CSGT tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh, đoàn viên thanh niên

(Baohatinh.vn) - Học sinh, đoàn viên thanh niên đã được lực lượng CSGT đường thủy ở Hà Tĩnh tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông đường thủy, hướng dẫn kỹ năng sử dụng áo phao và phòng tránh tai nạn đuối nước.
Theo thống kê, từ đầu năm tới nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ đuối nước làm 14 người tử vong, trong đó, nạn nhân chủ yếu là trẻ em, học sinh. Trước thực tế này, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT - Công an Hà Tĩnh) đã phối hợp với công an các địa phương như: Tứ Mỹ, Sơn Giang, Vũ Quang, Phúc Trạch, Đức Quang... tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho hơn 1.200 học sinh, đoàn viên thanh niên. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tuyên truyền tại xã Tứ Mỹ.
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