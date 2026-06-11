Đảm bảo PCCC tại cơ sở sản xuất, kho hàng hóa, cụm công nghiệp, khu dân cư

Theo thống kê từ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh), từ đầu năm đến nay, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 32 vụ cháy, tuy không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại về tài sản khoảng 3,7 tỷ đồng. Nhằm hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đề nghị chủ đầu tư hạ tầng, người đứng đầu các cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh, kho hàng hóa trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu dân cư thực hiện tốt một số nội dung sau:

Lực lượng công an kiểm tra trang thiết bị PCCC tại làng mộc Thái Yên (xã Đức Thịnh).

1. Thường xuyên tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC&CNCH để chủ động phát hiện, khắc phục các yếu tố mất an toàn có nguy cơ dẫn đến cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại cơ sở. Trong đó, tập trung kiểm tra các điều kiện an toàn về: đường, lối thoát nạn, yêu cầu ngăn cháy, chống cháy lan, hệ thống điện, máy móc, dây chuyền sản xuất, hệ thống, thiết bị PCCC. Quá trình kiểm tra, đặc biệt lưu ý đến an toàn trong quản lý, sử dụng hệ thống, thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị sinh lửa, sinh nhiệt, các chất dễ cháy, nổ; đối với các cơ sở kinh doanh, kho hàng hóa chú ý bố trí sắp xếp hàng hóa, vật tư bảo đảm các điều kiện thoát nạn và khoảng cách an toàn phòng cháy chữa cháy… Định kỳ 6 tháng, báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC&CNCH về cơ quan quản lý trực tiếp.

Thường xuyên tiến hành vệ sinh công nghiệp, không để tích tụ các chất lỏng cháy, khí cháy, bụi cháy có nguy cơ hình thành môi trường nguy hiểm cháy, nổ (nhất là tại các trạm chiết nạp gas, cơ sở in, chế biến gỗ, dệt may…); dọn dẹp cỏ, rác, vật tư, hàng hóa dễ cháy xung quanh cơ sở, hạn chế nguy cơ cháy lan từ bên ngoài vào trong cơ sở và ngược lại. Định kỳ tiến hành kiểm định các hệ thống, đường ống áp lực nhằm đề phòng nguy cơ xảy ra sự cố tai nạn lao động.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, nội quy, quy định về an toàn PCCC&CNCH cho cán bộ, nhân viên làm việc tại cơ sở. Thường xuyên kiện toàn lực lượng PCCC&CNCH cơ sở đảm bảo số lượng thành viên theo quy định, duy trì nghiêm túc chế độ thường trực trong và ngoài giờ làm việc, nhất là trong các dịp lễ, tết. Trang bị phương tiện chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho lực lượng chức năng đảm bảo theo Phụ lục I Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an. Định kỳ hàng năm, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC&CNCH bổ sung cho lực lượng PCCC&CNCH cơ sở.

3. Xây dựng và thường xuyên bổ sung, chỉnh lý nội dung phương án chữa cháy cơ sở. Tự tổ chức diễn tập các tình huống phương án chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhằm nâng cao ý thức phòng ngừa, kỹ năng phối hợp xử lý các sự cố cháy, nổ, tai nạn của lực lượng tại chỗ.

4. Trang bị và bố trí phương tiện PCCC&CNCH cho cơ sở đảm bảo định mức theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, bảo quản phương tiện, hệ thống PCCC&CNCH theo quy định tại Thông tư số 36/2025/TT-BCA ngày 15/5/2025 của Bộ Công an, đảm bảo khả năng hoạt động tốt, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

5. Chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công nghiệp thường xuyên kiểm tra tình trạng hoạt động của các trụ nước chữa cháy, kịp thời sửa chữa các trụ nước chữa cháy bị hỏng, đảm bảo nguồn nước phục vụ chữa cháy. Củng cố và duy trì hoạt động của đội PCCC&CNCH chuyên ngành, đội PCCC&CNCH cơ sở; bảo đảm kinh phí, trang bị phương tiện chữa cháy cơ giới và các điều kiện để duy trì hoạt động của đội PCCC&CNCH chuyên ngành, PCCC&CNCH cơ sở. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc người đứng đầu cơ sở trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp chấp hành các quy định về PCCC&CNCH.

6. UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyền vận động, mỗi hộ gia đình: trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy, 1 dụng cụ phá dỡ thô sơ (đối với nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh khuyến khích trang bị hệ thống, thiết bị báo cháy tự động); mở lối thoát nạn thứ 2 qua ban công, lô gia, lên tầng mái thoát nạn bằng thang dây, ống tụt, dây cứu người hoặc sang nhà bên cạnh. Tổ chức rà soát, thống kê các tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng đã được xây dựng nhưng không đảm bảo theo tiêu chí hướng dẫn của Bộ Công an để có kế hoạch khắc phục tồn tại, hạn chế. Tiếp tục rà soát, xây dựng mới các mô hình, đảm bảo các khu vực đủ điều kiện thành lập phải thành lập không để sót, lọt. Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 100% mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”.