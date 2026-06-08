Xe tải chở 10 tấn mận bốc cháy trên cao tốc ở Hà Tĩnh

Nhanh chóng dập tắt lửa rừng ở Nghi Xuân 03/06/2026 17:46 Ngay sau khi nhận được tin báo cháy rừng phòng hộ, xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã huy động hàng trăm người thuộc nhiều lực lượng cùng phương tiện, thiết bị chữa cháy để dập lửa.

Cháy xe trên cao tốc và cẩm nang ứng phó cho tài xế 03/06/2026 08:03 Nhằm đảm bảo an toàn cháy nổ đối với xe ô tô trên cao tốc, Phòng Cảnh sát PCCC&CCNCH (Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã đưa ra khuyến cáo đối với tài xế.

4 người trong một gia đình tử vong do đuối nước 02/06/2026 20:50 Chiều 2/6, một vụ đuối nước đặc biệt thương tâm xảy ra tại khu vực sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Giúp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, tiện ích số 02/06/2026 16:46 "Chiến dịch mùa hè số cùng VNeID, hướng dẫn công dân số, đồng hành cùng Nhân dân thực hiện Đề án 06" được triển khai tại Hà Tĩnh góp phần nâng cao kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số từ cơ sở.

Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây náo loạn đường phố 02/06/2026 09:39 Từ những cuộc hẹn qua mạng xã hội, nhóm thanh thiếu niên rủ nhau điều khiển xe mô tô tốc độ cao, mang theo hung khí truy đuổi người đi đường, gây náo loạn nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh.

Hải quan triển khai "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026" 02/06/2026 05:15 Trong "Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026", Chi cục Hải quan khu vực XI sẽ triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh với tội phạm ma túy trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An.

Người dân phát hiện cá thể kỳ đà vân quý hiếm lúc làm vườn 01/06/2026 20:58 Một cá thể kỳ đà vừa được người dân xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh) phát hiện lúc làm vườn rồi tiến hành giao nộp cho cơ quan chức năng.

97 phạm nhân tại Hà Tĩnh được trao quyết định đặc xá 01/06/2026 11:41 Với quá trình cải tạo, rèn luyện tốt, 97 phạm nhân tại Trại giam Xuân Hà và Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Tĩnh đã được trao quyết định đặc xá.

Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước tại suối Thia 01/06/2026 11:04 Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm xuyên đêm trong điều kiện địa hình phức tạp, sáng 1/6, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thi thể hai cháu bé bị đuối nước tại suối Thia, đoạn qua phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai.

Nam sinh lớp 9 tử vong sau khi bị hút vào đường ống xả nước trạm bơm 31/05/2026 22:08 Trong lúc cùng nhóm bạn tắm tại khu vực trạm bơm ở xã Bạch Ngọc (Nghệ An), một nam sinh lớp 9 không may bị dòng nước hút vào đường ống xả, dẫn đến tử vong thương tâm.

Hà Tĩnh phát hiện gần 1.400 máy tính nhiễm mã độc 31/05/2026 12:39 Trung tâm Điều hành an ninh mạng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện hàng chục nghìn cảnh báo nhiễm nhiều loại mã độc đối với gần 1.400 máy tính của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Xuất hiện chiêu trò giả mạo lãnh đạo Công an trên không gian mạng 31/05/2026 11:22 Công an tỉnh Hà Tĩnh khuyến cáo người dân cảnh giác trước thông tin sai sự thật, xuyên tạc về lãnh đạo lực lượng công an lan truyền trên không gian mạng.

Nguy cơ từ những “chợ vũ khí” ẩn mình trên mạng xã hội 30/05/2026 14:00 Công an Hà Tĩnh vừa triệt phá đường dây chế tạo, mua bán trái phép vũ khí quân dụng trên không gian mạng, qua đó tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng hình thành “chợ đen” vũ khí trên môi trường số.

Tranh chấp lối đi, anh em nhiều lần xảy ra xô xát 29/05/2026 10:56 Vì tranh chấp 10m lối đi mà anh Phan Đức Thắng ở xã Tiên Điền (Hà Tĩnh) và người thân đã nhiều lần xảy ra xô xát, làm rạn nứt tình cảm và ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Giấu ma túy để dùng dần, lĩnh 4 năm tù giam 29/05/2026 10:46 Mua ma túy rồi chia nhỏ, cất giấu để sử dụng dần, Phạm Văn Thụ (trú xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh) vừa bị TAND Khu vực 1 tuyên phạt 4 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Một người đàn ông tử vong bất thường tại nhà riêng 28/05/2026 19:41 Người dân xã Sơn Giang (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một người đàn ông tử vong tại nhà riêng. Cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Khởi tố đối tượng tiêu thụ thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi 28/05/2026 18:00 Bán ra thị trường khoảng 400 kg thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, Nguyễn Hữu Cường (ở xã Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”

Tài xế "khóa đầu, khóa đuôi" ô tô vào ngày Tết bị phạt 50 triệu đồng 28/05/2026 17:27 Với hành vi đỗ xe không đúng quy định, gây cản trở giao thông và mất ANTT, Nguyễn Viết Linh đã bị TAND khu vực 1 - Hà Tĩnh xử phạt 50 triệu đồng.

Vi phạm tốc độ vẫn “nóng” trên nhiều tuyến đường ở Hà Tĩnh 28/05/2026 15:52 Mặc dù mức xử phạt đối với hành vi vi phạm tốc độ đã được tăng nặng, song tình trạng vi phạm vẫn diễn ra khá phổ biến trên địa bàn Hà Tĩnh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nguồn nước phục vụ chữa cháy tại Hà Tĩnh hiện nay như thế nào? 28/05/2026 08:53 Trên địa bàn Hà Tĩnh hiện có gần 400 trụ nước chữa cháy. Về cơ bản, nguồn nước tại các khu công nghiệp, khu đô thị đáp ứng tiêu chuẩn, đảm bảo chất lượng và khoảng cách theo quy định.

Nhóm bình luận viên web lậu 'Bún Chả TV' bị bắt 28/05/2026 05:00 Mỗi bình luận viên được trả công 50-70 triệu đồng một tháng để bình luận, giữ chân người xem các trận bóng đá phát lậu trên web "Bún Chả TV".

Hai xe khách cháy ngùn ngụt trước cây xăng 27/05/2026 13:44 Hai ô tô 45 chỗ đưa đón công nhân ở xã Phụ Dực, tỉnh Hưng Yên, đang đỗ trước trạm xăng dầu Vũ Hạ bất ngờ bốc cháy dữ dội.

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Bắt tàu chở 22.000 lít dầu DO trên vùng biển Hà Tĩnh 25/05/2026 15:14 Ngày 25/5, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã dẫn giải tàu chở dầu DO không rõ nguồn gốc về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh, để tiếp tục tiến hành các biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh.

Công dân Hà Tĩnh dũng cảm phối hợp bắt đối tượng truy nã tại TP Hồ Chí Minh 25/05/2026 10:44 Phát hiện người có nhiều đặc điểm trùng khớp với đối tượng truy nã, một công dân Hà Tĩnh đã kịp thời báo tin, phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ thành công đối tượng.

Tiềm ẩn nguy cơ từ các bãi tắm biển tự phát 24/05/2026 14:47 Tại Hà Tĩnh, nhiều người dân tắm biển ở các bãi tự phát ngày càng phổ biến, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn và ô nhiễm môi trường, đòi hỏi cần có các biện pháp quản lý, đầu tư bài bản.

Trạm trộn bê tông “chui” ngang nhiên “đại náo” khu dân cư 24/05/2026 08:09 Một trạm trộn bê tông không được cấp phép ngang nhiên hoạt động tại xã Đức Thọ khiến người dân bức xúc và đặt câu hỏi về công tác quản lý của chính quyền địa phương.