sự bàn bạc, phân công vai trò cụ thể như cảnh giới, trực tiếp thực hiện hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản.

Ngày 28/2/2026, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp công an các xã Gia Hanh, Hương Đô và Phúc Trạch bắt giữ 4 đối tượng từ 15-18 tuổi liên quan vụ trộm xe máy của người dân ở thôn Thăng Bình, xã Gia Hanh. Các đối tượng gồm: N.T.Đ (SN 2010); H.Q.B (SN 2008), cùng trú xã Phúc Trạch; N.K.V (SN 2010) và N.T.A (SN 2011), cùng trú xã Hương Đô.

bqbht_br_2.png
Camera ghi lại đối tượng trộm xe máy ở xã Gia Hanh di chuyển qua xã Đồng Lộc

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt giữ thêm 2 đồng phạm là N.Q.C (SN 2004, trú xã Hương Đô) và N.X.H (SN 2009, trú xã Phúc Trạch); đồng thời xác định nhóm này còn thực hiện thêm 3 vụ trộm xe máy tại Nghệ An, Thanh Hóa.

Đại úy Nguyễn Văn Cương - Phó Trưởng Công an xã Gia Hanh cho biết: “Hiện nay, hành vi trộm cắp tài sản do các đối tượng vị thành niên thực hiện diễn biến rất phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Trong vụ việc nói trên, đối tượng chỉ mất chưa đến 20 giây để bẻ khóa điện, khóa cổ xe rồi nhanh chóng tẩu thoát. Quá trình di chuyển, các đối tượng thường chọn nhiều tuyến đường vòng vèo nhằm né tránh camera an ninh và che giấu hành vi phạm tội. Thậm chí, trong quá trình bỏ trốn, các đối tượng còn tiếp tục thực hiện các vụ trộm khác”.

bqbht_br_gh-ok.png
Đối tượng thực hiện hành vi trộm xe máy tại xã Gia Hanh.

Trước đó, ngày 19/1/2026, Công an phường Thành Sen tiếp nhận tin báo của anh Cao Đăng Chiến (trú phường Thành Sen) về việc bị kẻ gian đột nhập khu nhà đang xây dựng, lấy trộm 3 cuộn dây điện trị giá khoảng 10 triệu đồng.

Qua điều tra, lực lượng công an xác định các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội gồm: N.V.K (SN 2006), L.T.N (SN 2009) và P.V.H (SN 2009), cùng trú tại phường Hà Huy Tập.

Trung tá Trần Quốc Quang - Phó Trưởng Công an phường Thành Sen cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị đã chỉ đạo lực lượng nhanh chóng rà soát địa bàn và trích xuất hệ thống camera an ninh để tìm manh mối. Qua đó xác định, các đối tượng đã trộm dây điện, mang về bóc lấy lõi đồng rồi bán. Đáng chú ý, những thanh thiếu niên này đều thiếu sự quản lý, quan tâm của gia đình”.

bqbht_br_lai-ts.png
Các đối tượng trộm dây điện của anh Cao Đăng Chiến ở phường Thành Sen.

Theo thống kê, so với cùng kỳ năm 2025, số vụ vi phạm pháp luật do người dưới 18 tuổi thực hiện tại Hà Tĩnh trong hơn 4 tháng đầu năm 2026 tăng 13 vụ và tăng 60 đối tượng. Các hành vi chủ yếu gồm gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, phần lớn thanh thiếu niên vi phạm đều thiếu hiểu biết pháp luật, chưa nhận thức đầy đủ hậu quả của hành vi do mình gây ra. Nhiều trường hợp bị bạn bè lôi kéo, kích động tham gia phạm tội mà không lường trước hệ lụy cho bản thân và gia đình.

bqbht_br_them-2.png
Hai đối tượng N.T.H.P (2008) và T.V.V (2008) cùng trú tại xã Thiên Cầm đã lấy trộm bình ắc quy xe điện của người dân trên địa bàn vào cuối tháng 4 vừa qua.

Trung tá Phan Quốc Hội - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay: “Tình trạng người dưới 18 tuổi vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là các hành vi trộm cắp tài sản. Qua điều tra, hầu hết các trường hợp đều thiếu sự quan tâm, quản lý và định hướng từ gia đình. Vì vậy, bên cạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa của lực lượng chức năng, vai trò đồng hành, giám sát của gia đình là yếu tố then chốt để ngăn chặn nguy cơ vi phạm pháp luật từ sớm”.

Theo tài liệu trong các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại Hà Tĩnh, hiện toàn tỉnh có hơn 10 nghìn người dưới 18 tuổi có bố mẹ đi làm ăn xa. Việc thiếu sự đồng hành, giám sát thường xuyên của gia đình khiến một bộ phận thanh thiếu niên dễ rơi vào trạng thái thiếu hụt tình cảm, bị tác động bởi môi trường xung quanh và hình thành nhận thức lệch chuẩn.

Sự gia tăng các vụ trộm cắp tài sản ở lứa tuổi vị thành niên không chỉ là vấn đề an ninh trật tự mà còn phản ánh những khoảng trống trong giáo dục từ gia đình và xã hội. Khi gia đình thiếu quan tâm, nhà trường khó quản lý sát sao, mạng xã hội xuất hiện nhiều nội dung tiêu cực, thanh thiếu niên rất dễ bị lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật.

bqbht_br_them1.png
Vi phạm pháp luật lứa tuổi thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng, trong đó nổi lên là các hành vi trộm cắp tài sản, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Thực tế trên tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác phòng ngừa tội phạm vị thành niên. Để ngăn chặn từ sớm, từ xa, ngoài vai trò của lực lượng chức năng, gia đình cần thực sự trở thành điểm tựa, thường xuyên quan tâm, lắng nghe và quản lý con em mình. Bởi sự lơ là hôm nay có thể phải trả giá bằng tương lai của chính những đứa trẻ đang ở tuổi trưởng thành.​

Vụ trộm xe máy tại xã Gia Hanh được camera an ninh ghi lại

Tin liên quan

Tags:

#Phòng chống tội phạm vị thành niên #trộm cắp tài sản tại Hà Tĩnh #trộm cắp tài sản

Chủ đề Phòng chống tội phạm

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

Tình hình cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tháng 4/2026

Trong tháng 4/2026, toàn quốc xảy ra 276 vụ cháy, làm chết 13 người, làm bị thương 14 người, thiệt hại về tài sản ước tính sơ bộ thành tiền khoảng 43,14 tỷ đồng; toàn quốc xảy ra 01 vụ nổ, làm chết 02 người.
7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

7 năm tù vì xô người ngã tử vong sau cuộc nhậu

Sau cú đẩy khiến người hàng xóm ngã đập đầu xuống nền sân, chấn thương sọ não và tử vong, bị cáo Lê Đình Tâm (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) bị TAND khu vực 1 tuyên phạt 7 năm tù giam về tội "Cố ý gây thương tích".
"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La

"Bà hỏa" rình rập làng chế biến hến ven sông La

Tại làng nghề chế biến hến ở xã Đức Minh (Hà Tĩnh), các lò luộc hến đỏ lửa liên tục để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, việc sử dụng củi, than cùng nhiều vật liệu dễ cháy trong điều kiện thời tiết nắng nóng khiến nguy cơ cháy nổ luôn tiềm ẩn.
Liều lĩnh trộm xe máy ngay trước trụ sở công an

Liều lĩnh trộm xe máy ngay trước trụ sở công an

Đối tượng Trần Hậu Phúc đã liều lĩnh trộm xe máy của một công dân khi người này đến giải quyết thủ tục hành chính tại Đội Địa bàn Thạch Hà, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!