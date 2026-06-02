4 người trong một gia đình tử vong do đuối nước

Sĩ Hoàng
(Baohatinh.vn) - Chiều 2/6, một vụ đuối nước đặc biệt thương tâm xảy ra tại khu vực sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong.

Sau khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng đã khẩn trương khoanh vùng, khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin từ lãnh đạo UBND xã Sơn Kim 1, chiều 2/6, chị Phạm Thị N. (SN 1991, thường trú xã Đức Thọ) trong dịp đưa con về quê ngoại chơi đã cùng con gái là Nguyễn Thùy D. (SN 2021) và hai cháu ruột là Phạm Quỳnh A. (SN 2014), Phạm Minh T. (SN 2016), trú thôn Chế Biến, xã Sơn Kim 2 chèo thuyền ra khu vực sông Ngàn Phố (đoạn qua xã Sơn Kim 1) để vui chơi, tắm sông.

Trong quá trình di chuyển trên sông, chiếc thuyền không may bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước. Khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, một số người dân ở thôn Vũng Tròn (xã Sơn Kim 1) phát hiện có người đang bị đuối nước nên hô hoán ứng cứu và báo chính quyền địa phương. Tuy nhiên, do khu vực xảy ra tai nạn có nước sâu và thời điểm phát hiện muộn nên cả 4 nạn nhân đều tử vong.

Vụ đuối nước thương tâm khiến 4 người tử vong.

Chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục, bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự; đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

