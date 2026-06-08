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Xe tải chở 10 tấn mận bốc cháy trên cao tốc ở Hà Tĩnh

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(Baohatinh.vn) - Xe tải chở mận đang di chuyển trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt qua Hà Tĩnh đã bất ngờ bốc cháy.

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Lúc 9h ngày 8/6, xe ô tô tải mang BKS 50H - 264.xx chở 10 tấn mận do tài xế Nguyễn Hoàng M. (SN 1994, trú xã Hiếu Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, di chuyển trên cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt theo hướng Bắc - Nam.
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Khi di chuyển tới đoạn gần trạm thu phí ở Km 479+200 cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc địa phận xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải bất ngờ bốc cháy ở phần thùng chở hàng. Phát hiện sự việc, tài xế cho phương tiện tấp vào làn đường gần hộ lan tôn và thông báo cho lực lượng chức năng.
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Tiếp nhận sự việc, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng cử 14 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 xe chuyên dụng tới hiện trường dập lửa. Tới khoảng 9h30' cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
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Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng khiến số lượng lớn hàng hóa trên xe bị hư hỏng.

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