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CSGT tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh, đoàn viên thanh niên

Văn Đức
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(Baohatinh.vn) - Học sinh, đoàn viên thanh niên đã được lực lượng CSGT đường thủy ở Hà Tĩnh tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông đường thủy, hướng dẫn kỹ năng sử dụng áo phao và phòng tránh tai nạn đuối nước.

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Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hà Tĩnh) vừa phối hợp Công an xã Sơn Giang tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho 70 học sinh trên địa bàn xã.
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Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy đã trực tiếp hướng dẫn học sinh cách nhận biết khu vực nguy hiểm, kỹ năng bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông đường thủy, cách sử dụng áo phao đúng quy cách, kỹ năng hô hoán, tìm kiếm sự hỗ trợ khi phát hiện người gặp nạn và những nguyên tắc an toàn trong cứu người bị đuối nước.
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Thông qua trò chuyện thực tế, lực lượng CSGT đã chỉ ra nhiều nguyên nhân dẫn tới tai nạn đuối nước như: không mặc áo phao khi đi thuyền; tự ý tắm sông, vui chơi gần mép nước; thiếu kỹ năng xử lý tình huống hoặc không biết bơi nhưng vẫn xuống khu vực sông, hồ. Đồng thời, hướng dẫn học sinh cách xử lý khi phát hiện tình huống nguy hiểm và khuyến khích các em chủ động nhắc nhở bạn bè phòng chống tai nạn đuối nước.
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Theo thống kê, từ đầu năm tới nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 12 vụ đuối nước làm 14 người tử vong, trong đó, nạn nhân chủ yếu là trẻ em, học sinh. Trước thực tế này, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT - Công an Hà Tĩnh) đã phối hợp với công an các địa phương như: Tứ Mỹ, Sơn Giang, Vũ Quang, Phúc Trạch, Đức Quang... tăng cường tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thủy và kỹ năng phòng, chống đuối nước cho hơn 1.200 học sinh, đoàn viên thanh niên. Trong ảnh: Lực lượng chức năng tuyên truyền tại xã Tứ Mỹ.
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Lực lượng chức năng trao tặng nhiều áo phao nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các em học sinh, đoàn viên thanh niên trong việc bảo vệ bản thân, phòng tránh tai nạn đuối nước, nhất là vào dịp hè.

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Chủ đề Đuối nước, chết đuối

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