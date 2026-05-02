Cháy cà phê Phong ở phường Thành Sen

Người đàn ông sinh năm 1959 thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung trái chiều trên mạng xã hội, liên quan đến quá trình giải quyết đơn thư đất đai. Một trong số đó có nội dung xúc phạm, xuyên tạc về lãnh đạo, chính quyền xã Đức Thọ (Hà Tĩnh).
Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Các tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh đã phát huy tối đa "tác dụng kép" khi vừa rút ngắn thời gian di chuyển cho người dân, vừa "chia lửa" cho các tuyến giao thông trên địa bàn, góp phần đảm bảo an toàn trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Đường dây lừa đảo do Mạc Đăng Thanh cầm đầu giả danh cán bộ cấp cao, “chạy” dự án, xin việc, huy động vốn để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng. Công an Bắc Ninh triệt phá, bắt giữ 5 đối tượng, bóc trần thủ đoạn mạo danh tinh vi, liên tỉnh.
Một nhóm thanh thiếu niên ở xã Phúc Trạch (Hà Tĩnh) đã lập nhóm kín trên Facebook để lôi kéo lực lượng, chuẩn bị hung khí nhằm giải quyết mâu thuẫn với nhóm khác đến từ các xã Tuyên Lâm, Tuyên Sơn (tỉnh Quảng Trị).
Sở Xây dựng Hà Tĩnh công bố 3 đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của người dân về công tác vận tải, kết cấu hạ tầng giao thông, tình hình trật tự ATGT trong dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ, lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Tại khu vực cổng chợ Hà Tĩnh (phường Thành Sen), tình trạng mua bán diễn ra lộn xộn, gây mất trật tự đô thị. Dù lực lượng chức năng đã nhiều lần ra quân chấn chỉnh, nhưng sau mỗi đợt, tình trạng này vẫn tái diễn.
Đá dăm rơi vãi khắp mặt đường, thậm chí có những viên to bằng cả nắm tay, tại nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến tránh TP Hà Tĩnh (cũ) và ĐT 553 thuộc xã Cẩm Bình đã trở thành “cái bẫy” chực chờ, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.