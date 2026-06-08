2 người tử vong, 1 người bị thương nặng khi 2 xe tải va chạm trên cao tốc ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau khi xảy ra va chạm trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi ở Hà Tĩnh, phần cabin xe tải bị biến dạng khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào lúc 4h10' ngày 8/6 tại Km 485+740 trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, thuộc địa phận xã Trường Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.
Vào thời gian trên, xe ô tô tải mang BKS 29H - 683.xx lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi theo hướng Nam - Bắc đã xảy ra va chạm với xe tải mang BKS 38C - 055.xx di chuyển cùng chiều.
Sau va chạm mạnh, phần cabin xe tải 29H - 683.xx bị biến dạng hoàn toàn. Theo thông tin ban đầu, có 3 người mắc kẹt trong cabin.
Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, trang thiết bị tới hiện trường, phối hợp với đơn vị bảo trì cao tốc phân luồng giao thông, triển khai công tác cứu hộ người gặp nạn.
Lực lượng chức năng phải sử dụng máy cắt chuyên dụng để cưa, cắt các bộ phận phần đầu xe tải mang BKS 29H - 683.xx đưa được các nạn nhân ra ngoài. Tại thời điểm đó, lực lượng chức năng xác định đã có 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.
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