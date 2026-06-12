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Phát hiện 83 người Trung Quốc thuê trọn khách sạn làm "đại bản doanh" lừa đảo

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Công an TP.HCM phát hiện nhóm 83 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang TP.HCM, thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Gold (phường Bình Dương) để thiết lập "đại bản doanh" lừa đảo.

Công an TP.HCM phát hiện nhóm 83 người Trung Quốc thiết lập &quot;đại bản doanh&quot; ở phường Bình Dương để hoạt động lừa đảo đối với người dân tại Trung Quốc - Ảnh: Công an TP.HCM
Công an TP.HCM phát hiện nhóm 83 người Trung Quốc thiết lập "đại bản doanh" ở phường Bình Dương để hoạt động lừa đảo đối với người dân tại Trung Quốc - Ảnh: Công an TP.HCM

Ngày 12-6, Công an TP.HCM cho biết vừa phát hiện, xử lý nhóm người nước ngoài cư trú trái phép, nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch địa bàn, giám đốc Công an TP.HCM đã trực tiếp chỉ đạo thành lập 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì, phối hợp công an các đơn vị, địa phương đồng loạt kiểm tra, xử lý các cơ sở lưu trú và người nước ngoài vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Bước đầu, qua kiểm tra 420 cơ sở lưu trú, 22 tổ công tác đã phát hiện 84 trường hợp cơ sở lưu trú không khai báo lưu trú đối với người nước ngoài; gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động bất hợp pháp, hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng đối với người dân thuộc nhiều quốc gia khác.

Khách sạn The Emerald Gold - nơi phát hiện nhóm người Trung Quốc lập &quot;đại bản doanh&quot; hoạt động lừa đảo - Ảnh: Công an TP.HCM
Khách sạn The Emerald Gold - nơi phát hiện nhóm người Trung Quốc lập "đại bản doanh" hoạt động lừa đảo - Ảnh: Công an TP.HCM

Gần đây nhất, ngày 8-6, Công an TP.HCM phát hiện băng nhóm 83 người mang quốc tịch Trung Quốc (phần lớn nhập cảnh trái phép từ Campuchia sang TP.HCM), thuê lại toàn bộ khách sạn The Emerald Gold (khu phố Hòa Phú 4, phường Bình Dương) để thiết lập "đại bản doanh" hoạt động lừa đảo đối với người dân tại Trung Quốc.

Tổ công tác cũng đã thu giữ hàng trăm máy tính, điện thoại di động và các thiết bị điện tử khác.

Hiện vụ việc hiện được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại của nhóm người Trung Quốc - Ảnh: Công an TP.HCM
Công an thu giữ nhiều máy tính, điện thoại của nhóm người Trung Quốc - Ảnh: Công an TP.HCM

Công an TP.HCM cho biết, quá trình điều tra bước đầu nhận thấy nhiều cơ sở lưu trú cho người nước ngoài vì lợi nhuận đã cố tình cho người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp cư trú mà không khai báo lưu trú theo quy định.

Các cơ sở lưu trú còn tiếp tay cho người nước ngoài lưu trú trái phép, lưu trú quá thời hạn, hoạt động vi phạm pháp luật tại Việt Nam.

Hành vi trên có dấu hiệu của tội "tổ chức, môi giới cho người nước ngoài ở lại Việt Nam trái phép" theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự với mức hình phạt tù cao nhất lên đến 15 năm.

Nhiều cơ sở lưu trú cho người nước ngoài vì lợi nhuận đã cố tình cho người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp cư trú mà không khai báo - Ảnh: Công an TP.HCM
Nhiều cơ sở lưu trú cho người nước ngoài vì lợi nhuận đã cố tình cho người nước ngoài không có giấy tờ nhập cảnh hợp pháp cư trú mà không khai báo - Ảnh: Công an TP.HCM
tuoitre.vn
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Tags:

#lừa đảo #lừa đảo trên không gian mạng #đánh bạc

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